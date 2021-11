Guida Michelin Italia 2022: Napoli prima provincia in Italia per ristoranti stellati

Presentata la 67° edizione della Guida Michelin Italia in un evento live streaming in Franciacorta con tante novità anche per Napoli e la Campania: un evento atteso per uno dei settori più colpiti dall’emergenza

Presentata la guida Guida Michelin 2022 dove sono segnalati i ristoranti con il sistema delle stelle oramai famoso in tutto il mondo. A Napoli e nella sua provincia la guida segnala ben 30 ristoranti stellati, cosa che rende la provincia la prima in Italia. Ma anche in tutta la Campania le cose vanno bene con anche 4 nuovi ristoranti ad 1 stella e due nuovi ristoranti a due stelle, fatto che premia la qualità dei nostri chef e del nostro del cibo.

Guardando alle regioni la Lombardia è sempre in testa con ben 56 ristoranti, tra locali ad una, due e tre stelle, ma la Campania la segue al secondo posto con 48 ristoranti tra una e due stelle.

Come abbiamo già detto Napoli e la sua provincia sono comunque le prime in Italia per numero di ristoranti stellati con ben 30 locali cui segue la provincia di Roma con 20 ristoranti. Un fatto molto positivo se si tiene anche conto del lungo periodo di chiusura che c’è stato e delle difficoltà che i ristoranti hanno affrontato.

La guida Michelin è una guida internazionale molto seguita che stavolta premia la città di Napoli e la sua provincia ma anche tutta la regione Campania che è seconda in Italia per numero di ristoranti stellati. Ricordiamo che la Guida premia i migliori ristoranti, nel mondo, con il sistema delle stelle con 1, 2 e 3 stelle che è il top: purtroppo in Campania non ci sono ancora ristoranti 3 stelle.

I Ristoranti stellati della Città di Napoli: sono tutti con 1 stella

Napoli NA – ARIA

Napoli NA – Il Comandante

Napoli NA – George Restaurant

Napoli NA – Palazzo Petrucci

Napoli NA – Veritas

I Ristoranti con 2 stelle Michelin in Campania

Brusciano (NA) – Taverna Estia

Capri/ Anacapri (NA) – L’Olivo

Ischia / Ischia (NA) – Daní Maison

Massa Lubrense / Nerano (NA) – Quattro Passi

Sant’Agata sui Due Golfi (NA) – Don Alfonso 1890

Vico Equense / Marina Equa (NA) Torre del Saracino

I Ristoranti con 1 stella in Campania

Paestum (SA) – Tre Olivi — Nuovo ingresso

Nuovo ingresso Telese Terme (BN) -Krèsios — Nuovo ingresso

I Ristoranti con 1 stella Michelin in Campania

Amalfi (SA) – La Caravella dal 1959

Amalfi (SA) – Glicine

Bacoli (NA) – Caracol

Isola di Capri / Capri (NA) – Mammà

Isola di Capri / Capri (NA) – Le Monzù

Castellammare di Stabia (NA) – Piazzetta Milù

Conca dei Marini (SA) – Il Refettorio

Eboli (SA) – Il Papavero

Isola d’Ischia / Lacco Ameno (NA) – Indaco

Maiori (SA) – Il Faro di Capo d’Orso

Massa Lubrense / Nerano (NA) – Taverna del Capitano

Massa Lubrense / Termini (NA) – Relais Blu

Nola (NA) – Re Santi e Leoni

Paestum (SA) – Osteria Arbustico

Paestum (SA) – Le Trabem

Pompei (NA) – President

Positano (SA) – La Serra

Positano (SA) – Zass

Quarto (NA) – Sud

Ravello (SA) – Il Flauto di Pan

Ravello (SA) – Rossellinis

Salerno (SA) – Re Maurì

Sant’Agnello (NA) – Don Geppi

Sorrento (NA) – Il Buco

Sorrento (NA) – Lorelei

Sorrento (NA) – Terrazza Bosquet

Telese Terme (BN) – La Locanda del Borgo

Torre del Greco (NA) – Josè Restaurant – Tenuta Villa Guerra

Vallesaccarda (AV) – Oasis – Sapori Antichi

Vico Equense (NA) – Antica Osteria Nonna Rosa

Vico Equense / sulla SS 145 Sorrentina (NA) – Maxi

Vico Equense / Ticciano (NA) –Cannavacciuolo Countryside Nuovo ingresso

Somma Vesuviana (NA) –Contaminazioni Restaurant Nuovo ingresso

Positano (SA) –Li Galli Nuovo ingresso

Nola (NA) –Rear Restaurant Nuovo ingresso

