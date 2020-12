Le Pizze contemporanee di Vincenzo Capuano a casa vostra | Delivery da provare

Ristoranti e pizzerie chiuse in città ma si può continuare a provare i loro buoni prodotti grazie al delivery con consegna fino a casa vostra, dando anche una mano ai locali a superare questo brutto momento, Stavolta vi parliamo delle ottime pizze di Vincenzo Capuano che, dopo tanti anni e successi all’estero è tornato a Napoli ed ha aperto tre locali in cui potrete ordinare a casa vostra le sue ottime pizze

Tra i vari delivery che vi stiamo presentando in questo particolare periodo non poteva mancare una buona pizza napoletana da provare a casa. E abbiamo scelto le pizzerie di Vincenzo Capuano, il “pizzaiolo ritornato” a Napoli, che ha il servizio delivery attivo su tutte e tre le sue pizzerie napoletane, quella del Vomero, quella di Piazza Vittoria e quella di Pozzuoli.

Vincenzo Capuano è un giovane pizzaiolo di 3° generazione che ha lavorato a New York, a Milano e ha aperto più di 50 pizzerie in giro per il mondo e poi ha deciso di “ritornare” a Napoli aprendo ben tre pizzerie. Campione mondiale di Pizza Napoletana, sia in Italia che in America, ora propone anche a Napoli le sue ottime pizze.

E proprio queste pizze le troverete anche come delivery in questo periodo nei suoi tre locali “napoletani”. Potrete gustare a casa vostra la Detto Fatto, la Parmigiana Carnale o le altre pizze speciali e quelle della tradizione napoletana, tutte ricche di ottimi prodotti del territorio e preparate da mani sapienti. E non dimentichiamo le ottime frittatine e l’altra buona rosticceria.

Per maggiori informazioni sulle Pizzerie di Vincenzo Capuano

Le Pizzerie di Vincenzo Capuano

Dalla tradizione al Contemporaneo tutto disponibile anche nel delivery nei suoi tre locali napoletani. Le pizzerie sono aperte tutti i giorni fino alle 21:30 e Delivery fino alle 22:30. Per il servizio a domicilio: d’asporto e a domicilio si può direttamente contattare i 3 locali:

Napoli Vomero: Telefono 0813793476 – Whatsapp 3313381594

Napoli Lungomare: Telefono 08118754037 – Whatsapp 3339228511

Pompei: Telefono 0814243646

Pozzuoli: 08118813050

Maggiori informazioni – Facebook Vincenzo Capuano.

