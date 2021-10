Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli spettacoli e laboratori per bambini

Ph Bellini Kids

Simpatici e interessanti eventi e spettacoli per bambini e famiglie in tutti i weekend fino a giugno con spettacoli, laboratori, incontri e free exploration per i piccoli a partire da 1 anno di età. Arriva Bellini Kids

Dal 24 ottobre 2021 e fino a giugno 2022, il Teatro Bellini di Napoli propone, oltre ad un interessante cartellone di prosa e danza, anche una nuova serie di eventi e spettacoli dedicati ai più piccini. Arriva, infatti, il Bellini Kids, un bel progetto per bambini e famiglie ideato dal Teatro nel Baule in sintonia con il Teatro Bellini di Napoli che si terrà da ottobre a giugno durante tutti i weekend, proponendo spettacoli, laboratori, incontri e free exploration per bambini a partire da 1 anno di età.

Di seguito le date degli spettacoli già noti fino al 6 gennaio 2022 con anche l’età consigliata e il prezzo d’ingresso. Alcuni eventi sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria. Alla fine del post il link al programma ufficiale con il dettaglio di tutti gli eventi.

Bellini Kids – spettacoli dal 24 ottobre 2021 al 6 gennaio 2022

24 ottobre ore 11:30 – All’ombra di un grosso naso – La storia di Cyrano De Bergerac – spettacolo Finalista Inbox Verde 2021 – produzione Il Teatro nel Baule – scritto e diretto da Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio con Sebastiano Coticelli, Arianna Ricciardi, Dimitri Tetta – età consigliata dai 7 anni – durata 1h – prezzo 8€ bambini fino a 12 anni; 12€ adulti

30 e 31 ottobre – Atelier d'arte – Halloween mostruoso – laboratorio con Raffaella Lavanga nei giorni – 30 ottobre ore 15:30 bambini 1-3 anni (accompagnati dai genitori) durata 1h. – 30 ottobre ore 16:45 bambini 4-6 anni durata 1h. – 30 ottobre ore 18:00 bambini 7-11 anni durata 1h30 min. – 31 ottobre ore 10:00 bambini 5-11 anni durata 1h30 min. – prezzo: 15€ –

31 ottobre ore 11:30 – Va' dove ti porta il piede – spettacolo di e con Laura Kibel – produzione Teatro dei Piedi – età consigliata a partire dai 3 anni – durata 1h – prezzo 8€ bambini fino a 12 anni – 12€ adulti

6 novembre ore 15:30 e ore 16:15 – 7 novembre ore 10:00 – Free Exploration di corpi in movimento – a cura del Teatro nel Baule e Mio nonno è Michelangelo – età consigliata dai 2 anni – durata 30 min. – ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

6 novembre ore 17:00 – 7 novembre ore 11:00 – Incontri straordinari in luoghi mai visti – a cura della libreria Mio nonno è Michelangelo – età consigliata dai 3 anni – durata 2h – ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

13 novembre ore 17:00 – Laboratorio di scoperta teatrale – a cura di Andrea Buzzetti – età consigliata 3-6 anni – durata 1h – prezzo: 15€

14 novembre ore 11:30 – Spot – di Andrea Buzzetti, Valeria Frabetti – regia di Valeria Frabetti – con Andrea Buzzetti – Uno spettacolo dedicato ai piccoli spettatori e alla loro contagiosa capacità di stupirsi.- età consigliata da 1 ai 4 anni – durata 40 min.- prezzo 8€ bambini fino a 12 anni – 12€ adulti

20 novembre ore 15:30 e 17:30 – 21 novembre ore 10:00 – Box stories \ family game – laboratorio a cura de Il Teatro nel Baule – durata 2h – per informazioni su prezzi e modalità di partecipazione visita teatrobellini.it oppure chiama 327.4511279

27 novembre ore 16:30 – La casa invisibile – laboratorio di teatro fisico a cura di Principio Attivo Teatro Si richiede abbigliamento comodo – età consigliata dai 7 anni in su – durata 2h – Prezzo: 20€

