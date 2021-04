Le migliori cose da fare in presenza e online e il delivery a Napoli nel weekend dal 23 al 25 aprile 2021

Prime attività possibili in presenza nel prossimo weekend con tante proposte anche online a Napoli. Riaprono i parchi e possibili le visite guidate sempre con attenzione. A Napoli la cultura non si ferma e continua. Di seguito un “magazine” per riempire il weekend con eventi, delivery e approfondimenti

Riprendono alcuni eventi in presenza sempre con la massima prudenza e rispettando le normative in vigore. Parchi aperti e visite guidate possibili nel comune di residenza. Continuano anche tante attività online da non perdere. E se proprio ci va una buona pizza o un bel panino possiamo ordinarla presso i tanti locali che a Napoli fanno il delivery così diamo una mano a superare questo periodo difficile per tutti.

Le attività in presenza da non perdere a Napoli

Il Casale di Posillipo e Borgo Santostrato: un’insolita visita guidata a Posillipo

Dominica una bella passeggiata per scoprire, in sicurezza, il Casale di Posillipo e il Borgo di Santostrato uno dei luoghi “remoti” di Napoli. Il Casale di Posillipo

Riaperto al pubblico il parco della Villa Floridiana di Napoli con aree visitabili dopo anni

Riaperto dal 21 aprile 2021 al pubblico il grande parco della Villa Floridiana di Napoli con molti viali e aree verdi chiusi da anni. Riaperto anche il Tempietto ionico Riapre la Floridiana

Alla scoperta dei Borghi di Napoli: visita guidata dall’Arenella a Case Puntellate

Domenica 25 aprile una visita guidata ci farà scoprire l’antico borgo dell’Arenella fino alle Case Puntellate, zona considerata, fino a inizio del ‘900, luogo di villeggiatura. Visita all’Arenella

Trekking urbano a Napoli lungo “la via dei mirti”

Domenica passeggiata guidata in discesa, all’aria aperta, tra rampe di scale e panorami mozzafiato, per un antico percorso del 1600 dal Vomero a Chiaia. Passeggiata guidata al Petraio

Visita guidata alla scoperta del Complesso di San Nicola da Tolentino a Napoli

Domenica visita guidata in sicurezza per scoprire l’incredibile e panoramico convento che si trova vicino al complesso di Suor Orsola: San Nicola da Tolentino. Visita a San Nicola a Tolentino

Riapre al pubblico il Real Bosco di Capodimonte

Riapre al pubblico Real Bosco di Capodimonte, Il museo invece rimane chiuso fino a nuove indicazioni. Si potrà passeggiare con mascherina Riapre il Bosco di Capodimonte

Riaprono alle visite a Napoli i giardini e i cortili di Palazzo Reale

Dal 19 aprile di nuovo visitabili il Giardino e i cortili del Palazzo Reale di Napoli, luoghi stupendi nel centro cittadino visitabili liberamente. Riaprono i giardini di Palazzo Reale

Riapre Piazza Mercato a Napoli dopo i lavori del Grande Progetto Unesco

Recuperato e restaurato un luogo storico della città, mercato principale della città dal 1200 dove si svolgevano le grandi feste e le grandi esecuzioni cittadine Riapre Piazza Mercato

I mercatini agroalimentari di aprile a Napoli

Le date di Aprile dei mercatini agroalimentari di Campagna Amica con prodotti alimentari della Campania a km 0 direttamente dai produttori Mercatini Coldiretti

Un nuovo murale per Diego Armando Maradona a Frattamaggiore

A Frattamaggiore, vicino Napoli, nella città del capitano della squadra del Napoli, Lorenzo Insigne, un murale per Maradona. Un nuovo murale per Diego

Gli eventi online e in streaming da non perdere a Napoli

Diverstissement, il Balletto del Teatro di San Carlo in streaming a due euro

Il San Carlo propone in streaming lo spettacolo di balletto Diverstissement a cura di Stéphane Fournial on line a due euro da venerdì 23 aprile. Il Balletto del Teatro di San Carlo

