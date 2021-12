Le straordinarie opere di David LaChapelle al Maschio Angioino di Napoli

Le straordinarie foto di David LaChapelle, il grande fotografo-artista americano, che lavorò con Andy Warhol, saranno in mostra al Maschio Angioino di Napoli con una collezione esclusiva studiata appositamente per la città con opere inedite, in un costante dialogo tra il lavoro esposto e lo spazio ospitante.

Dall’8 Dicembre 2021 al 6 Marzo 2022 al Maschio Angioino di Napoli le straordinarie foto e opere di David LaChapelle, il grande fotografo e artista americano, che lavorò con Andy Warhol. La mostra è un’installazione site specific che include opere mai esposte prima, una mostra unica nel suo genere curata da Vittoria Mainoldi e Mario Martin Pareja.

Una nuova esposizione, con oltre quaranta pezzi tratti dai vari periodi significativi della carriera dell’artista, dal 1980 fino ad oggi, con alcune opere inedite e capolavori iconici, per far conoscere i visitatori i momenti più importanti della sua grande carriera.

Quando : Mostra in programma dal 15/12/2021 al 05/03/2022

Prezzi: Biglietti da € 15,50

David LaChapelle è tra gli artisti più influenti del mondo

In mostra al Maschio Angioino una mostra creata ad hoc, che permette alle immagini di LaChapelle di dialogare con lo spazio ospitante. A Napoli opere iconiche come Deluge (2007), in cui LaChapelle re-immagina un diluvio biblico, ambientandolo a Las Vegas, o Rape of Africa (2009) che vede la modella Naomi Campbell nel ruolo di Venere in una scena di tipo botticelliano ambientata nelle miniere d’oro africane.

E poi nel castello partenopeo le opere della serie Land SCAPE (2013) e Gas (2013), progetti di natura morta in cui LaChapelle assembla found objects per creare raffinerie di petrolio e stazioni di servizio, prima di presentarle come reliquie in una terra reclamata dalla natura.

Nella Cappella Palatina, un’opera esclusiva con dei negativi fotografici dipinti a mano realizzati negli anni ’80 da LaChapelle, mentre l’artista adolescente esplorava le idee della metafisica e della perdita, sullo sfondo della devastante epidemia di AIDS. Una installazione site specific mai realizzata prima che entrerà in dialogo con le opere più recenti, ed inedite, di LaChapelle in cui il fotografo viene come catturato da un timore reverenziale per il sublime e dalla ricerca di spiritualità come in Behold (2017).

LaChapelle sviluppò una tecnica fotografica analogica dipingendo a mano i propri negativi

David LaChapelle, del 1963, sviluppò una tecnica fotografica analogica dipingendo a mano i propri negativi per ottenere uno spettro di colori eccezionale, prima di sviluppare le sue pellicole. Dopo la sua prima mostra fu notato da Andy Warhol che lo volle con se a New York e da allora è diventato uno dei più grandi fotografi e artisti del secolo.

Le sue foto mettono in discussione i parametri della fotografia tradizionale e il suo lavoro è stato premiato con riconoscimenti internazionali rendendolo uno dei fotografi più pubblicati in tutto il mondo. Negli ultimi trent’anni le opere di LaChapelle sono nei più grandi musei e gallerie del mondo.

David LaChapelle, a Napoli: prezzi, orari e date

Quando: Dal 08 Dicembre 2021 al 06 Marzo 2022

Dal 08 Dicembre 2021 al 06 Marzo 2022 Dove: Maschio Angioino, Piazza Municipio Napoli

Maschio Angioino, Piazza Municipio Napoli Orari : dal Lunedì al Sabato 9 – 18.30. Domenica Chiuso. Ultimo ingresso consentito un’ora prima dell’orario di chiusura

: dal Lunedì al Sabato 9 – 18.30. Domenica Chiuso. Ultimo ingresso consentito un’ora prima dell’orario di chiusura Prezzo biglietto: Intero: 14 € Ridotto generico (over 65, under 12, partner convenzionati, studenti universitari): 12 € Ridotto gruppi/cral (minimo 15 persone): 10 € Ridotto scuole (minimo 15 alunni): 10 euro Ridotto studenti di Beni Culturali: 8 euro. I bambini al di sotto dei 6 gratuito

Intero: 14 € Ridotto generico (over 65, under 12, partner convenzionati, studenti universitari): 12 € Ridotto gruppi/cral (minimo 15 persone): 10 € Ridotto scuole (minimo 15 alunni): 10 euro Ridotto studenti di Beni Culturali: 8 euro. I bambini al di sotto dei 6 gratuito Contatti e informazioni: biglietti disponibili su TicketOne

