Dixie al Vomero: la cucina dell’America del Sud in terra Partenopea

Tu vuo’ fa’ l’americano? Vai da Dixie!

Quando un Napoletano va in America porta con se il modo di cucinare e dopo un po’ le due culture si fondono anche in cucina. Da DIXIE al Vomero invece è il contrario: la cucina dell’America del Sud in terra Partenopea! Eh si… Quando entri da loro, Gaetano, il boss, ti accoglie nel miglior modo possibile, perché se vai da lui vuol dire che vuoi vivere un’esperienza degli Stati del sud America… Quei territori dove il caldo, la terra, forgiano lo spirito. Poi trovare l’America al Vomero, non è mica male!

Quando il gioco si fa duro, i duri incominciano a giocare. Se accetti le sfide e non sei “chiacchiere e distintivo” credo che il Cheddar Pool, la novità del 2020 firmata Dixie è la sfida delle sfide. Ogni panino può essere accompagnato da una “piscina di cheddar fuso“: la Cheddar Pool! Immergi, tuffati, azzuppa, mordi & godi. Osserva in silenzio…

Quando pure il panino si tuffa a bomba..#Cheddar Pool! ❤️😂 #napolifoodporn @erikalepori Pubblicato da Napoli Food Porn su Giovedì 30 gennaio 2020

Se questo non è abbastanza allora il Beef Burger: Bun artigianale con Ribs di manzo intera, salsa BBQ, patata americana, iceberg e fonduta di cheddar. Oppure Louisiana creato con Pastrami (carne di brisket cotta a bassa temperatura), coleslaw e insalata di cavolo cappuccio. Dalla regia Gaetano ci dice che il Dixieland spacca di brutto: Bun americano con doppio hamburger di maiale Bernard Maggiore, bacon croccante, chips di patate dolci, uovo a occhio di bue e cheddar. poi c’è la versione Bun Fritto, ossia per ogni panino puoi richiedere anche il “Bun Fritto” con panatura artigianale.

La brasserie di Dixie american style è degna degli uomini a cavallo che scorrazzano nelle praterie. I tagli sono la Chateaubriand Steak, Rib Eye Steak, la Tomahawk e la T-Bone, vere e proprie specialità del locale. Signori e signore, qui, la carne ha cottura americana. Che significa? Oltre alla cottura con olio, burro, aglio e rosmarino, il nostro grill (detto Broiler) cuoce a 850 gradi che è la temperatura delle migliori braci quelle professionali che fanno rimanere intatti i succhi all’interno, conferendo, coì, un sapore unico al palato. John Wayne scansati …

Naturalmente qui puoi trovare un vastissimo assortimento delle migliori salse e creme provenienti da tutto il mondo. È possibile anche acquistarle a fine serata in più formati nel Mini Shop all’interno del locale. La birreria poi ha una selezione speciale anche artigianali per ogni abbinamento. La confort zone dentro il locale c’è e si vede, entri e ti ritrovi negli States, luci giuste, sedute comode, anche area esterna. Manca la staccionata per attaccare il cavallo quando vieni. Gaetano sta provvedendo. L’America al Vomero se po fa’!

