CE Gusto Urban Park, Xmas Edition 2021: un salotto del gusto nel centro di Caserta

In tutti i weekend di dicembre, e oltre un grande “salotto del gusto” nel centro di Caserta con il meglio dello street food per la nuova edizione di CEGusto StrEat Fest.

Più di un mese di festa a Caserta dove, da venerdì 3 dicembre 2021 e in tutti i weekend di dicembre e fino al 9 gennaio 2022 riparte CEGusto StrEat Fest un grande evento che presenta come slogan “Prendiamoci gusto, riprendiamoci il gusto di vivere”.

CEGusto StrEat Fest si terrà in tutti i weekend all’Urban Park, il nuovo straordinario ambiente nel cuore della città, la grande piazza sopra il Park San Carlo (via San Carlo) ideata per renderla di pubblica utilità. Un grande spazio cittadino che si riempirà di una serie di iniziative in tutti i weekend di dicembre e oltre, che si trasformerà in un vero e proprio “salotto del gusto” dove si potrà trovare il meglio dello street food.

Ma al CEGusto StrEat Fest ci saranno anche tanti stand di artigianato e poi live music, buskers, animazione, teatro, laboratori artistici e dog park e saranno tutti eventi gratuiti che si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti con la comodità del parcheggio vicino.

CE Gusto Urban Park, Xmas Edition 2021 con ottimo street food e eventi gratuiti

CEGusto StrEat Fest è organizzata dall’associazione Zero Zero Live e patrocinato dal Comune di Caserta e si svolgerà nei weekend negli spazi dell’Urban Park, adiacente alla Villa Giaquinto, nel cuore della città a due passi dalla Reggia.

Dal venerdì alla domenica fino all’inizio di gennaio, dalla mattina alla sera, tanto ottimo street Food di qualità e poi un ricco e variegato cartellone di iniziative per adulti e bambini. Non mancheranno spettacoli della Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco, della Bottega degli Elfi, o il teatro dei burattini e tanto altro. E poi ancora attività laboratori, corsi di ballo, di pittura, di rollerblade con anche artisti di strada, musica dal vivo, e artisti di vario genere, dai writers agli attori teatrali ed anche un’area dedicata all’artigianato e al vintage.

Ma il punto forte di CEGusto StrEat Fest sarà l’ottimo street Food di qualità con le migliori aziende del territorio, con anche la presenza di birrifici artigianali e tanti truck food di ottime aziende dell’enogastronomia locale.

Il programma di CEGusto StrEat Fest 2021

CEGusto StrEat Fest 2021 si terrà nei seguenti weekend di dicembre 2021 e gennaio 2022

3/4/5 dicembre 2021

10/11/12 dicembre 2021

17/18/19 dicembre 2021

22/23/24 dicembre 2021

26/27/28/29/30/31 dicembre 2021

5/6/7/8/9 gennaio 2022

In linea di massima nei weekend sono previste le seguenti attività

Ogni venerdì

ore 17:00 – apertura expo area artigiani, collezionisti, vintage, produttori.

ore 17:00 – apertura kids arena gonfiabili, animatori e giochi da tavola giganti.

ore 17:30 – teatro dei burattini con non solo sipario & eucaliptus

ore 18:00 apertura food truck, birrificio e vineria.

ore 18:30 – aperisound selezione di tutta la storia della musica dal mondo e rarità rigorosamente in vinile accompagnati da degustazione guidata di birre artigianali.

Ogni sabato

ore 10:30 apertura expo area artigiani, collezionisti, vintage, produttori.

ore 11:00 apertura kids arena gonfiabili, animatori e giochi da tavola giganti.

ore 11:00 apertura dog park con giorgia di giocagnolandia.

ore 11:00 teatro dei burattini con non solo sipario & eucaliptus.

ore 11:30 apertura food truck, birrificio e vineria.

ore 12:00 uno chef per amico racconti, ricette e showcooking dei nostri amici chef casertani.

ore 12:30 seghe strumentali performance folle, libera, pura e senza filtri di una selezione di artisti casertani. (ogni sabato – su prenotazione – sala prove a cielo aperto)

ore 16:30 apertura expo area artigiani, collezionisti, vintage, produttori.

ore 16:30 apertura kids arena gonfiabili, animatori e giochi da tavola giganti.

ore 16:30 teatro dei burattini con non solo sipario & eucaliptus.

ore 16:30 sala prove a cielo aperto (su prenotazione)

ore 17:30 spettacolo / laboratorio la bottega degli elfi con il teatro dell’orco la mansarda.

ore 19:00 human juke box con mauro seraponte

ore 21:00 live music con i malevera

Ogni domenica

ore 10:30 apertura expo area artigiani, collezionisti, vintage, produttori.

ore 11:00 apertura kids arena gonfiabili, animatori e giochi da tavola giganti

ore 11:00 lezione primi passi di rollerblade con luca giordano

ore 11:00 teatro dei burattini con non solo sipario & eucaliptus.

ore 12:00 uno chef per amico racconti, ricette e showcooking dei nostri amici chef casertani

ore 12:30 dj set

ore 16:30 apertura expo area artigiani, collezionisti, vintage, produttori.

ore 16:30 apertura kids arena gonfiabili, animatori e giochi da tavola giganti.

ore 16:30 teatro dei burattini con non solo sipario & eucaliptus.

ore 17:00 lezione primi passi di swing con swingin napoli.

ore 18:00 circo di strada ralph pollastro.

ore 19:30 tone cooper swing & rarities.

