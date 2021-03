Riccardo Muti inaugura il Campania Teatro Festival con un concerto in streaming gratuito

Eseguito al Teatro Mercadante il concerto di apertura del Campania Teatro Festival diretto dal maestro Muti. Una grande presenza in città e un omaggio del Maestro Muti alla città di Napoli dove è nato e dove ha studiato

Inizierà il 12 giugno il Napoli Teatro Festival che da quest’anno si chiamerà Campania Teatro Festival e, fino all’11 luglio 2021 metterà in scena a Napoli e nei luoghi più importanti dell’intera Regione ben 159 eventi e spettacoli divisi in 10 sezioni con ben 70 debutti nazionali di autori contemporanei. Un grande festival che si “estende” a tutta la Campania, sempre a prezzi popolari, tra 5 a 8 euro e con ingresso gratuito per i disagiati. Gli incassi della sezione musica saranno devoluti all’Ospedale Cotugno.

Concerto inaugurale di Riccardo Muti dal Teatro Mercadante

L’anteprima è affidata al maestro Riccardo Muti che il 19 marzo 2021 ha diretto dal vivo il concerto inaugurale dell’Orchestra giovanile Luigi Cherubini dal Teatro Mercadante. Il concerto sarà poi visibile gratuitamente in streaming dal 26 marzo 2021 sul sito ufficiale del Campania Teatro Festival.

Un grande concerto in cui sono state eseguite la Sinfonia n.9 di Schubert, La Grande, e la Sinfonia spagnola di Saverio Mercadante che l’autore compose nel 1826 per I due Figaro , melodramma buffo che è la prosecuzione delle Nozze mozartiane e del Barbiere di Rossini. Alla prove del concerto hanno assistito in diretta on-line i giovani partecipanti a “Musica libera” di Scampia che hanno frequentato laboratori strumentali e dato vita a un’orchestra. I ragazzi si sono poi collegati attraverso una piattaforma digitale con il Maestro Riccardo Muti interagendo con lui.

Programma del Concerto di Apertura

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

direttore Riccardo Muti

Saverio Mercadante (1795-1870)

Sinfonia Spagnola da “I due Figaro”

Franz Schubert (1797-1828)

Sinfonia n. 9 in do maggiore “La grande” D 944

Andante. Allegro ma non troppo

Andante con moto

Scherzo. Allegro vivace. Trio

Allegro vivace

Il concerto sarà visibile dal 26 marzo gratuitamente sulle seguenti piattaforme

