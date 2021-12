Visite straordinarie e natalizie per bambini al MANN: presepi, giocattoli antichi e gladiatori

Nuovi appuntamenti per bambini per il Natale al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ci vengono proposti da Wander Italy for Kids: eventi ludico culturali per divertisi conoscendo l’incredibile patrimonio della loro città, in modo dinamico e divertente.

Un nuovo programma di visite guidate per bambini, durante il periodo natalizio, ci viene proposto da Wander Italy for Kids in collaborazione con l’Associazione Presepistica Napoletana ed il Museo Archeologico Nazionale, con due appuntamenti davvero esclusivi!

Le visite faranno conoscere ai piccoli partecipanti il meraviglioso Presepe allestito nell’androne del Museo, in occasione delle commemorazioni del 160° Anniversario dell’Unità d’Italia

Dopo il presepe, sarà possibile scegliere se continuare la visita guidata per scoprire la nuova mostra ‘Giocare a Regola d’Arte’, inaugurata il 10 Dicembre, oppure continuare con la Mostra dedicata al mondo dei Gladiatori.

La visita al bellissimo presepe e poi si continua o con gli antichi giocattoli o con i gladiatori

Vincenzo Nicolella, curatore della mostra e direttore artistico dell’Associazione presepistica napoletana, ci illustrerà il meraviglioso ed articolato allestimento presepiale, e ci farà conoscere i ‘nuovi pastori’, gli uomini e donne che furono protagonisti dell’Unità d’Italia ed i luoghi ed i personaggi trasposti dalle opere conservate al Museo. La visita continuerà poi con la possibilità di visitare una delle due sezioni del Museo, davvero interessanti.

Otto appuntamenti ci porteranno alla mostra sulla storia del Giocattolo , allestita nelle sale degli affreschi. La Guida Abilitata e Storico dell’Arte, ci accompagnerà a scoprire i circa cinquanta reperti, selezionati grazie ad un attento lavoro di scavo nei depositi del MANN, esposti insieme a giocattoli e creazioni artistiche della contemporaneità. Un’esposizione che ci riporterà con tenerezza al bambino di tanti secoli fa ma anche alla nostra infanzia e quella dei nostri padri.

Un’occasione unica ad un costo davvero speciale riservato solo agli amici di Wander Naples e dell’associazione Presepistica Napoletana.

Come partecipare alle visite guidate per bambini al MANN

Le speciali visite guidate per bambini si terranno nei seguenti giorni e orari:

Visita Presepe + Gladiatori:

19 Dicembre alle ore 12.00 e 17.00;

26 Dicembre alle ore 12.00

2 / 8 / 9 Gennaio alle ore 12.00

Presepe + Giocare a Regola D’Arte

26 Dicembre alle ore 11.00 e 17.00

2 / 8 / 9 Gennaio alle ore 11.00 e 17.00

La quota di partecipazione è di € 15 dai 14 anni in su (€ 10 sotto i 14 anni) con ingresso ed auricolari inclusi (Normalmente il solo biglietto di ingresso costa € 15). La prenotazione è obbligatoria al 331 732 5072 (indicando numero partecipanti e data e visita a cui si vuole partecipare).