Concerto gratuito online di Maldestro dal Teatro Trianon Viviani di Napoli

Da mercoledì 21 aprile 2021 alle 20 disponibile, sul sito e la pagina Facebook del teatro Trianon Viviani di Napoli, un concerto online di Maldestro. Concerto di Suoni contro muri

La nuova serie su Maradona di Prime Video: le prime immagini

Il video d’anteprima della nuova serie Tv che sarà disponibile a breve su Prime Video di Amazon che ripercorre tutta la vita del Pibe de Oro. La nuova serie su Maradona

Gli spettacoli di aprile in streaming a 2 euro del Teatro di San Carlo a Napoli

Continua la Stagione del Teatro San Carlo di Napoli in streaming sempre con tanti interessanti spettacoli con tre eventi al mese e biglietti a 2 euro. gli spettacoli di Aprile 2021

Concerti Jazz negli straordinari siti archeologici dei Campi Flegrei

Disponibili online i video dei concerti di artisti del Jazz registrati nei siti dei Campi Flegrei. Ci sono i concerti di Eleonora Strino, e quello di Carmine Ioanna Concerti Jazz nei Campi Flegrei

Concerto del Quartetto d’archi del San Carlo dal Ravello Festival in streaming

Fino al 30 aprile visibile gratis il concerto del Venerdì Santo eseguito a Ravello dal Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo Concerto del San Carlo a Ravello

Concerto per il principe: concerto straordinario alla Cappella Sansevero

Ancora visibile liberamente il concerto dell’Associazione Scarlatti per il principe Sansevero “Concerto per il principe. L’Ensemble Barocco di Napoli”. Concerto per il principe

Una rarissima Balena grigia avvistata tra Baia e Sorrento nel Golfo di Napoli: i video

Tramontano a Napoli rinnova lo store di Chiaia e annuncia nuovi negozi in Italia. La storica azienda di pelletteria di Napoli rilancia il marchio. Tramontano rinnova la sede

A Città della Scienza online la mostra fotografica Materica: la scienza come (non) te la immagini

E’online a Città della Scienza di Napoli la mostra fotografica Materica: la scienza come (non) te la immagini mostra fotografica Materica

Le novità dal Comicon 2021 a Napoli

IAl via iniziative online dal Comicon Napoli. Dal 21 aprile riparte “PopRadar”, condotta dalla instagrammer Petunia Ollister e poi notizie sulla prossima edizione. Comicon Napoli

La mostra “Gladiatori” al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una grande mostra al Mann di Napoli con ben 160 straordinari reperti che verranno esposti nel grande Salone della Meridiana. L’anteprima sui social del MANN. La mostra “Gladiatori” al MANN

Concerto gratuito di Riccardo Muti per l’inaugurazione del Campania Teatro Festival

Ancora disponibile il concerto di apertura del Campania Teatro Festival diretto dal maestro Muti. un omaggio del Maestro Muti a Napoli Concerto in streaming gratuito di Riccardo Muti

“Petite Messe Solennelle” di Gioacchino Rossini del San Carlo in streaming

Fino al 30 aprile 2021 in streaming sulla piattaforma online del San Carlo la “Petite Messe Solennelle” di Gioacchino Rossini a soli 2,29 euro. Il Teatro di San Carlo di Napoli

Giornata Mondiale del Teatro: Incontri gratuiti online sul Teatro Antico e la cultura classica

Conversazioni sul teatro antico è una rassegna gratuita con tantissimi incontri online sui contenuti fondamentali della cultura classica e del teatro antico. Giornata Mondiale del Teatro

Progetti per Bagnoli: una mostra online con 40 anni di progetti straordinari per Bagnoli

Cosa poteva diventare Bagnoli. Una importante mostra che ci illustra tutti i progetti realizzati e approvati ma mai realizzati per Bagnoli a Napoli. Gratis online. Progetti per Bagnoli:

