Uno splendido concerto nel primo giorno dell’anno nel Complesso Monumentale di San Lorenzo a Napoli con l’Ensemble Amici del ‘700 Napoletano

Anche quest’anno si terrà il primo giorno dell’anno, il 1 gennaio 2022 alle ore 18, il Concerto di Capodanno nel Complesso Monumentale di San Lorenzo a Napoli. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Musicale Amici del ‘700 Napoletano e prevede musiche eseguite dall’Ensemble Amici del ‘700 Napoletano con Orchestra e Soprano diretta dal M° Marco Traverso.

Nel corso dell’evento saranno eseguite musiche di Strauss, Mozart, Vivaldi, Schubert, Bellini, Mascagni, Massenet ed anche le più belle melodie Napoletane.

Un concerto il primo giorno dell’anno a San Lorenzo Maggiore.

Il concerto si terrà all’interno della splendida Basilica di San Lorenzo Maggiore sita nel centro storico di Napoli in Piazza San Gaetano 316, il 1 Gennaio 2022 alle ore 18:00 e prevede una quota di partecipazione di 20 euro. La prenotazione è obbligatoria, i posti sono limitati e per accedervi bisognerà seguite le normative vigenti per l’emergenza.

Concerto di Capodanno a Napoli: prezzi, orari e date

Quando: 1 Gennaio 2022 ore 18:00

€ 20,00 Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria +39.338.5422137 – Il programma potrebbe subire variazioni – Evento ufficiale

