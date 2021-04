Alla scoperta dei Borghi di Napoli: visita guidata dall’Arenella a Case Puntellate

Ripartono in sicurezza le passeggiate guidate per scoprire, in sicurezza, i luoghi particolari della città di Napoli e stavolta vi parliamo di una interessante visita all’antico borgo dell’Arenella sulle colline di Napoli

Visite guidate in sicurezza nel weekend per scoprire i luoghi più belli di Napoli. Stavolta vi proponiamo una passeggiata organizzata da Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania per scoprire il borgo dell’Arenella sulle colline di Napoli, una zona che fino al 1900 era priva di grandi insediamenti di rilievo dove c’erano solo alcune e solitarie ville nobiliari sorte dal ‘600 in poi come dimore di villeggiatura.

Alla scoperta dell’antico Borgo dell’Arenella a Napoli

Domenica 25 aprile 2021 ci sarà una visita guidata che, a partire da Piazza Muzj ci farà scoprire l’antico borgo dell’Arenella fino alle Case Puntellate. Una zona della Napoli collinare considerata, fino a inizio del ‘900, luogo di villeggiatura.

Ci fu poi un piano regolatore del 1926, ma non sarà quello a sconvolgere l’ordine edilizio della collina, bensì le costruzioni del secondo dopoguerra. Da quel momento in poi, il panorama collinare cambiò completamente ma, prestando attenzione alle strade, è possibile scorgere i dettagli che appartengono al passato.

Dall’Arenella, ad Antignano, alle Case Puntellate la visita ci farà scoprire perché si chiamano così, guidandoci lungo un percorso a ritroso nella memoria dei luoghi del passato scoprendo i resti, spesso messi in ombra da una furia edilizia incauta.

Visita al Borgo dell’Arenella: prezzi, orari e date

Domenica 25 Aprile ore 10,30 Dove: piazza Muzij, all’ingresso della pasticceria Bellavia

Contatti e informazioni: La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti – prenotazione obbligatoria entro venerdì 23 aprile alle ore 23 – telefono (anche sms o whatsapp) al 3492949722 o mail a erika83e@gmail.com

Indicazioni di sicurezza: Da richiedere all'organizzatore ma è obbligatorio l'uso della mascherina, il distanziamento tra ogni partecipante e il rispetto delle normative vigenti
Evento organizzato da Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

Da richiedere all’organizzatore ma è obbligatorio l’uso della mascherina, il distanziamento tra ogni partecipante e il rispetto delle normative vigenti Evento organizzato da Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