Concerto Gospel su Youtube con anche 2 cori napoletani

Disponibile ancora un fantastico concerto a livello nazionale con ben sette importanti cori Gospel Concerto Gospel Choir

Napoli Teatro Festival 2020: spettacoli e manifestazioni online gratis

Ancora per qualche settimana saranno disponibili gratis sul web i grandi spettacoli del Napoli Teatro Festival Italia, 2020 . Il Napoli Teatro Festival,

Online la mostra sui 50 anni della Regione Campania

Una mostra fotografica online gratuita dal titolo “I nostri primi 50 anni” racconta la storia della Regione Campania dal 1970 fino al 2020. Online la mostra sulla Regione Campania

The Real Housewives di Napoli: la seconda stagione su Discovery+

7 casalinghe che racconteranno una Napoli piena di lusso, feste esclusive, barche sfarzose nel segno dell’esagerazione. La seconda stagione su Discovery+ The Real Housewives di Napoli

“Immersioni nell’Arte” tra il Museo di Capodimonte e la Stazione Zoologica Anton Dohrn

Il Museo di Capodimonte e la Stazione Zoologica Dohrn raccontaro le bellezze del Mediterraneo attraverso le opere di Capodimonte. “Immersioni nell’Arte”

Il Delivery in città: ordinate a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti e pizzerie aperti per l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono il delivery così diamo una mano anche a loro a superare questo periodo difficile per tutti.

Succede a Napoli e in Campania in questo periodo

Recuperata una tela rubata 28 anni fa in una chiesa di Posillipo a Napoli – Il quadro era stato rubato, insieme ad altri quattro dipinti, nel gennaio del 1993. Recuperata una tela rubata

Il quadro era stato rubato, insieme ad altri quattro dipinti, nel gennaio del 1993. Apre il nuovo Museo del Mare della Stazione Dohrn in Villa Comunale – Nella Villa Comunale di Napoli, nell’ex circolo della Stampa, il nuovo museo DaDom Il Museo del Mare

Nella Villa Comunale di Napoli, nell’ex circolo della Stampa, il nuovo museo DaDom La nuova maglia del Napoli disegnata dallo stilista italo-argentino Marcelo Burlon – Un Napoli che mette le ali con le nuove divise: maglia “Kombat Pro 2021 Marcelo Burlon”

Un Napoli che mette le ali con le nuove divise: Frida Kahlo in mostra a palazzo Fondi di Napoli con “Il Caos dentro”. L’anteprima di una mostra che si terrà a Napoli “Frida Kahlo – Il Caos dentro”

con “Il Caos dentro”. L’anteprima di una mostra che si terrà a Napoli L’isolotto di Gaiola a Napoli tra storia, mito, superstizioni…e portafortuna – Nel Golfo di Posillipo, tra la Baia di Trentaremi e il Borgo Marechiaro. Una guida alla Gaiola.

Dinner in the Sky a Benevento: cena a 50 metri di altezza – Dinner in the Sky ci farà mangiare a 50 metri di altezza da terra. da prenotare al più presto. Dinner in the Sky

Dinner in the Sky ci farà mangiare a 50 metri di altezza da terra. al più presto. Tango nel cuore di Napoli: la musica non si ferma e va nei luoghi simbolo della città – la musica non si ferma a Napoli e va per le strade. Il video Tango nel cuore di Napoli

la musica non si ferma a Napoli e va per le strade. Il video Le cravatte napoletane di Cilento per la Giornata Mondiale della Terra- Dalla Maison Cilento una nuova collezione. 22 aprile Giornata Mondiale della Terra

Dalla Maison Cilento una nuova collezione. Linea Alta Velocità Napoli-Bari: un grande viadotto di 80 metri installato ad Acerra. 80 metri di lunghezza, 13 metri di larghezza e altezza di circa 21 metri. Napoli-Bari

installato ad Acerra. 80 metri di lunghezza, 13 metri di larghezza e altezza di circa 21 metri. Iniziano a Napoli le riprese del film “Quel posto nel tempo” con Leo Gullotta- Un altro film in città del giovane regista campano Nuzzo Quel posto nel tempo

