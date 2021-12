Passeggiata a Napoli tra le belle luminarie per il Natale 2021

©desisnap1926_ph

A Napoli si vedono di nuovo delle belle luminarie natalizie che trasformano il clima della città e ci fanno sentire più vicini a questa bella festa del Natale che sta per arrivare. E quest’anno ci sono un po ovunque e alcune sono molto belle. Vedetele con noi

Finalmente di nuovo si vedono a Napoli delle belle luminarie natalizie che trasformano il clima della città e ci fanno sentire più vicini a questa bella festa del Natale che sta per arrivare. Quest’anno è intervenuta la Camera di Commercio di Napoli a cui dobbiamo l’illuminazione per il periodo natalizio di ben 140 chilometri di strada e 40 le piazze di Napoli che hanno assunto un aspetto bellissimo con delle belle luci natalizie che meritano di essere viste. Inaugurate già da un po stanno creando in città un’atmosfera natalizia che ci voleva dal centro alle periferie.

“Illuminiamo il Natale di Napoli” è il nome del progetto che dobbiamo alla Camera di Commercio che già ha promesso, dopo due anni di buio, una grande festa anche per l’anno prossimo con luminarie natalizie per ben 300 chilometri di strade illuminate. Buone notizie anche dal Vomero dove sembrava che le luminarie dovessero essere smontate per potare gli alberi della zona pedonale e non installate più. La potatura si farà a gennaio e le luminarie resteranno li.

Nel frattempo, godiamoci queste belle luminarie di quest’anno che vi mostriamo tra le foto ufficiali arricchite anche dalle belle foto dei nostri tanti amici su Instagram. Sereno Natale a tutti.

Piazza del Plebiscito e Palazzo Reale di @peppemor

Piazza della Borsa di @desisnap1926_ph

Galleria Umberto I di @the_art_to_photoart

Piazza del Gesù di @gaebal

Scampia Ph Camera di Commercio di Napoli

Lungomare via Partenope Ph Camera di Commercio di Napoli

Castel dell’Ovo Ph Camera di Commercio di Napoli

Piazza Trieste e Trento Ph Camera di Commercio di Napoli

Via dei mille Ph Camera di Commercio di Napoli

Profili Instagram dei fotografi:

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata