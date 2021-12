E’ tempo di Natale a Cetara in costiera amalfitana: il programma degli eventi natalizi

Cetara al Tramonto - © Napoli da Vivere

A Cetara, il borgo marinaro sulla costa d’Amalfi, tanti eventi per le festività natalizie con un ricco cartellone di manifestazioni da non perdere

A Cetara, il piccolo borgo sul mare in Costiera amalfitana, accese le luminarie natalizie ed iniziato un ricco cartellone di attività che ci invoglieranno ad andare in Costiera a gustare anche le tante, e ottime, specialità del posto.

Quasi una ventina di appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale che ha acceso le luci di Natale in Piazza di Santa Maria di Costantinopoli, Piazza Mercato, Piazza Fontana e Largo Marina.

E per tutto il mese di dicembre tanti eventi da non perdere per ritrovare l’atmosfera natalizia in riva al mare sulla splendida, divina, costiera.

E’ tempo di Natale – programma degli eventi natalizi a Cetara

Di seguito i principali appuntamenti di E’ tempo di Natale:

1-3 dicembre – dalle 17.00 alle 20.00 – visite guidate al Museo Cantina della Torre Vicereale per celebrare la produzione della nuova Colatura di Alici

dalle 17.00 alle 20.00 – al Museo Cantina della Torre Vicereale per celebrare la produzione della nuova Colatura di Alici Venerdì 3 dicembre – 18:30 – Sala M. Benincasa – convegno sul tema”Aspettando la prima spillatura della Colatura di Alici di Cetara DOP”.

– 18:30 – Sala M. Benincasa sul tema”Aspettando la prima spillatura della Colatura di Alici di Cetara DOP”. Domenica 5 dicembre – 18,30 – Sala M. Benincasa – serata folk con musicisti e un narratore.

18,30 – Sala M. Benincasa – con musicisti e un narratore. Martedì 7 dicembre – dalle 17 – in Piazzetta Santa Maria di Costantinopoli, Piazza Mercato, Piazza Fontana e Largo Marina “Aspettando l’Immacolata” : esibizione della banda musicale, composta da strumenti a fiato e zampogne, con musiche a tema natalizio;

dalle 17 in Piazzetta Santa Maria di Costantinopoli, Piazza Mercato, Piazza Fontana e Largo Marina : esibizione della banda musicale, composta da strumenti a fiato e zampogne, con musiche a tema natalizio; Mercoledì 8 dicembre – dalle 17 – in Piazzetta Santa Maria di Costantinopoli, Piazza Mercato, Piazza Fontana e Largo Marina “Aspettando l’Immacolata” : esibizione della banda musicale, composta da strumenti a fiato e zampogne, con musiche a tema natalizio;

dalle 17 in Piazzetta Santa Maria di Costantinopoli, Piazza Mercato, Piazza Fontana e Largo Marina : esibizione della banda musicale, composta da strumenti a fiato e zampogne, con musiche a tema natalizio; Mercoledì 15 dicembre – 16,30 – Sede Associativa Forum dei Giovani – “Happy Christmas” laboratorio di ceramica per bambini con l’artista Mena Bisogno, per bambini dai 6 ai 10 anni (l’attività è prenotabile per un massimo di 10 bambini a turno, per un massimo di due turni, uno alle 16.30 e l’altro alle 17.30) – si modella la creta per realizzare oggetti a tema natalizio.

16,30 – Sede Associativa Forum dei Giovani – laboratorio di ceramica per bambini con l’artista Mena Bisogno, per bambini dai 6 ai 10 anni (l’attività è prenotabile per un massimo di 10 bambini a turno, per un massimo di due turni, uno alle 16.30 e l’altro alle 17.30) – si modella la creta per realizzare oggetti a tema natalizio. Sabato 18 dicembre – 17,30 – Sala M. Benincasa – “ Ragazzi in Gamba” – evento con premiazione dei ragazzi di Cetara che negli anni scorsi hanno ottenuto il massimo dei voti alla scuola secondaria di primo grado e alla scuola secondaria di secondo grado. Premiati anche universitari che hanno concluso il proprio percorso accademico sia per la Laurea Triennale sia per la Laurea Specialistica e/o Magistrale.

