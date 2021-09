Il Caos dentro: mostra su Frida Kahlo a Palazzo Fondi a Napoli

“Frida Kahlo – Il Caos dentro” è una grande mostra sulla vita e le opere della grande artista messicana che sarà a Palazzo Fondi. Uno straordinario viaggio alla scoperta dei mille volti di una delle più amate artiste di tutti i tempi: Frida Kahlo.

Una grande mostra dal titolo “Frida Kahlo – Il Caos dentro” sarà a Napoli a Palazzo Fondi a via Medina dall’11 settembre 2021 al 9 gennaio 2022. Un evento che ci farà conoscere questa straordinaria e poliedrica artista messicana attraverso la sua vita, la sua arte e il suo grande amore verso Diego Rivera.

La mostra ci mostrerà, perfettamente ricostruiti, gli spazi in cui visse la pittrice, come il suo studio e la sua camera da letto dove Frida Kahlo ha dovuto vivere una parte della sua vita a causa di un grave incidente. “Frida Kahlo – Il Caos dentro” sarà suddivisa in varie e scenografiche sezioni a tema che ci permetteranno di conoscere la movimentata vita di questa grande pittrice messicana che ha rappresentato l’avanguardia artistica e culturale del suo paese ed è stata una delle icone femminili più celebrate ed amate del secolo scorso.

I biglietti per la mostra di Frida Kahlo sono disponibili online su Ticketone

Nella mostra a Palazzo Fondi anche delle opere originali inedite

A Palazzo Fondi a Napoli verrà raccontata la sua appassionata e movimentata vita. Non mancheranno anche delle opere originali, alcune mai esposte prima provenienti da collezioni private, e poi delle interessanti ricostruzioni degli ambienti in cui visse Frida Kahlo tra oggetti di vita quotidiana e fotografie esclusive.

Disponibile anche un film che racconta la vita di Frida

Nella mostra anche un film 10D che ci racconterà la straordinaria vita di Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, in arte Frida Kahlo, iniziando dal terribile incidente che ebbe a 18 anni, quando l’autobus su cui si trovava fu travolto da un tram. Frida subì 32 operazioni chirurgiche prima di riprendersi e questo episodio segnò profondamente la sua vita.

La lunga degenza in ospedale e a casa portò Frida verso la pittura e la sua vita cambio completamente anche perché, quando si riprese, decise di sottoporre i suoi dipinti a Diego Rivera, illustre pittore dell’epoca divenuto poi il suo grande amore.

Frida Kahlo in mostra a Napoli: biglietti, date ed orari

Dove : Palazzo Fondi Via Medina, 24 – Napoli

: Palazzo Fondi Via Medina, 24 – Napoli Orari di visita : dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 20:00 – Sabato, domenica e festivi dalle ore 9,30 alle 21,00 Ultimo ingresso un’ora prima dell’orario di chiusura (Aperta tutti i giorni)

: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 20:00 – Sabato, domenica e festivi dalle ore 9,30 alle 21,00 Ultimo ingresso un’ora prima dell’orario di chiusura (Aperta tutti i giorni) Date della mostra : dall’11 settembre 2021 al 9 gennaio 2022

: dall’11 settembre 2021 al 9 gennaio 2022 Biglietti: acquista i biglietti online su Ticketone 14€ biglietto intero weekend e festivi 12€ biglietto intero giorni feriali 10€ biglietto ridotto per giovani fino a 14 anni, over 65, convenzioni ed universitari 16€ biglietto open 5€ Scuole Gratis per bambini fino a 5 anni

Maggiori informazioni “Frida Kahlo – Il Caos dentro”

