Natale a Lacco Ameno ad Ischia tra mostre, mercatini, visite guidate e musica

Tanti eventi gratuiti a Lacco Ameno a Ischia tra mostre, mercatini, visite guidate, musica dal vivo, laboratori e tanto altro per una fine dell’anno eccezionale per vivere la bellezza dell’isola anche in questo periodo

Fino al 29 gennaio 2022 un ricco un cartellone di eventi, mostre, mercatini, visite guidate, musica dal vivo e laboratori per i più piccoli si terranno a Lacco Ameno, lo splendido comune sul mare di Ischia.

Gli eventi di Natale insieme a Lacco Ameno, sono organizzati dall’amministrazione comunale e sono tutti ad accesso libero, sempre rispettando le normative vigenti per l’emergenza.

Natale insieme a Lacco Ameno è iniziato il 18 dicembre, a Villa Arbusto, con una mostra dedicata all’artista Antonio Macrì, con oltre 40 dipinti che sarà visitabile fino al 9 gennaio e poi sempre a Villa Arbusto, il 31 dicembre, per “La festa del mandarino nei Campi Flegrei”, ci sarà di mattina una bella passeggiata nell’agrumeto della Villa Arbusto, con musica napoletana e aperitivo al gusto dell’agrume flegreo.

Natale insieme a Lacco Ameno si svolgerà in vari luoghi del territorio di Lacco e anche sul corso Angelo Rizzoli e poi tanta musica dal vivo come il 28 dicembre con il Concerto dell’Orchestra internazionale della Campania, o il 29 dicembre come il recital-concerto “E’ nato, è nato…lo Dio che ‘nc’à criato…venite adoremus” o il 2 gennaio con un bellissimo coro gospel.

Eventi gratuiti per grandi e piccoli a Lacco Ameno

Tanto spazio anche ai più piccoli che incontreranno nelle vie del centro Babbo Natale per foto ricordo e poi sfilate con canti natalizi in filodiffusione, artisti di strada e piccolo dono ai bambini. Non mancheranno attività ludiche, didattiche e laboratoriali, gratuite e su prenotazione alla scoperta dell’affascinante Pithekoussaie il patrimonio archeologico custodito nelle sale del Museo.

Da non perdere anche, nei primi giorni 2022, le giornate dedicate “Alla scoperta di Pithecusae”, un ciclo di visite guidate alla collezione archeologica del Museo, assieme a tante altre iniziative.

Natale insieme a Lacco Ameno – programma

Tutti gli eventi della rassegna sono organizzati dal Comune, sono gratuiti e si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti per l’emergenza. Per avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore il programma è suscettibile di cambiamenti che saranno comunicati.

DAL 18 DICEMBRE 2021 AL 16 GENNAIO 2022 – Villa Gingerò in Villa Arbusto – MOSTRA dell’artista Antonio Macrì “Tra realtà e sogno”

19 DICEMBRE 2021 Corso A. Rizzoli – dalle ore 10.00 – “UN NATALE PER L’UNICEF 2021 – XXXIIIA EDIZIONE”

19 DICEMBRE 2021 – Ore 13,00 – Villa Arbusto “INCONTRI MEDITERRANEI – PITHECUSA WINTER EDITION” Maratona musicale con percorso enogastronomico

22 DICEMBRE 2021 – Piazza Santa Restituta – Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 – C’E’ POSTA PER … BABBO NATALE Corteo di Babbo Natale a cura di “Magicabula” con esibizione di artisti di strada

23 DICEMBRE 2021 – Museo Archeologico Pithecusa – ore 10:30 – CHE… SBALZO QUESTI ANIMALI! – Visita e laboratorio didattico per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni Realizzazione dei decori “Pithecusani” per l’albero di Natale

27 DICEMBRE 2021 – Museo Archeologico Pithecusa – ore 10:30 – LA FIBULA E L’ORIGINE DELLA SPILLA Visita e laboratorio didattico per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni con decorazione spille

27 DICEMBRE 2021 – Basilica di Santa Restituta – ore 19,00 – CONCERTO “ORCHESTRA INTERNAZIONALE DELLA CAMPANIA” a cura dell’Associazione musicale “La Ghironda”

28 DICEMBRE 2021 – Villa Arbusto – ore 10,30 – UNA GIORNATA AL MUSEO CON ANDREA ANGELUCCI Visita al Museo di Pithecusae e presentazione del libro “Fuori Porta – itinerari a due passi dalle città”

28 DICEMBRE 2021 – Ore 16,00 – corso A. Rizzoli “CHOCO PARADE” A CURA DELLA ASSOCIAZIONE COMPAGNIA CREATIVA Esibizione di artisti di strada con dolce omaggio per i partecipanti

29 DICEMBRE 2021 – Piazza Santa Restituta ore 16,00 – INAUGURAZIONE BOOKCROSSING e letture ad alta voce del circolo LaAV e AIPARC con spettacolo finale di sfere e fuoco

29 DICEMBRE 2021 – Basilica di Santa Restituta – ore 17.00 RECITAL-CONCERTO “E’ NATO, È NATO… LO DIO CHE NC’À CRIATO… VENITE ADOREMUS” a cura dell’Associazione “Fantasynapoli” con il maestro Gaetano Maschio, il soprano mena Piro & Co.

30 DICEMBRE 2021 – IL VILLAGGIO DEGLI ARTIGIANI – corso A. Rizzoli – Esposizione degli artigiani isolani – STREET PARADE – intrattenimento musicale itinerante per le vie e le piazze del centro

31 DICEMBRE 2021 – Dalle 11,00 – Villa Arbusto – FESTA DEL MANDARINO DEI CAMPI FLEGREI – Passeggiata nell’agrumeto con intrattenimento di musica napoletana ed Aperitivo agrogastronomico

1° GENNAIO 2022 – INIZIO DELL’ANNO “ALLA SCOPERTA DI PITHECUSAE” – Visite guidate al Museo Archeologico di Pithecusae

2 GENNAIO 2022 – Basilica di Santa Restituta – ore 17,00 – GOSPEL DI CAPODANNO

3 GENNAIO 2022 – Museo Archeologico Pithecusa – ore 10:30 – FACCIAMO CHE ERAVAMO ARCHEOLOGI… – Visita e laboratorio didattico per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni – simulazione di uno scavo archeologico e restauro dei reperti che verranno alla luce

6 GENNAIO 2022 – CORRI CON LA BEFANA – Ore 10.00 con partenza da p.zza Marina di Casamicciola e prosecuzione fino a piazza Santa Restituta a Lacco Ameno e ritorno.

7 GENNAIO 2022 – Museo Archeologico Pithecusa – ore 10:30 – LA TERRA, IL FUOCO E L’ARIA – Visita e laboratorio didattico per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni – Produzione oggetti in terracotta

8, 15, 22, 29 GENNAIO – Villa Gingerò dalle ore 15.30 – STRUMMOLO – Laboratori di improvvisazione teatraleper bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni

Maggiori informazioni – Natale insieme a Lacco Ameno

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata