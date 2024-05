Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dall’1 al 5 maggio 2024

Ph Facebook Fiera del Bagagliaio

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesi dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dall’1 al 5 maggio 2024, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Saporitissimo: la grande festa delle buon cibo e dei sapori italiani a Piazza Dante a Napoli

Una grande fiera gratuita dell’enogastronomia e dell’artigianato a Piazza Dante fino al 5 Maggio 2024 con le delizie del buon cibo italiano. Una seconda edizione da non perdere di «Saporitissimo», che presenta oltre a prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato da varie regioni italiane anche tanti eventi culturali, laboratori, show cooking e momenti di spettacolo ed intrattenimento. Saporitissimo a Napoli

Planta: la mostra mercato gratuita nel Real Orto Botanico di Napoli

Ingresso gratuito da Venerdì 3 a Domenica 5 Maggio nell’Orto Botanico di Napoli per “Planta, il giardino e non solo”, la Mostra Mercato dedicata al florovivaismo di qualità, giunta quest’anno alla sua X edizione. Nei grandi viali dell’Orto Botanico di Napoli “Planta” ospiterà numerose aziende specializzate, provenienti da tutta Italia, che sono sempre scelte in base al riconosciuto lavoro di ricerca, autoproduzione e attenzione alla sostenibilità ambientale. Planta Informazioni Generali

La Sagra del Carciofo di Pietrelcina 2024, Presidio Slow Food

Serata finale il 4 maggio per la 44ª Sagra del Carciofo di Pietrelcina, Presidio Slow Food, si terrà su 4 giorni con tre imperdibili appuntamenti con l’Apericarciofo nei giorni 21,25 e 28 aprile 2024 e poi con una serata finale il giorno 4 maggio 2024 con i Lumanera in concerto! Sagra del Carciofo di Pietrelcina.

A Scisciano la Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna, la festa della Polpetta napoletana

A Scisciano, in provincia di Napoli, nei giorni di Venerdì 3, Sabato 4 e domenica 5 Maggio 2024 si svolgerà la 7 edizione della Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna, un bell’evento sempre organizzato dall’Associazione Il Palazzo con il patrocinio morale del Comune di Scisciano. La sagra si terrà a partire dalle ore 20.00 a Scisciano (NA) in Località Palazzuolo e si potranno gustare piatti tipici della tradizione napoletana assieme a buona musica e buon vino della zona. Sagra della Polpetta della Nonna Per info 329 6115529

Andar per Sentieri a Ischia: 10 itinerari a piedi per scoprire l’isola e la sua enogastronomia

Dal 25 Aprile al 1° Maggio 2024 dieci straordinari itinerari organizzati dalla Pro Loco Panza dal bosco di Zaro, alla Colombaia di Visconti, al sentiero del faro di Punta Imperatore e tanti altri luoghi stupendi per scoprire la parte verde dell’isola d’Ischia. Sentieri belli e particolari che si percorreranno con esperti per inoltrarsi sui fianchi verdeggianti del monte Epomeo tra le “parracine” di tufo verde. Straordinari sentieri dell’Isola Verde che attraversano vigne e frutteti, selve ombrose e luoghi segnati dall’antica presenza dell’uomo, percorsi dolci e accoglienti o aspri e scoscesi che comunque regalano panorami da sogno sul mare. Andar per Sentieri a Ischia

Villaggio della Mozzarella e Festival di Alvignano vicino Caserta

Due giorni da non perdere il 4 e 5 maggio 2024 dalle ore 19:00 ad Alvignano, in provincia di Caserta, alle pendici dei Monti Trebulani per il ritorno del Villaggio della Mozzarella che quest’anno si terrà assieme al Festival di Alvignano che sarà condotto da Gianni Simioli. Tante degustazioni di ottima mozzarella ma anche musica dal vivo e attività per i più piccoli con il Villaggio della Mozzarella che si terrà a Piazza Notarpaoli, ad Alvignano. Tanta ottima Mozzarella di Bufala Campana DOP ad Alvignano assieme a tante delizie culinaria. Maggiori informazioni – Villaggio della Mozzarella

