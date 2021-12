Il Lago dei Cigni di Tchaikovsky al Teatro San Carlo di Napoli

Dal 28 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 Piotr I. Tchaikovsky IL LAGO DEI CIGNI Direttore | Benjamin Shwartz♭ Coreografia | Patrice Bart♭ (Atto II da Petipa/Ivanov) Scene e Costumi | Luisa Spinatelli ♭debutto al Teatro di San Carlo Orchestra e Balletto del Teatro di San Carlo Direttore del Balletto | Clotilde Vayer Allestimento del Teatro dell’Opera di Roma Teatro di San Carlo | SERIE CREMISI martedì 28 dicembre 2021, ore 20:00 – A – CREMISI- V mercoledì 29 dicembre 2021, ore 18:00 – B – CREMISI – VI giovedì 30 dicembre 2021, ore 18:00 - F.A. – CREMISI – VI domenica 2 gennaio 2022, ore 17:00 – F – CREMISI – V martedì 4 gennaio 2022, ore 20:00 - C/D – CREMISI – VI mercoledì 5 gennaio 2022, ore 18:00 - F.A. – CREMISI – VI Durata: 2 ore e 45 minuti circa, con intervallo

Ritorna al Teatro San Carlo di Napoli il capolavoro di Piotr I. Tchaikovsky, il balletto più famoso al mondo ed un vero classico della danza. Al San Carlo anche speciali spettacoli per famiglie a 15 euro

Dal 28 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 al Teatro di San Carlo di Napoli ritorna Il Lago dei Cigni di Piotr I. Tchaikovsky il più famoso balletto al mondo con un allestimento del Teatro dell’Opera di Roma con Orchestra e Balletto del Teatro di San Carlo diretti da Benjamin Shwartz. Le coreografie sono di Patrice Bart e le scene e costumi di Luisa Spinatelli mentre il direttore del Balletto sarà Clotilde Vayer.

Il capolavoro di Tchaikovsky è un balletto in quattro atti su libretto di Vladimir Petrovic Begičev basato sull’antica fiaba tedesca, Der geraubte Schleier (Il velo rubato). Fu rappresentato per la prima volta a Mosca, al Teatro Bolshoi, il 20 febbraio 1877 ma all’epoca non entusiasmò il pubblico russo e dopo due anni fu completamente rielaborato da due grandi coreografi Lev Ivanov e Marius Petipa. Piotr I. Tchaikovsky rivide anche le musiche inserendo altri brani e la nuova versione, presentata al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, fu un enorme successo. Da allora Il Lago dei Cigni è uno dei balletti più amati e rappresentati al mondo.

Gli spettacoli del periodo natalizio al San Carlo di Napoli

La “Prima” al San Carlo si terrà martedì 28 dicembre 2021 alle 20 e le musiche saranno eseguite dall’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Benjamin Shwartz. Vari interpreti per Odette / Odile nelle varie recite fino al 5 gennaio da Luisa Ieluzzi a Claudia D’Antonio e Anna Chiara Amirante mentre il Principe Sigfried sarà interpretato da Alessandro Staiano, Salvatore Manzo e Danilo Notaro.

Dal 29 dicembre al 5 gennaio ci saranno anche delle interessanti matinéé per famiglie, 5 spettacoli in versione ridotta del Lago dei cigni con esecuzione del II atto su musica registrata.

Gli spettacoli completi con Orchestra si terranno nei seguenti giorni (Durata: 2 ore e 45 minuti circa, con intervallo)

martedì 28 dicembre 2021, ore 20:00

mercoledì 29 dicembre 2021, ore 18:00

giovedì 30 dicembre 2021, ore 18:00

domenica 2 gennaio 2022, ore 17:00

martedì 4 gennaio 2022, ore 20:00

mercoledì 5 gennaio 2022, ore 18:00

Quelli in versione ridotta della serie Families con esecuzione del II atto su musica registrata (Durata: 1 ora circa, senza intervallo)

mercoledì 29 dicembre 2021, ore 11:30 – FAMILIES

giovedì 30 dicembre 2021, ore 11:30 – FAMILIES

venerdì 31 dicembre 2021, ore 11:30 – FAMILIES

martedì 4 gennaio 2022, ore 11:30 – FAMILIES

mercoledì 5 gennaio 2022, ore 11:30 – FAMILIES

Il Lago dei Cigni al San Carlo: prezzi, orari e date

Quando: Dal 28 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022

Teatro di San Carlo – Via San Carlo 98, Napoli

da 30 a 110 euro – biglietto spettacoli Families da 10 a 15 euro

081 7972331– 081 7972421

: 081 7972331– 081 7972421 Teatro di San Carlo: maggiori informazioni

