Natale 2021 a Capri: Endless Blue, le Luminarie artistiche

Una video installazione di arte contemporanea di Michelangelo Bastiani illuminerà per Natale il campanile di Capri che si trasformerà in un’opera a cielo aperto, da ammirare durante tutte le festività Natalizie

Si chiama Endless Blue (Blu Infinito) ed è una installazione d’arte contemporanea, un site specific creato per il campanile di Capri dall’artista toscano Michelangelo Bastiani. L’opera trasformerà il Campanile di Capri in un’opera d’arte contemporanea en plein air con una bella illuminazione per tutto il periodo natalizio: L’apertura è avvenuta sabato 27 novembre alle ora 19,00 in piazza Umberto I.

Endless Blue è una video installazione che richiama un corso d’acqua simile ad una cascata che scorrerà, sempre e in maniera perpetua, lungo i 30 metri della torre dell’orologio della piazzetta di Capri. Naturalmente l’illuminazione sarà blu, come il colore dell’acqua, e scorrendo sempre sarà infinita: da qui il titolo Endless Blue, blu infinito.

Ma le novità per questo Natale non finiscono qui perché alle spalle della torre dell’orologio, sulla terrazza della famosa Funicolare, verrà installato un pianoforte digitale, un’installazione sonora interattiva, dove comporre un vero e proprio spartito musicale per una passeggiata sulle note.

Un progetto che, come gli altri ologrammi e le proiezioni interattive di Michelangelo Bastiani, diviene un luogo di “animazione culturale interattiva“, di fronte ai quali lo spettatore è parte integrante di questo happening perenne.