A Melizzano, nel beneventano ritorna la simpatica Fiera del Bagagliaio

Ritorna domenica 5 maggio 2024 a Melizzano la bella e originale Fiera del Bagagliaio. Un evento particolare organizzato dal Comune di Melizzano e dalla PRO Loco Acquaviva dove gli oggetti vengono posizionati nel bagagliaio delle auto per un grande mercato all’aperto: un’occasione unica e speciale per trovare tesori nascosti e oggetti unici. Una bella e originale fiera gratuita che si svolgerà dalle 9:00 alle 21:00 e ci consentirà di trovare sorprese incredibili nei bagagliai carichi di meraviglie che troveremo lungo il percorso. Fiera del Bagagliaio a Melizzano – facebook

Roscigno Fest: a Roscigno Vecchia la Festa dell’Asparago Selvatico e della Selvaggina

Anche il 1 maggio: La grande festa dell’asparago selvatico, uno dei protagonisti delle tavole cilentane con la 13^ edizione della Festa dell’Asparago Selvatico e della Selvaggina. Una bella festa che si terrà dal 25 al 28 aprile e il 1° maggio 2024 nel suggestivo borgo di Roscigno Vecchia (SA). Una 13° Edizione della Festa dell’Asparago Selvatico promossa dal Comune di Roscigno ed organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Roscigno Vecchia e varie associazioni della zona che si svolgerà nel Centro Storico del paese di Roscigno, conosciuto come Roscigno Vecchia.Roscigno Fest

La Sagra del Carciofo IGP di Paestum con 8 serate di gastronomia e musica

Anche il 1 maggio. Ben otto giorni di festa a Paestum dal 24 aprile al 1 maggio 2024 per la 16° Festa del Carciofo Igp di Paestum. La festa del carciofo IGP di Paestum si terrà in piazza Borgo Gromola a Capaccio Paestum vicino Salerno. Sagra del Carciofo IGP

Festa del Carciofo Bianco del Tanagro ad Auletta nel salernitano

Anche il 1 maggio. Ben sette giorni di grande festa ad Auletta nel cuore della Valle del Tanagro, nei giorni del 25-26-27-28-29-30 Aprile 2024 e 1 Maggio 2024 per la 12° Edizione del Festival del Carciofo Bianco del Tanagro. Auletta è il “Paese dell’Olio d’Oliva e dell’Ospitalità” e stavolta la grande festa è per un grande prodotto della zona: il buon Carciofo Bianco del Tanagro

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze

Anche per tutto il mese di aprile 2024 e maggio in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0 Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

Il Mese delle Oasi: Festa della natura all’Oasi degli Astroni a Napoli con un mese di eventi

Dal 21 aprile al 26 maggio 2024 nella grande e bellissima Riserva Naturale Oasi WWF Cratere degli Astroni di Napoli si festeggia la primavera e la natura con il ”Mese delle Oasi WWF” un mese di eventi per grandi e bambini a contatto con le bellezze naturali dell’Oasi WWF. Nell’Oasi degli Astroni ci si immerge in un bellissimo e fitto bosco di 250 ettari, vecchio centinaia di anni, cresciuto da un antico cratere vulcanico. Non mancano tre incantevoli specchi d’acqua tra cui il Lago Grande, alimentato dalle acque della stessa falda che gli diede vita. Prossime 4 maggio: Benessere in natura, un bagno nella foresta degli Astroni per ritrovare pace e serenità. Il Mese delle Oasi

Destination Vesuvio: arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Grande novità a Napoli per visitare il “Vesuvio”, il vulcano più famoso del mondo. E’ stato attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano in un bus turistico di medie dimensioni godendo della magia del Golfo di Napoli, dell’isola di Capri, Ischia e Procida. Il nuovo servizio è effettuato dalla Green Line Tours sightseeing un azienda che garantisce un collegamento quotidiano, disponibile in prenotazione, al momento, fino a fine ottobre 2024. arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. Oggi, la domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato. Il mercato del vintage che si svolge ad Agnano è una bella occasione per trovare oggetti di una volta, dagli oggetti di antiquariato a quelli di modernariato e poi artigianato, usato, collezionismo, curiosità di ogni epoca e paese. “Mostra mercato dell’antiquariato”

A Forio d’Ischia riaprono gli straordinari Giardini la Mortella

Riaperti alle visite del pubblico, dopo la pausa invernale, gli splendidi Giardini La Mortella di Forio d’Ischia tra lo splendore della natura primaverile con Camelie tardive e le prime fioriture delle Ninfee nei vari specchi d’acqua del giardino. Giardini la Mortella

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

Ripartono le corse della funivia del Monte Faito: in 8 minuti dal mare alla montagna

Ricominciano le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.