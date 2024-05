Aperitivo Artistico nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova: aperitivo, visita e performance musicale

© Serena Spennato per Nomea

Evento nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova nel centro storico di Napoli, che farà vivere ai partecipanti un’immersione sensoriale con performance artistiche negli esclusivi spazi storici del sito

Sabato 4 maggio 2024, a partire dalle ore 17.00, ritorna nei meravigliosi ambienti nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova nel centro storico di Napoli l’evento ‘Aperitivo Artistico’ di NOMEA. Grazie ad un’apertura straordinaria, sabato 6 aprile sarà possibile vivere un’immersione sensoriale negli esclusivi spazi del sito considerato uno scrigno di storia, arte e religiosità. Questo Happening Creativo unirà le arti performative ad una visita con introduzioni storiche e aneddoti negli ambienti caratterizzati dal meraviglioso Chiostro seicentesco, dalla Chiesa Monumentale, dal Cappellone di San Giacomo della Marca e dall’Antico Refettorio conventuale.

Un format speciale che regalerà momenti emozionanti

Tra performance di danza e di musica non mancherà un momento speciale dedicato alle ricerche sul personaggio storico di Vlad III di Valacchia, a tutti noto con la narrazione che Bram Stoker dedica al leggendario Conte Dracula; un gruppo di studio italo-rumeno, infatti, ritiene che la ricerca di una tomba, sinora mai rinvenuta, in cui riposino le spoglie del grande condottiero, possa condurre nel Sud Italia e proprio in questo luogo a Napoli, in cui un misterioso Codice La Nova, con una scrittura finora incomprensibile, sembra offrire tracce ed avvalorare ipotesi. Leggenda, fantasia e realtà rendono questo luogo una delle imperdibili mete napoletane.

L’evento si concluderà con uno stuzzicante momento dedicato ai sapori della tradizione campana con un assaggio di gnocchi alla sorrentina accompagnati da vino partenopeo. Aperitivo Artistico è organizzato da NOMEA, in collaborazione con il Complesso Monumentale di S. Maria La Nova.

Ci saranno 3 turni di partecipazione:

Aperitivo Artistico a Santa Maria la Nova: prezzi, orari e date

Quando : Sabato 4 maggio 2024

: Sabato 4 maggio 2024 Dove : Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli

: Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli Turni di accesso : A: h. 17.00 – B: h. 19.00 – C. h. 21.00

: A: h. 17.00 – B: h. 19.00 – C. h. 21.00 Contributo di partecipazione: 20€ adulti (Consumazione – Visita – Performance artistiche) / 10€ 6-17 anni (Visita – Performance artistiche) – gratis 0-5 anni (Visita – Performance artistiche)

20€ adulti (Consumazione – Visita – Performance artistiche) / 10€ 6-17 anni (Visita – Performance artistiche) – gratis 0-5 anni (Visita – Performance artistiche) Informazioni e prenotazioni: Posti limitati – Prenotazione obbligatoria solo con messaggio whatsapp al num. 375 6139180–

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria solo con messaggio whatsapp al num. 375 6139180– Evento ufficiale: Nomea Aperitivo Artistico

