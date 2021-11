Il Magico Parco di Santa Claus: un grande Villaggio di Natale nella Mostra d’Oltremare di Napoli

© __drz__

Arriva uno straordinario Villaggio di Natale nella Mostra d’Oltremare per far vivere, a grandi e bambini, tutta la magia del Natale con mercatini, animazione per bambini, laboratori creativi, Christmas Circus e tanto altro

Dal 3 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 anche a Napoli ci sarà uno straordinario Villaggio di Natale per far vivere, a grandi e bambini, tutta la magia del Natale.

La grande area del Parco Robinson all’interno della Mostra D’Oltremare di Napoli diventerà un luogo di meraviglie per il nuovissimo “Magico Parco di Santa Claus”, una grande attrazione che farà rivivere la Magia del Natale anche nel centro della città. Il “Parco di Santa Claus” è organizzato da Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event.

Il Magico Parco di Santa Claus nell’area del Parco Robinson

Il “Magico Parco di Santa Claus” è stato creato per essere un luogo accogliente e incantato, in cui i bambini, ma anche gli adulti, potranno vivere tutta la magia del Natale. Naturalmente è un posto dove i bambini troveranno tante attività a tema a cui partecipare come raccogliere e poi decorare il loro alberello nel Laboratorio Creativo, visitare la casa di Babbo Natale con trono e camino e ascoltare le sue favole, decorare l’omino di pan di zenzero, imbucare la loro letterina all’ufficio postale, visitare la fabbrica del giocattolo e tanto altro.

Nel “Magico Parco di Santa Claus”ci saranno anche tante luminarie, mercatini e addobbi natalizi, un’area food con tante leccornie e poi il Villaggio Polare con orsi e pinguini e il Christmas Circus.

“Magico Parco di Santa Claus”: aperture e costi

Il Villaggio sarà aperto dal 3 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 nell’area del Parco Robinson nella Mostra D’Oltremare in Viale Kennedy 64 a Napoli a Fuorigrotta

Il parco è in funzione dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso ore 12) e dalle 15 alle 20 (ultimo ingresso ore 19) e il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20).

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso ore 12) e dalle 15 alle 20 (ultimo ingresso ore 19) e il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20). Per le feste di Natale gli orari saranno i seguenti : 8 dicembre orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20), 24 dicembre chiusura ore 14 (ultimo ingresso ore 13), 25 e 26 dicembre orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20), 31 dicembre chiusura ore 14 (ultimo ingresso ore 13), 1° gennaio orario continuato dalle ore 11 alle 21 (ultimo ingresso ore 20), 6 gennaio orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20).

Per le feste di Natale gli orari saranno i seguenti : 8 dicembre orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20), 24 dicembre chiusura ore 14 (ultimo ingresso ore 13), 25 e 26 dicembre orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20), 31 dicembre chiusura ore 14 (ultimo ingresso ore 13), 1° gennaio orario continuato dalle ore 11 alle 21 (ultimo ingresso ore 20), 6 gennaio orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20).

Il prezzo d'ingresso è di 13 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni. Accesso gratuito con diritto alla raccolta dell'alberello e decorazione omino pan di zenzero per i bambini da 0 a 3 anni non compiuti. 1 euro ingresso al Christmas Circus (subordinato all'acquisto dell'ingresso al Parco e acquistabile solo online) I biglietti sono in vendita su ticketone.it

su Acquista i biglietti su Ticket One

Maggiori informazioni – Magico Parco di Santa Claus

