Briganti Se More, Sulle tracce di Pilone e dei briganti del Vesuvio nel Parco di Villa Favorita

Uno spettacolo emozionante che racconta, nel grande parco sul mare di Villa Favorita ad Ercolano, la vera storia del brigantaggio del Sud Italia. Uomini e donne sognatori e visionari, che lottavano per i propri diritti e per la propria terra

Sabato 4 Maggio e Domenica 5 Maggio 2024, dopo 6 anni dal primo debutto, torna un grande spettacolo targato KARMA. Nei boschi del Parco sul Mare di Villa Favorita ad Ercolano, una delle splendide Ville del Miglio d’Oro, va in scena “Briganti se more – Sulle tracce di Pilone e dei briganti del Vesuvio”.

Uno spettacolo emozionante e avvincente che racconta la storia del brigante Antonio Cozzolino, detto Pilone, che da scalpellino diventò il simbolo della resistenza post risorgimentale. Insieme a sua moglie Luigia, a Salvatore Giordano, e al resto della banda, Pilone vi farà rivivere i sacrifici fatti durante gli anni in cui si sperava si potesse tornare alla monarchia borbonica.

La storia dei ”Briganti” del Sud: la resistenza post risorgimentale

Il regista Antonio Ruocco commenta così: “E’ uno spettacolo che scrissi 7 anni fa e che ho riscritto ora, per un cast parzialmente tutto nuovo. Uno spettacolo che mi ha emozionato mentre lo scrivevo e che mi emoziona quando gli attori mettono in scena questo sogno. Perchè, al contrario di ciò che è scritto nei libri, il brigantaggio del Sud Italia aveva alla base degli ideali. Erano dei sognatori, dei visionari, che lottavano per i propri diritti e per la propria terra nonostante la sconfitta fosse annunciata. Il pubblico sarà coinvolto nella storia, nella narrazione e nei drammi della banda Pilone: dalla formazione della banda alla fine del sogno”

Uno spettacolo da non perdere in una splendida Villa del Miglio d’Oro

Antonio Raia si occupa dell’organizzazione generale: “Continua la collaborazione con la Fondazione Ente Ville Vesuviane. Da anni lavoriamo in molte ville e il parco sul mare di Villa Favorita si prestava per lo spettacolo scritto da Antonio Ruocco. Abbiamo preso la palla al balzo e trovata un’enorme disponibilità da parte del Presidente Miranda e di tutta la fondazione che si è sempre messa al nostro fianco nelle nostre opere di valorizzazione”

Un cast eccezionale di attori per “Briganti se More”

Il cast è composto da un parterre notevole: Sergio Savastano sarà il brigante Pilone, Ciro Pellegrino sarà Salvatore Giordano, il suo fedele amico mentre la giovane moglie, Luigia Falanga, sarà interpretata da Maria Claudia Pesapane. Accanto a loro gli spietati e fedeli Saccone (Pino Beato) e Caruso (Ciro Scherma). Le musiche e i canti saranno affidati a Diego Menna e Annamaria Fusco.

Intorno a loro un gran numero di briganti, tra cui Angelo Imperatore e Angelo Iannace e altri provenienti anche dall’Accademia del Cinema e del Teatro di Gianni Sallustro. Un’immersione totale nei ricordi, nella resistenza, nel sogno dei briganti del Vesuviano.

Briganti Se More – Sulle tracce di Pilone: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 4 Maggio e Domenica 5 Maggio 2024

Sabato 4 Maggio e Domenica 5 Maggio 2024 Orari: due spettacoli alle 17:00 e alle 18:30

due spettacoli alle 17:00 e alle 18:30 Dove: Parco sul Mare di Villa Favorita ad Ercolano

Parco sul Mare di Villa Favorita ad Ercolano Contributo di partecipazione : 20,00 € intero / 10,00 € Ridotto 6-15 anni / Gratuito fino a 5 anni /Gruppi: Ogni 15 biglietti interi 1 biglietto omaggio

: 20,00 € intero / 10,00 € Ridotto 6-15 anni / Gratuito fino a 5 anni /Gruppi: Ogni 15 biglietti interi 1 biglietto omaggio Contatti e informazioni: Parcheggio interno gratuito / Prenotazione obbligatoria con un whatsapp al 342 7329719

Parcheggio interno gratuito / Prenotazione obbligatoria con un whatsapp al 342 7329719 Maggiori informazioni – Karma Arte Cultura Teatro

