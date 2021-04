Trekking urbano a Napoli lungo la Via dei Mirti

Una bella passeggiata in discesa, all’aria aperta, tra rampe di scale e panorami mozzafiato, lungo un antico percorso che risale al 1600 tra piccoli edifici, piante di limoni, cappelle votive, immagini sacre, vicoli senza uscita

Domenica 25 aprile 2021 alle ore 10.30 l’Associazione Culturale Medea Art ci propone una bella passeggiata guidata lungo un itinerario insolito, alternativo e affascinante, fatto di scalini, rampe, discese, oasi di pace e panorami mozzafiato immersi nel pittoresco.

Una passeggiata piacevole, in discesa, lungo l’antica Imbrecciata cioè il Petraio e suoi gradini: un percorso di scale costruite tra il XVI e il XVII secolo che collega il Vomero al quartiere di Chiaia. Rampe che prendono il nome dalla natura pietrosa del territorio sul quale furono edificate per raccogliere l’acqua che da qui iniziava il suo percorso in discesa. Non a caso il suo nome più antico era, in realtà, imbrecciata ma il significato è lo stesso.

Il Petraio, un percorso costruito tra il 1500 e il 1600

Uno spettacolo inatteso e affascinante ci aspetta una volta imboccata Via Gradini del Petraio: una lunga scalinata con corrimano centrale che divide una serie di edifici dai colori vivaci che vanno dall’ocra al rosso mattone e sullo sfondo la riconoscibile sagoma violacea della caserma Nino Bixio di Pizzofalcone.

Ancora più in fondo, il mare e la penisola sorrentina. tra piante di limoni, cappelle votive, immagini sacre, vicoli senza uscita, bassi popolari caratterizzati dagli immancabili panni stesi all’ingresso e i gradoni che si fanno via via meno ripidi fino ad arrivare all’incrocio con il Corso Vittorio Emanuele che attraverseremo arrivando in Piazzetta Mondragone e da lì inizieremo il nostro “viaggio” tra la via dei Mirti.

Dove: Stazione di San Martino Funicolare Via Morghen

Contributo: soci 12 euro – Sconto soci tesserati

Contatti e informazioni: numero limitato di partecipanti – prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni 3404778572 info@medeart.eu

Indicazioni di sicurezza: Da richiedere all'organizzatore ma è obbligatorio l'uso della mascherina, il distanziamento tra ogni partecipante e il rispetto delle normative vigenti

Evento organizzato dall'Associazione Culturale Medea Art

