Il Casale di Posillipo e Borgo Santostrato: un’insolita visita guidata a Posillipo

Una bella passeggiata per scoprire, in sicurezza, il Casale di Posillipo e il Borgo di Santostrato uno dei luoghi “remoti” della città di Napoli, dove le stradine e gli scorci regalano un’atmosfera antica

Riprendono le visite guidate per scoprire, in sicurezza, i luoghi più belli di Napoli. E vi proponiamo una passeggiata per scoprire realmente uno dei luoghi “remoti” della città di Napoli, dove le stradine e gli scorci regalano un’atmosfera antica: il Casale di Posillipo.

La visita è organizzata per domenica 25 aprile 2021 dall’Associazione Culturale SireCoop e si svolgerà con un gruppo ridotto di persone, all’aria aperta, con obbligo di mascherina e distanziamento e, poiché non sono permessi spostamenti fuori dal comune di residenza la visita, è rivolta pertanto ai residenti del comune di Napoli.

Il Casale di Posillipo: un luogo stupendo sulla straordinaria collina napoletana

Il Casale di Posillipo è un luogo straordinario e della città di Napoli, dove ci sono piccole strade e scorci che ci riportano in un’atmosfera antica della città. Un luogo diverso che si distingue dal resto del quartiere e che affonda le sue origini nella necessità da parte dei pescatori di difendersi dalle incursioni nemiche lungo la costa.

Un vero e proprio piccolo villaggio che si è sviluppato intorno alla Chiesa di Santo Strato, legata a un culto portato da tre religiosi provenienti dalla Grecia, che riuscirono a guadagnare una somma di denaro esibendosi nelle vie di Napoli come giocolieri e, con questa, costruirono nel lontano 1266 una chiesa in onore del Santo.

Poi dal Medioevo questa zona di Posillipo si è sviluppata come borgo agricolo e come luogo di insediamento di alcune comunità religiose che in genere, avevano le sedi principali nel centro di Napoli.

Il piccolo Borgo di Santostrato è oggi un nucleo abitato della collina di Posillipo dove sono ancora presenti, le testimonianze di un’architettura minore a vocazione agricolo-residenziale e che restituisce al visitatore panorami inaspettati. Una bella visita guidata all’aperto da non perdere.

La visita si terrà domenica 25 aprile 2021 alle 10,45 a cura dell’Associazione Culturale SireCoop e si svolgerà con un gruppo ridotto di persone, all’aria aperta, con obbligo di mascherina e distanziamento. La normativa vigente non permette spostamenti fuori dal comune di residenza e pertanto la visita è rivolta ai residenti del comune di Napoli.

Appuntamento ore 10:45 incrocio via Giovanni Pascoli – via Alessandro Manzoni (di fronte c’è la fermata del bus C 21)

ore 10:45 incrocio via Giovanni Pascoli – via Alessandro Manzoni (di fronte c’è la fermata del bus C 21) Durata: 90 minuti circa

90 minuti circa Contributo Organizzativo € 10,00 (comprensivo di radioguide)

€ 10,00 (comprensivo di radioguide) Prenotazione Obbligatoria e informazioni via mail o telefono (fino ad esaurimento posti) al 392/2863436 – cultura@sirecoop.it entro il giorno precedente.

e informazioni via mail o telefono (fino ad esaurimento posti) al 392/2863436 – cultura@sirecoop.it entro il giorno precedente. Sito Ufficiale – Associazione CulturaleSireCoop