Voli per Lampedusa e Riga dall’aeroporto di Capodichino di Napoli- Ripartono in sicurezza i voli da Napoli Capodichino . Voli da Capodichino

Ripartono in sicurezza i voli da Napoli Capodichino . Restaurata la trecentesca Chiesa Angioina di San Pietro Martire a Napoli – Completato il restauro della chiesa fu fondata nel 1294 dagli Angioini. San Pietro Martire

Completato il restauro della chiesa fu fondata nel 1294 dagli Angioini. Un Parco dei Dinosauri ad Avellino: tra i più grandi d’Italia – Si realizzerà nella zona Sud del capoluogo irpino un grande parco a tema un Dino Park da 100.000 metri quadrati

Si realizzerà nella zona Sud del capoluogo irpino un grande parco a tema Antonino Cannavacciuolo apre il suo nuovo ristorante a Vico Equense: a Ticciano dove è nato ed ha iniziato. Poi un restyling per “la casa sul mare” di Meta. Cannavacciuolo in Campania

a Ticciano dove è nato ed ha iniziato. Poi un restyling per “la casa sul mare” di Meta. La Tomba di Agrippina alla Marina di Bacoli: riaprirà dopo 20 anni Il monumento sul mare di Bacoli riaprirà al pubblico grazie all’intervento di un privato. Tomba di Agrippina

David di Donatello 2021: ecco i film, gli attori e gli scrittori napoletani tra i candidati- i r iconoscimenti a film usciti in Italia gli artisti e registi napoletani

iconoscimenti a film usciti in Italia A Serena Rossi il premio “Napoli per l’eccellenza 2021 – Civicrazia”- Assegnato a Serena Rossi il premio per chi ha promosso l’immagine di Napoli in tutto il mondo. Premio a Serena Rossi

Assegnato a Serena Rossi il premio per chi ha promosso l’immagine di Napoli in tutto il mondo. La camminata più bella del mondo: un percorso pedonale mozzafiato tra Amalfi, Atrani e Ravello. progetto straordinario per una passerella pedonale e ciclabile la “Divina Costiera ”

progetto straordinario per una passerella pedonale e ciclabile ” La Federico II aprirà un centro studi in Archeologia subacquea a Villa Ferretti a Bacoli. Una straordinaria villa con un grande parco sul mare di Baia. Archeologia Subaquea

a Villa Ferretti a Bacoli. Una straordinaria villa con un grande parco sul mare di Baia. Riapre Piazza Mercato a Napoli dopo i lavori del Grande Progetto Unesco un luogo storico della città, mercato principale della città dal 1200 La Piazza delle feste e delle esecuzioni

Carosello Carosone, un film dedicato a Renato Carosone sulla RAI – Il film si può rivedere su Rai Play Carosello Carosone

Il film 40 anni fa usci il film “Ricomincio da Tre” di Massimo Troisi. – Oggi si può rivedere su Netfix e su Prime . “ Ricomincio da Tre” di Massimo Troisi.

Oggi si può rivedere su Netfix e su Prime . Una domenica con il commissario Ricciardi: un libro fotografico di Maurizio De Giovanni – Un libro con anche le foto del 1930 domenica con il commissario Ricciardi

Un libro con anche le foto del 1930 Vipera, il fumetto del Commissario Ricciardi in Libreria – la traduzione a fumetti dei romanzi del Commissario Ricciardi Vipera, il Commissario Ricciardi in Libreria

la traduzione a fumetti dei romanzi del Commissario Ricciardi “Un posto al sole” vince un premio internazionale come prodotto italiano più visto al mondo – “Un posto al sole” vince il premio internazionale “Un posto al sole”