28 novembre ore 11:30 – Storia di un uomo e della sua ombra – produzione Principio Attivo Teatro – con Giuseppe Semeraro, Dario Cadei, Leone Marco Bartolo – regia Giuseppe Semeraro musiche originali eseguite dal vivo da Leone Marco Bartolo – età consigliata dai 5 anni durata 55 min – prezzo 8€ bambini fino a 12 anni – 12€ adulti

4 dicembre ore 17:00 – 5 dicembre ore 11:00 – Incontri Straordinari In Luoghi Mai Visti – a cura della libreria Mio nonno è Michelangelo – età consigliata dai 3 anni – durata 2h – ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

11 dicembre ore 17:00 – Laboratorio di teatro di figura – a cura di Zaches Teatro – Un laboratorio esperienziale in cui si gioca con ombre e luce, a partire da racconti o da fiabe della tradizione. età consigliata dai 6 ai 10 anni – durata 1h30 – prezzo 15€

a cura di Zaches Teatro – Un laboratorio esperienziale in cui si gioca con ombre e luce, a partire da racconti o da fiabe della tradizione. età consigliata dai 6 ai 10 anni – durata 1h30 – prezzo 15€ 12 dicembre ore 11:30 – Cenerentola – produzione Zaches Teatro 2021 – regia, drammaturgia, coreografia Luana Gramegna – con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti con il sostegno di Teatro Fonderia Leopolda di Follonica e Giallo Mare Minimal Teatro – Progetto vincitore del Bando Toscana Terra Accogliente 2020 a cura di RAT (Residenze Artistiche Toscane) in collaborazione con Fondazione Teatro Metastasio, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Centro di Produzione della Danza Virgilio Sieni – età consigliata dai 6 anni – durata 1h – prezzo 8€ bambini fino a 12 anni – 12€ adulti

18 dicembre ore 16:30 – 19 dicembre ore 10:30 – Gran Concerto… Con i suoni persi Di Babbo Natale! (Musica in culla) – laboratorio a cura de La Fabbrica del Divertimento – età consigliata bimbi 0-6 anni accompagnati dai genitori – durata1h – prezzo 15€ a bambino (ingresso gratuito accompagnatori)

18 dicembre ore 17:45 – 19 dicembre ore 11:45 – Il Concerto di Natale per Orchestre di bambini percussivi – laboratorio a cura de La Fabbrica del Divertimento – età consigliata 7-11 anni – durata 1h – prezzo 15€ – numero massimo 20 bambini

laboratorio a cura de La Fabbrica del Divertimento – età consigliata 7-11 anni – durata 1h – prezzo 15€ – numero massimo 20 bambini 26 dicembre ore 11:30 – 2 gennaio ore 11:30 – 6 gennaio ore 11:30 – Storia di uno Schiaccianoci – produzione Il Teatro nel Baule – spettacolo finalista Inbox 2019 – progetto Vincitore del Bando Residenze Mu.d. di Teatri Associati – spettacolo tratto dall’omonimo libro di Dumas, che ispirò Čajkovskij per il suo celebre balletto Lo Schiaccianoci – da un’idea di Simona Di Maio regia e drammaturgia Sebastiano Coticelli e Simona DI Maio con Luca Di Tommaso e Angelica Di Ruocco – età consigliata dai 5 anni – durata 1h – prezzo 8€ ridotto fino a 12 anni – 12€ intero

Bellini Kids: prezzi, orari e date

Quando: dal 24 ottobre 2021 al 6 gennaio 2022 (poi prosegue fino a giugno)

dal 24 ottobre 2021 al 6 gennaio 2022 (poi prosegue fino a giugno) Dove: Teatro Bellini – Via Conte di Ruvo, 14 – Napoli

Teatro Bellini – Via Conte di Ruvo, 14 – Napoli Prezzo biglietto: vari e diversi per ogni evento – alcuni gratuiti

vari e diversi per ogni evento – alcuni gratuiti Contatti e informazioni: Bellini Kids programma di dettaglio

