A Napoli i Tableaux Vivants: le opere di Caravaggio prendono vita nel Complesso Monumentale di Donnaregina

Al via a Napoli gli eccezionali spettacoli di Tableaux Vivants tratti dalle opere di Caravaggio che si svolgeranno nello splendido Complesso Monumentale di Donnaregina nel Centro storico. Sul palco sul palco gli attori comporranno davanti agli spettatori ben 23 straordinarie opere di Caravaggio

Domenica 24 ottobre 2021 riprendono gli eccezionali spettacoli dei Tableaux Vivants nel Complesso Monumentale di Donnaregina, il Museo Diocesano, a Napoli.

Gli spettacoli dal vivo si terranno anche in altre date, fino a dicembre 2021, e i partecipanti, potranno vedere le opere di Caravaggio composte sul palco, davanti ai loro occhi, grazie a attori professionisti. Uno spettacolo molto bello ed emozionante che si basa sulla tecnica dei quadri viventi, nata nel settecento, che prevede di comporre un quadro con attori veri e pochi drappi di stoffe e sete davanti agli occhi dei partecipanti all’evento.

Tableaux Vivants a Napoli: 23 tele di Caravaggio con i corpi degli attori

Lo spettacolo è realmente molto bello e di grande impatto emotivo e gli spettatori vedranno ben 23 tele del Caravaggio realizzate solo con i corpi degli attori e l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate. La scena sarà illuminata da solo un taglio di luce, come inquadrata in una immaginaria cornice, con i cambi a vista e con fantastiche musiche di Mozart, Bach, Vivaldi e Sibellius in sottofondo.

In scena 8 attori professionisti che sono Andrea Fersula, Serena Ferone, Ivano Ilardi, Laura Lisanti, Chiara Kija, Antonella Mauro, Paolo Salvatore e Claudio Pisani per la regia di Ludovica Rambelli.

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente per l’emergenza e, per partecipare, sarà necessario il Green Pass.

Date e orari Spettacoli del 2021

Ottobre:

domenica 24 ore 11:00 e 12:00

Novembre:

domenica 14 ore 11:00 e 12:00

domenica 28 ore 11:00 e 12:00

Dicembre:

domenica 12 ore 11:00 e 12:00

mercoledì 29 ore 18:00; 19:30 e 20:30

Tableaux Vivants al Museo Diocesano: prezzi, orari e date

Quando: giorni indicati in elenco

giorni indicati in elenco Orari spettacoli : indicati nell’elenco dei giorni

: indicati nell’elenco dei giorni Dove : Museo Diocesano di Napoli – Largo Donnaregina Napoli

Prezzo biglietto : da 20 euro in su a seconda del settore prescelto. acquisto solo online. Nel biglietto è compreso l'ingresso al Museo per una visita successiva. Per prevenire assembramenti dopo lo spettacolo non sarà possibile visitare il Complesso Monumentale Donnaregina,

Contatti e informazioni: 081 557 13 65 Sito ufficiale per prenotazioni e informazioni

