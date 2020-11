L’antica Pizzeria da Michele apre la seconda sede in Arabia Saudita. A Napoli attivo il Delivery

Seconda sede in Arabia Saudita per l’antica pizzeria da Michele che apre proprio nella capitale Riyad arrivando così a ben 19 sedi in tutto il mondo dove si potrà gustare la buona pizza della tradizione napoletana. E a Napoli, nell’unica e storica sede vicino a Forcella funziona il Delivery cun Uber Eat: come ordinare

Seconda sede in Arabia Saudita per l’Antica pizzeria da Michele che apre proprio nella capitale Riyad nell’elegante Gallery Mall in U Walk e arriva a ben 19 sedi in tutto il mondo. A Napoli possiamo al momento solo ordinare le pizze a casa dalla storica sede di Forcella ma l’antica pizzeria da Michele continua ad espandersi nel mondo continuando ad essere l’ambasciatore delle buona tradizione napoletana della pizza.

La 19^ sede dell’antica pizzeria da Michele ha aperto il 23 novembre a Riyad, la capitale dell’Arabia Saudita e sarà la seconda sede di Michele nell’importante stato arabo.

Poco tempo fa vi avevamo parlato della nuova sede a Palermo e oggi vi parliamo di questa seconda sede in Arabia Saudita che si aggiunge alle altre pizzerie nel mondo che sono a Roma Flaminio, Londra Baker Street, Roma Trevi, Londra Soho, Al Khobar, Bologna, Firenze, Verona, Milano, Palermo, Berlino, Barcellona, Los Angeles, Dubai, Tokyo, Fukuoka, Yokohama. A queste naturalmente si aggiunge la unica e storica sede di Napoli.

La seconda apertura in Arabia Saudita in pochi mesi segue il grande successo dell’altra pizzeria aperta dai Condurro ad Al Khobar che ha dato da subito grandi soddisfazioni con tantissimi clienti che volevano ogni sera assaggiare la buona pizza napoletana tradizionale.

A Napoli, in attesa di poterla mangiare presso lo storico locale, funziona il Delivery

In attesa di poterci riaccomodare al tavolo dell’Antica Pizzeria da Michele di via Cesare Sersale, 1, vicino Forcella, (081 553 9204) vi ricordiamo che è in funzione in questi giorni il Delivery con app Uber Eats e asporto.

Gli Orari di apertura sono i seguenti: da lunedì a domenica ore 11:30 – 15:30, 18:00 – 22:30 (asporto fino alle 22:00).

Maggiori informazioni per asporto

Maggiori informazioni per nuova apertura

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata