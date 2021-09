Pino Daniele Alive: una mostra nel complesso di Santa Caterina a Formiello a Napoli

Una bella mostra a soli 5 euro, organizzata con il figlio di Pino Daniele, Alessandro, con tante foto inedite e particolari dei fotografi che lo hanno seguito durante gli anni e poi un percorso multimediale, alla scoperta degli aspetti più complessi e privati dell’artista

Dal 18 settembre fino al 31 dicembre 2021 ci sarà una bella mostra dal titolo “Pino Daniele Alive, La Mostra”, nello straordinario complesso di Santa Caterina a Formiello, vicino Porta Capuana a Napoli.

Un progetto espositivo particolare e multimediale che sarà poi itinerante e che partirà proprio da Napoli per girare tutta l’Italia. La mostra è stata organizzata dalla Pino Daniele Trust Onlus assieme alla Fondazione Made in Cloister e Wall of Sound Gallery per ricordare e celebrare l’indimenticabile musicista Pino Daniele.

Grandi scatti fotografici e un percorso multimediale per seguire la vita di Pino Daniele

La mostra nasce dalla collaborazione del figlio di Pino, Alessandro Daniele, e del fotografo Guido Harari e ci fa anche conoscere, per la prima volta in grande formato, scatti iconici e particolari di Pino Daniele, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito più da vicino durante gli anni.

Foto a volte inedite che iniziano dai ritratti giovanili scattati da Lino Vairetti della band Osanna, per passare alle immagini di Mimmo Jodice, Cesare Monti, Guido Harari, Luciano Viti, Giovanni Canitano, Adolfo Franzò, Roberto Panucci, Letizia Pepori. Ma, oltre a tante foto, nei grandi e suggestivi spazi della Fondazione Made in Cloister, a Santa Caterina a Formiello ci sarà un vero e proprio percorso multimediale, alla scoperta degli aspetti più complessi e privati dell’artista.

Non mancheranno oggetti e strumenti cari a Pino Daniele come alcune sue chitarre, il mandolino utilizzato per le registrazioni di Napule è e i fogli scritti di suo pugno con le scalette dei concerti.

La grande musica di Pino Daniele accompagna tutta la mostra

Non mancherà, naturalmente, la grande musica di Pino Daniele con un soundtrack d’eccezione che accompagnerà i passi dei visitatori con tante esecuzioni, a volte inedite.

E poi focus e appuntamenti come ad esempio il 18 settembre alle ore 18:00 con gli studenti dei corsi PopRock del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano per effettuare l’analisi stilistica ed armonica delle opere di Pino.

Pino Daniele Alive: prezzi, orari e date

Quando: Dal 18 settembre fino al 31 dicembre 2021

Dal 18 settembre fino al 31 dicembre 2021 Dove: Fondazione Made in Cloister, Chiostro di Santa Caterina a Formiello, Porta Capuana Napoli

Fondazione Made in Cloister, Chiostro di Santa Caterina a Formiello, Porta Capuana Napoli Orari: dal Martedì al Sabato, h 11.00—19.00/Domenica e Lunedì, chiuso.

dal Martedì al Sabato, h 11.00—19.00/Domenica e Lunedì, chiuso. Prezzo biglietto: Tariffa unica € 5.00

Tariffa unica € 5.00 Contatti e informazioni: Sito ufficiale

