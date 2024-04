Il balletto Romeo e Giulietta al Teatro San Carlo anche con uno spettacolo per famiglie

Sergei Prokofiev ROMEO E GIULIETTA Balletto in tre atti tratto dall'omonima tragedia di William Shakespeare Direttore | Vello Pähn♭ Coreografia | Kenneth MacMillan (ripresa da Julie Lincoln e Robert Tewsley) Scene e Costumi | Paul Andrews Luci | John B Read Maître de Ballet | Robert Tewsley e Soimita Lupu Assistente ai Costumi | Anna Verde ♭debutto al Teatro di San Carlo Giulietta, Luisa Ieluzzi (22, 26) / Anna Chiara Amirante (24, 27) / Claudia D'Antonio (25, 28) Romeo, Alessandro Staiano (22, 26

Fino a domenica 5 maggio il famoso balletto Romeo e Giulietta, messo in musica da Prokofiev, sarà al Teatro di San Carlo di Napoli. La tragedia di Romeo e Giulietta è una storia immortale: scritta da William Shakespeare fu musicata da Prokofiev ed è diventata uno dei balletti più amati di sempre.

Romeo e Giulietta sarà presentato al Massimo napoletano anche con uno speciale spettacolo per famiglie, che si terrà Sabato 4 maggio 2024 alle ore 12:00 in versione ridotta per tutta la famiglia con musiche registrate e ad un prezzo eccezionale di 10/15 euro.

Romeo e Giulietta è una tragedia di William Shakespeare composta tra il 1594 e il 1596 ed è una delle storie d’amore più famose del mondo: nel tempo è diventato anche uno degli spettacoli più portati in scena nel mondo. La storia dell’amore perfetto, ma avversato dalla società ha visto tante riduzioni musicali tra cui anche il famoso balletto di Prokof’ev che vedremo al San Carlo fino al 5 maggio.

Una grande storia che ha tutti gli elementi della fiaba e che è stata musicata e rappresentata da tanti autori. Un amore contrastato, tra pozioni e veleni, l’esilio, gli alleati dei protagonisti e i loro nemici, un matrimonio segreto e uno imposto, i duelli…ma senza un lieto fine per i due amanti, il cui tragico epilogo porterà però a seppellire per sempre lo storico odio tra le rispettive famiglie.

Romeo e Giulietta, la storia d’amore per eccellenza, sarà sulle scene del San Carlo di Napoli dal 28 Aprile al 5 maggio 2024, come balletto in tre atti di Sergej Prokof’ev , tratto dall’omonima tragedia di William Shakespeare diretto da Paul Connelly con la coreografia di Kenneth MacMillan ripresa da Robert Tewsley. Sul palco del Massimo napoletano l’Orchestra, Ètoile, Solisti, Corpo di Ballo e Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo con Direttore del Balletto Clotilde Vayer. Durata: 3 ore circa, con due intervalli. Prezzi da 30 a 110 euro.

Prevista per Sabato 4 maggio alle ore 12:00 una versione ridotta per tutta la famiglia del Balletto Romeo e Giulietta For Families; uno dei balletti più amati di sempre in versione ridotta per tutta la famiglia. Durata di 1 ora circa, senza intervallo con versione ridotta del balletto con esecuzione su musica registrata. Prezzi da 10 a 15 euro.

