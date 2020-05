L’Antica Pizzeria da Michele compie 150 anni e festeggia con una mostra virtuale

L’Antica pizzeria da Michele inizia i festeggiamenti per i suoi primi 150 anni con una mostra virtuale attraverso tanti filmati disponibili sulla pizza, sui clienti famosi (come Julia Roberts) e le sedi di tutto il mondo

Dal 3 maggio 2020, la storica e unica sede di via Sersale a Napoli dell’Antica pizzeria da Michele ha riaperto prima con i servizi di delivery e asporto e poi, da pochi giorni con il servizio ai tavoli, sempre seguendo le nuove normative di sicurezza.

L’apertura del 3 maggio è stata anche raccontata alla CNN con un servizio specifico perché oggi, a 150 anni dalla prima apertura L’Antica pizzeria da Michele è oramai una grande realtà internazionale con locali in tutto il mondo ma con la sede storica sempre a Napoli in via Cesare Sersale, unica in città.

Un vero tempio della pizza gestito dalla famiglia Condurro che oggi con l’azienda l’antica pizzeria da Michele in the world ha sedi in tutto il mondo.

Clienti come Julia Roberts, Jude Law e Maradona e un’ottima pizza hanno diffuso la fama di Michele in the world,in tutto il mondo e oggi ci sono ben 15 locali dei Condurro nel mondo tra Giappone, Dubai, Los Angeles, Bologna, Firenze, Roma, Verona, Barcellona, Londra e Berlino.

La mostra virtuale dell’Antica pizzeria da Michele

Una mostra particolare, tipica di questo momento, ma che ci venire una grande voglia di andare nei locali dell’antica pizzeria da Michele per gustare le ottime pizze che ci scorrono davanti.

Per i suoi primi 150 anni L’Antica pizzeria da Michele ci fa viaggiare nel tempo e nello spazio, tra realtà, cinema, letteratura e pizze straordinarie, restando in una stanza virtuale. La mostra sostituisce al momento una mostra fotografica prevista nel quartiere di Forcella e racconta alcuni passaggi importanti degli ultimi 150 anni

Il link ci porta sulla porta d’ingresso della storica pizzeria da Michele in via Cesare Sersale nel centro di Napoli e cliccando sul pulsantino dell’enter potremo “entrare” nello storico locale a pochi passi da Forcella.

Poi facendo girare le immagini con il mouse potremo guardare tutti i lati della pizzeria scoprendo i tanti “bottoncini” che faranno partire i tanti filmati disponibili sulla pizza, sui clienti famosi come Julia Roberts o che mostreranno le varie sedi nel mondo o i libri e le tante curiosità sulla pizzeria.

Tanti contenuti video, fotografici e audio che rappresentano l’anteprima della mostra fisica che sarà realizzata entro fine anno per festeggiare il 1870, anno in cui il primo Condurro, Salvatore, ottenne la licenza per fare le pizze.

La Mostra virtuale di Condurro