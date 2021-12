Il Presepe Vivente di Pimonte tra le bellezze dei Monti Lattari

Ben 28 edizioni per il presepe vivente di Pimonte che si svolge tra i boschi della suggestiva Valle del Lavatoio nei Monti Lattari con tantissimi figuranti tra grotte naturali e casette di legno

Dopo un anno di fermo ritorna con 4 date da non perdere, lo splendido Presepe Vivente di Pimonte, che si svolgerà tra le bellezze della natura nella Valle Lavatoio, vicinissimo ad un fiume di purissima acqua che arriva dal Faito nei giorni 2 – 6 – 8 e 9 gennaio 2022.

Un presepe vivente che è stato sempre molto apprezzato dai visitatori che arrivano da tutta la Campania, e non solo, e che quest’anno si svolge infatti per la sua 28sima edizione.

Un suggestivo percorso tra la natura per un bellissimo presepe vivente

Tanti figuranti, gente di Pimonte che si presta volentieri a partecipare a questa bella rappresentazione che si svolge tra i loro straordinari Monti Lattari su un percorso di circa 1,5 km tra la natura, le capanne di legno e le grotte naturali che si animeranno di tanti figuranti per il Presepe Vivente di Pimonte. Ed anche per questo 28^ anno previsti tanti figuranti in costume da artigiani, pastori, soldati, re magi che ci faranno rivivere il “miracolo” di duemila anni fa.

Il Presepe Vivente di Pimonte è realizzato con la collaborazione di varie associazioni e la partecipazione di volontari che hanno pure contribuito alla costruzione di un percorso presepiale molto scenografico tra casette di legno e grotte naturali lungo la splendida natura della Valle del Lavatoio.

Gran successo per l’inaugurazione del 19 dicembre tra luci soffuse, accompagnamenti musicali e figuranti con antichi vestiti. Da non perdere le prossime 4 date del 2 – 6 – 8 e 9 gennaio 2022.

Il presepe si svolge nel territorio di Pimonte nella Valle Lavatoio – L’accesso alla zona costa 3 € a persona, i bambini fino a 10 anni non pagano, ed il parcheggio è compreso – E’ necessario essere muniti di GREEN PASS e prenotazione. Associazione Soloperamore

Presepe Vivente a Pimonte sui Monti Lattari: Prezzi, Orari e Date

Quando: 2- 6 -8 e 9 Gennaio 2022. Apertura Presepe ore 17:00

Valle del Lavatoio – Pimonte (NA)

Ticket Ingresso 3,00€ fino a 10 anni gratis – Necessario Green Pass e prenotazione asoloperamore@gmail.com per info e prenotazioni scrivere all'indirizzo e-mail suindicato o chiamare al numero 3393939340

Ticket Ingresso 3,00€ fino a 10 anni gratis – Necessario Green Pass e prenotazione asoloperamore@gmail.com per info e prenotazioni scrivere all’indirizzo e-mail suindicato o chiamare al numero 3393939340 Contatti e informazioni:

