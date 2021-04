Concerto del Venerdì Santo del Ravello Festival in diretta streaming

Dopo tre mesi torna la grande musica del Ravello Festival con uno straordinario concerto del Venerdì Santo dalla Chiesa di San Giovanni del Toro di Ravello con il Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo di Napoli visibile liberamente sui canali ufficiali

Venerdì 2 aprile 2021 verrà trasmesso in prima visione il concerto capolavoro di Haydn, Le ultime sette parole di Cristo sulla croce nella versione per quartetto d’archi e sarà visibile sui siti ufficiali e sui social del Ravello Festival

Una musica composta da Haydn nel 1786 proprio per le cerimonie del Venerdì Santo che un anno dopo fu trascritta per quartetto d’archi e poi, nel 1796, anche in versione per coro e orchestra.

Una composizione importante che prevede sette Sonate in tempo Lento che meditano sulle ultime frasi pronunciate dal Cristo sulla croce, precedute da una maestosa introduzione e concluse con un Presto che descrive il terremoto che sconvolse il Calvario come racconta il Vangelo di Matteo.

Un concerto con i solisti del Teatro San Carlo

Il concerto sarà eseguito dal Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo di Napoli composto da Cecilia Laca e Giuseppe Carotenuto, violini; Antonio Bossone, viola; Luca Signorini, violoncello.

Per chi fosse interessato il giorno prima dell’evento, cioè giovedì 1 aprile alle ore 16.00, ci sarà una guida all’ascolto del concerto che verrà trasmessa sugli stessi canali.

Il concerto si potrà vedere liberamente in prima visione venerdì 2 aprile 2021 alle ore 18.00 sui siti ufficiali del Ravello Festival, della Fondazione Ravello, sulle pagine Facebook della Fondazione e sul portale cultura.regione.campania.it.