– 17,30 – Sala M. Benincasa – “ – evento con premiazione dei ragazzi di Cetara che negli anni scorsi hanno ottenuto il massimo dei voti alla scuola secondaria di primo grado e alla scuola secondaria di secondo grado. Premiati anche universitari che hanno concluso il proprio percorso accademico sia per la Laurea Triennale sia per la Laurea Specialistica e/o Magistrale. Domenica 19 dicembre – dalle 9 alle 22 – Sala M. Benincasa – Masterclass di Pianoforte a cura dei maestri Pietro Gatto e Raffaele Maisano e Concerto di musica classica ad ingresso gratuito.

dalle 9 alle 22 – Sala M. Benincasa – a cura dei maestri Pietro Gatto e Raffaele Maisano e ad ingresso gratuito. Mercoledì 22 dicembre – ore 18 – Sala Ave Maria e Chiesa San Pietro Apostolo – la tradizionale “Tombolata AC”, con premi, musica ed intrattenimento per bambini

ore 18 Sala Ave Maria e Chiesa San Pietro Apostolo – la tradizionale con premi, musica ed intrattenimento per bambini Giovedì 23 dicembre – ore 16,30 – Palestra Comunale – “Il Villaggio di Babbo Natale”, animazione per bambini con riproduzione di un villaggio di Babbo Natale gonfiabile.

16,30 – Palestra Comunale – animazione per bambini con riproduzione di un villaggio di Babbo Natale gonfiabile. Venerdì 24 dicembre – ore 24,00 – Santa Messa di Natale nella chiesa di S. Pietro Apostolo.

– ore 24,00 – nella chiesa di S. Pietro Apostolo. dal 25 al 28 dicembre e il 1 gennaio – ore 20,00 ogni sera – Sala M. Benincasa – spettacolo teatrale “I tre mariti” a cura della storica Compagnia Teatrale Cetarese (ingresso €5.00 a persona, gratuito per gli over 65 e i bambini fino agli anni 9).

– ore 20,00 ogni sera – Sala M. Benincasa – spettacolo teatrale a cura della storica Compagnia Teatrale Cetarese (ingresso €5.00 a persona, gratuito per gli over 65 e i bambini fino agli anni 9). Domenica 26 dicembre – ore 11,00 – Piazzetta Santa Maria di Costantinopoli – esibizione del “Coro gospel di Natale” Coro D’Altrocanto, diretto dal Maestro Patrizia Bruno – si replica alle h. 12,00 in Largo Marina.

– ore 11,00 – Piazzetta Santa Maria di Costantinopoli – esibizione del Coro D’Altrocanto, diretto dal Maestro Patrizia Bruno – si replica alle h. 12,00 in Largo Marina. Mercoledì 29 dicembre – dalle 7,00 – partenza da Piazza Martiri Ungheresi – Pellegrinaggio al Santuario dell’Avvocata, in collaborazione con la parrocchia di San Pietro Apostolo.

– dalle 7,00 – partenza da Piazza Martiri Ungheresi – in collaborazione con la parrocchia di San Pietro Apostolo. Domenica 2 gennaio 2022 – ore 19 – Sala M. Benincasa – “Concerto di Natale” a cura degli artisti locali.

19 – Sala M. Benincasa a cura degli artisti locali. Giovedì 6 gennaio – ore 16,30 – Sala M. Benincasa – “Happy Epiphany Party” – animazione per i bambini che tanto amano la Befana.

– ore 16,30 – Sala M. Benincasa – animazione per i bambini che tanto amano la Befana. Domenica 9 gennaioalle 19, nella Sala Ave Maria e Chiesa San Pietro Apostolo, “Spettacolo di Natale” con tutti i bambini di Cetara.

Maggiori informazioni – E’ tempo di Natale tel 089 262911 – sito ufficiale – info@cetaraturistica.it

