Il Café Chantant ritorna a Napoli al Teatro Sannazaro

Ritorna al Sannazaro lo spettacolo di successo ideato da Lara Sansone che porta con se allegria e voglia di vivere, con musica, danza, canto e recitazione per far trascorrere due ore in spensieratezza agli spettatori.

Tornano a Napoli le magiche atmosfere del Cafè Chantant dal 17 al 30 dicembre 2021 al Teatro Sannazaro a via Chiaia. A proporcelo di nuovo Lara Sansone che, assieme alla sua compagnia e al Balletto e l’Orchestra del Cafè Chantant, riproporranno un’antica tradizione che viene rinnovata ogni anno in forme sempre diverse e al passo con i tempi.

Uno spettacolo ideato proprio per le feste di Natale, che porta allegria e voglia di vivere, con musica, danza, canto e recitazione fuse in perfetto equilibrio che faranno trascorrere due ore in spensieratezza agli spettatori.

Café Chantant…dove tutto è spettacolo

Lo spettacolo al Teatro Sannazaro è uno show pieno di colori, musica, paillettes, divertimento, danza e tante sorprese e segue la formula dello spettacolo, ideata 26 anni fa, sempre da Lara Sansone, che si è confermata vincente: un grande show in cui si fondono musica, teatro e ballo.

Lo spettacolo del Cafè Chantant del Sannazaro è oramai una tradizione che viene rinnovata ogni anno in forme sempre diverse e al passo con i tempi e che raccoglie sempre il plauso degli spettatori.

Café Chantant al Sannazaro: prezzi, orari e date

Quando: Da venerdì 17/12/2021 a Giovedì 30/12/2021

Dove: Teatro Sannazaro via Chiaia Napoli

Teatro Sannazaro via Chiaia Napoli Prezzo biglietto: 33.00 € tavolini – 28.00 € palchi – (N.B. il 26 dicembre costa 35.00€ tavolini e 30.00€ i palchi)

Contatti e informazioni: Teatro Sannazaro

