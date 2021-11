Il Cinema Teatro Acacia del Vomero riapre a Napoli dopo 1 anno di chiusura

La storica sala del Vomero riapre i battenti dopo oltre un anno di chiusura e la ventilata minaccia di farne un altro supermercato. Un grande locale sul confine delle zone del Vomero e dell’Arenella che fu aperto subito dopo la fine della seconda guerra mondiale

Dopo più di un anno di chiusura ha riaperto giovedì 11 novembre 2021 il Cinema Teatro Acacia, la storica grande sala di via Tarantino al Vomero.

Il cinema teatro Acacia, che si trova a pochi passi da piazza Medaglie d’Oro, si inizia per il momento con il cinema, e poi da gennaio 2022 si partirà anche con le rappresentazioni teatrali. Il primo film in programma all’Acacia è “Per tutta la vita” con Ambra Angiolini, Fabio Volo, Carolina Crescentini per la regia di Paolo Costella. Gli spettacoli ci saranno alle 16,30-18,30 e 20,30.

La gestione ad una famiglia di storici impresari

La gestione del grande cinema teatro del Vomero è stata rilevata dalla famiglia Mirra, proprietaria del Teatro Diana e del Cinema Plaza, sempre del Vomero a Napoli, che ha trovato un accordo con gli eredi di Emma Naldi per il rilancio di questo storico luogo.

In tanti hanno sperato che l’Acacia riaprisse e non facesse la fine dell’altra sala storica del Vomero, il grande cinema Arcobaleno di via Carelli che, fu chiuso una prima volta nel 2014 e poi riaprì dopo diciotto mesi, ma poi ha chiuso definitivamente.

