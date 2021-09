Bella, sempre: visite guidate gratuite alla scoperta di Piano di Sorrento in Costiera Sorrentina

Visite ed escursioni per conoscere le bellezze di Piano di Sorrento e dei territori vicini anche in autunno e inverno.

Dal 4 settembre 2021 al 22 gennaio 2022 si terranno dei tour gratuiti alla scoperta del bellissimo territorio di Piano di Sorrento, sulla costiera sorrentina. Belle passeggiate gratuite organizzate dal Comune di Piano di Sorrento in collaborazione con l’associazione Sorrento Coast Experience che permetteranno di conoscere i luoghi più belli di piano di Sorrento e della Penisola Sorrentina con l’evento Bella, sempre.

Un fitto programma di escursioni per Bella, sempre, coordinate da Nino Aversa, Guida Ambientale e Accompagnatore turistico, che ci offrirà un’alternativa per conoscere le bellezze della cittadina e dei territori vicini anche in autunno e inverno.

Visite guidate che ci permetteranno di scoprire il centro storico di Piano di Sorrento con i suoi artigiani, i borghi della collina e della valle, fino alla Marina di Cassano. Luoghi bellissimi che assumono anche in autunno e in invero un fascino particolare.

Piano di Sorrento: bella, sempre! – programma

Settembre 2021 – Sabato pomeriggio ore 16:30

4 settembre: Il centro storico di Piano di Sorrento e la tradizione artigianale.

11 settembre: Vico Alvano

18 settembre: Il centro di Piano

25 settembre: Spiaggia Lo Scaricatoio

Ottobre 2021 – Sabato pomeriggio ore 16:30

2 ottobre: Il centro storico di Piano di Sorrento e la tradizione artigianale.

9 ottobre: Borghi della Collina

16 ottobre: Il centro di Piano

23 ottobre: Borghi a Valle

30 ottobre: Il centro di Piano

Novembre 2021 – Sabato pomeriggio ore 15:30

6 novembre: Marina di Cassano e la tradizione marinara di Piano di Sorrento.

13 novembre: Il centro storico di Piano di Sorrento e la tradizione artigianale

20 novembre: Il centro storico di Piano di Sorrento e la tradizione artigianale

27 novembre: Il centro storico di Piano di Sorrento e la tradizione artigianale

Dicembre 2021 – Sabato pomeriggio ore 15:30

4 dicembre: Il centro storico di Piano di Sorrento e la tradizione artigianale

11 dicembre: Il centro storico di Piano di Sorrento e la tradizione artigianale

18 dicembre: Il centro storico di Piano di Sorrento e la tradizione artigianale

Gennaio 2022 – Sabato pomeriggio ore 15:30

1 gennaro – Il centro storico di Piano di Sorrento e la tradizione artigianale

8 gennaro – Il centro storico di Piano di Sorrento e la tradizione artigianale

15 gennaro – Il centro storico di Piano di Sorrento e la tradizione artigianale

22 gennaio: Il centro di Piano Il centro storico di Piano di Sorrento e la tradizione artigianale

