“Due vedovi allegri” con Carlo Buccirosso e Biagio Izzo al Teatro Augusteo di Napoli

Ph Gilda Valenza

Carlo Buccirosso e Biagio Izzo per la prima volta assieme a teatro in una splendida commedia, scritta dallo stesso Buccirosso, che ci donerà qualche ora di risate e spensieratezza

Da giovedì 23 dicembre 2021 a domenica 16 gennaio 2022 uno spettacolo in prima nazionale al Teatro Augusteo di Napoli che vede assieme, per la prima volta a teatro, Carlo Buccirosso e Biagio Izzo in “Due vedovi allegri”.

Uno spettacolo scritto e diretto da Carlo Buccirosso che sarà in scena per tutto il periodo delle feste natalizie e che vede sulle scene dell’Augusteo Carlo Buccirosso e Biagio Izzo assieme a Gino Monteleone, Elvira Zingone, Donatella De Felice, Floriana Monici e Roberto Giordano.

“Due vedovi allegri” ambientato nei prossimi anni

Lo spettacolo ci porta tre anni dopo la fine dell’attuale emergenza e vede a Cosimo, un vedovo pieno di ansie e paure, sempre alla ricerca di affetti e certezze dopo la morte della moglie e il fallimento della sua attività di antiquariato. In casa ha tanta merce invenduta e lotta con la banca che vorrebbe togliergli l’appartamento.

Nel palazzo c’è anche Salvatore, anche lui vedovo che fa il custode del palazzo, con una figlia che pulisce gli appartamenti nel palazzo ma non quello di Cosimo che ha anche concesso una camera dell’appartamento a Virginia, una quarantenne attrice di cinema e teatro, conosciuta per caso al supermercato.

Cosimo subisce l’ingombrante presenza di Salvatore ma è angosciato dai suoi vicini di casa che gli rendono, a causa di un drammatico segreto, ancora più complessa la sua lotta per la sopravvivenza. E in questo ambiente si svolge la divertentissima ma realistica commedia di Buccirosso che ci porterà tutti d’un fiato al finale facendoci passare qualche ora di risate e spensieratezza.

“Due vedovi allegri”: prezzi, orari e date

Quando: dal 23 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022

dal 23 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022 Dove: Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta, 263 Napoli

Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta, 263 Napoli Prezzo biglietto: platea € 40,00 / galleria € 30,00).

platea € 40,00 / galleria € 30,00). Contatti e informazioni: 081414243 – 405660 – Lun-Sab dalle 10:30 alle 19:30.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata