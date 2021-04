Diverstissement, il Balletto del Teatro di San Carlo in streaming a due euro

Da non perdere lo spettacolo di balletto Diverstissement a cura di Stéphane Fournial disponibile online a due euro da venerdì 23 aprile con protagonista il Balletto del Teatro di San Carlo

Uno straordinario spettacolo di balletto a cura di Stéphane Fournial dal titolo Diverstissement sarà disponibile on line da venerdì 23 aprile alle ore 20.00 a poco più di 2 euro con protagonista il Balletto del Teatro di San Carlo. Un nuovo importante spettacolo in streaming per la nuova Stagione del Teatro di San Carlo di Napoli che si potrà vedere online, e a pochi euro, in attesa di tornare in presenza nello splendido Massimo Napoletano.

Divertissement uno spettacolo di balletto a cura di Stéphane Fournial

Diverstissement sarà disponibile on line da venerdì 23 aprile alle ore 20.00 e fino al 30 aprile 2021 sulla piattaforma online del Massimo napoletano ed è stato registrato dal vivo presso il Teatro San Carlo di Napoli il 23 gennaio 2021. Sarà riproposto in streaming a prezzi popolari di 2,29 euro fino al 30 aprile 2021.

Divertissement è uno spettacolo di balletto a cura di Stéphane Fournial con Orchestra e Balletto del Teatro di San Carlo diretto da Maurizio Agostini. I Solisti sono Annachiara Amirante, Claudia D’Antonio, Luisa Ieluzzi, Stanislao Capissi, Alessandro Staiano, Salvatore Manzo.

Il programma dell’esecuzione, che dura oltre 50 minuti, è il seguente:

Come vedere gli spettacoli e acquistare i biglietti per il Teatro San Carlo di Napoli

Gli spettacoli di aprile 2021 saranno disponibili dal primo giorno di programmazione e fino alle 23:59 del 30 aprile 2021 sul portale MyMovies.it e, per i primi tre giorni, anche sulla pagina Facebook del Teatro San Carlo.

Tutti gli spettacoli saranno acquistabili in streaming su MyMovies.it e on demand sul sito shop.teatrosancarlo.it. I prezzi sono di 2,29 euro per singolo spettacolo per una settimana o di 4,99 euro per un abbonamento per i tre spettacoli del mese.

Acquisto su MyMovies (Abbonamento 3 spettacoli 4.99€ / E-ticket 1 spettacolo per 7 giorni a 2.29€)

(Abbonamento 3 spettacoli 4.99€ / E-ticket 1 spettacolo per 7 giorni a 2.29€) Acquisto su Facebook (E – ticket 1 spettacolo per i primi 3 giorni di programmazione a 2.29 €)

Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo di Napoli

