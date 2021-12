Mostra d’Arte Presepiale nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino a Napoli

Ritorna a Napoli nel Complesso di San Severo al Pendino a via Duomo la Mostra gratuita di Arte Presepiale organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepe di Napoli

Anche quest’anno a Napoli a via Duomo 286, nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, fino all’8 gennaio 2022 ci sarà la 35° edizione della Mostra di Arte Presepiale organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepe, sede di Napoli.

La mostra sarà aperta dalle ore 9 alle ore 19 e per i giorni 24,26 e 31 Dicembre la mostra resterà aperta dalle 9 alle 14 mentre resterà chiusa nel giorno di Natale e il primo giorno del nuovo anno. L’ingresso è gratuito, previa esibizione del Green Pass: per chi vuole c’è una cassetta per una offerta libera all’associazione.

Una mostra con il meglio dell’Arte presepiale napoletana

Una mostra “storica” realizzata da ben 35 anni dalla sede di Napoli dell’Associazione Italiana Amici del Presepio accompagnata anche da un prestigioso catalogo con articoli culturali sull’arte presepiale e fotografie di tutte le opere esposte.

Presepi straordinari e bellissimi che ogni anno incantano i visitatori, che sono realizzati dai soci dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, con tenacia, caparbietà e tanti sacrifici per contribuire tenere viva la tradizione del presepio Napoletano, patrimonio storico e culturale che il mondo ci invidia.

Una mostra eccezionale visitata ogni anno da migliaia di visitatori motivo di vanto e di orgoglio dei numerosi artisti – artigiani che li accolgono e che illustrano le loro opere.

Quest’anno oltre alle straordinarie opere inedite realizzate dai soci dell’Associazione ci sarà una sezione dedicata ai presepi realizzati degli alunni delle scuole d’obbligo che partecipano al concorso “Il mio presepe” fatti con materiali diversi e che affrontano e rappresentano problematiche della vita moderna, situazione dei migranti, inquinamento ed alto.

Mostra d’Arte Presepiale – Amici del Presepio Napoli – Mostra San Severo Pendino

