Grande festa ad Amalfi a Natale e a Capodanno con fuochi, eventi e concerti gratuiti

Amalfi magica anche a Natale e Capodanno con un programma di eventi gratuiti da non perdere con i concerti di Eugenio Bennato ed Andrea Sannino, gli spettacolari fuochi d’artificio a Capodanno, un grande Concerto a Capodanno e tanto altro

Un ricco programmi di eventi è stato organizzato per il Natale 2021 e il Capodanno ad Amalfi dall’Amministrazione Comunale con tante manifestazioni per grandi e piccoli. Non mancheranno le note dolci delle zampogne che animeranno strade e vicoli nei giorni di festa ed il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici che, allo scoccare della mezzanotte, illuminerà la notte di Capodanno.

E poi naturalmente Venerdì 31 Dicembre alle h 24:00 ad Amalfi sul Lungomare ci sarà un grande Spettacolo di fuochi pirotecnici

Un ricco programma musicale per il Natale ad Amalfi

E si parte con la rassegna musicale InCanti d’Autore che si svolgerà tra l’arsenale e due chiese di Amalfi:

Antico Arsenale della Repubblica di Amalfi:

giovedì 23 dicembre ore 19:00 – Concerto di Natale – “Oratorio in Noel – Omaggio a Saint Saens ai 100 anni dalla morte”.

domenica 26 dicembre ore 19:00 – Concerto acustico di Andrea Sannino

domenica 2 Gennaio ore 19:00 – Concerto di Eugenio Bennato e Le Voci del Sud

giovedì 6 gennaio alle 20:30 – spettacolo teatrale musicale di Massimiliano Gallo in “Resilienza 3.0”.

A questi andranno aggiunti altri concerti tra le chiese di Amalfi

28, 29 e 30 dicembre – Cattedrale di Sant’Andrea – “ Amalfi canta il Natale” – rassegna delle corali

“ 1 gennaio – 12,15 – Basilica del Crocifisso – Gran Concerto di Capodanno della S.C.S. International Harmonia Chamber Orchestra

Tanti eventi anche per i più piccoli

Anche per i più piccoli ci saranno tanti eventi da non perdere

Dal 20 al 24 dicembre – La Fabbrica dei Giochi nel Villaggio di Babbo Natale – Parco della Pineta con Santa Claus che attenderà i bambini nella sua casetta fra elfi raccontastorie, laboratori creativi ogni giorno diversi e tanti regali e sorprese.

La Fabbrica dei Giochi nel Villaggio di Babbo Natale – Parco della Pineta con Santa Claus che attenderà i bambini nella sua casetta fra elfi raccontastorie, laboratori creativi ogni giorno diversi e tanti regali e sorprese. 11 e 18 dicembre, dalle 15.00 alle 17.00 – laboratori creativi per bambini “La Letterina di Natale su Carta a Mano” in collaborazione con il Museo della Carta

– laboratori creativi per bambini “La Letterina di Natale su Carta a Mano” in collaborazione con il Museo della Carta 19 e il 30 dicembre ad Amalfi e il 22 e il 28 dicembre nelle frazioni di Pogerola e Tovere – “La Repubblica degli Elfi Marinari” laboratori di arte e manualità per condurre i più piccoli in un viaggio alla scoperta della storia e delle tradizioni della città di Amalfi

– “La Repubblica degli Elfi Marinari” laboratori di arte e manualità per condurre i più piccoli in un viaggio alla scoperta della storia e delle tradizioni della città di Amalfi 21 e il 27 dicembre e 3 gennaio – spettacoli per bambini e ragazzi, alle 16:30 e alle 18:30 – Antico Arsenale – con compagnie di teatro di figura per ragazzi.

spettacoli per bambini e ragazzi, alle 16:30 e alle 18:30 – Antico Arsenale – con compagnie di teatro di figura per ragazzi. 18 dicembre – 18,30 – Borgo di Vettica – Il Canto di Natale – spettacolo per famiglie e bambini

– 18,30 – Borgo di Vettica – Il Canto di Natale – spettacolo per famiglie e bambini 29 dicembre – 18:30 – Pogerola – Il Principe Schiaccianoci.

Poi dal 28 dicembre all’Arsenale la Mostra fotografica “Amalfi e gli anni ‘50” con foto d’archivio di Alfonso Fusco e Mercoledì 5 gennaio presentazione riedizione dell’ “Elogio di Amalfi” di Salvatore Quasimodo a cura di Vito Pinto e tanto altro.

Info e prenotazioni al numero 089 8736222 (in orari d’ufficio) o via mail a cherubino@comune.amalfi.sa.it. Programma Completo Comune di Amalfi

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata