Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 6 al 9 luglio 2023

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post anche una piccola guida alle mostre da vedere a Napoli

Anche nel weekend dal 6 al 9 luglio 2023, si terranno sempre tanti eventi interessanti e da non perdere Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate, Spettacoli e concerti, Eventi particolari in città e alla fine le Mostre a Napoli.

I tanti eventi del weekend selezionati da Napoli da Vivere

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Gli eventi da non perdere nel weekend dal 6 al 9 luglio 2023

Aperture serali a soli 3 euro al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Il MANN prevede tre aperture serali da non perdere per il mese di luglio 2023 con biglietto di soli 3 euro per i giorni di giovedì 6-13-20 luglio 2023. Si possono vedere le collezioni permanenti e le grandi mostre in corso e ci sarà ad ogni apertura anche un programma di interessanti eventi compresi nell’ingresso. Aperture serali a soli 3 euro al MANN

Gli Echi della Rivolta: visita guidata teatralizzata per rievocare la rivolta di Masaniello

Sabato 8 luglio ore 20.00, nell’ambito della Festa del Carmine 2023, torna la visita guidata teatralizzata di NarteA Echi della Rivolta. Un affascinante percorso ideato per condurre i visitatori nell’atmosfera della rivolta del luglio 1647 guidata da Masaniello. Echi della Rivolta

“Un sabato da Re”: ingressi serali a 3 euro a Palazzo Reale di Napoli

Per tutto il mese di luglio 2023 il Palazzo Reale di Napoli ripropone l’iniziativa “Un sabato da Re” con l’apertura straordinaria serale di sabato dalle ore 20.00 alle 24.00 a soli 3 euro. Si terrà sabato 8, 15, 22 e 29 luglio 2023 “Un sabato da Re”:

Artemisia Gentileschi, l’arte di avere coraggio: spettacolo itinerante al Rione Terra

2 repliche domenica 9 luglio 2023, nel Duomo di Pozzuoli lo spettacolo itinerante “Artemisia Gentileschi: L’arte di avere coraggio”. Organizzato dalla compagnia Karma e parte del progetto Puteoli Sacra, Da non perdere. Artemisia Gentileschi, l’arte di avere coraggio

Jazz in Vigna: Musica, Cibo e Vino nei vigneti dei Campi Flegrei

Quarto appuntamento con Jazz in Vigna per sabato 8 luglio 2023, a partire dalle ore 21:00, nella splendida location dell’Agriturismo Il Gruccione con un magnifico panorama sul golfo di Pozzuoli. una serata veramente speciale tra buona musica, cibo e vino Jazz in Vigna

AperiArt al Museo di Pietrarsa: l’aperitivo di sera sul mare sulle “Terrazze Pietrarsa”

Anche venerdì 7 luglio 2023 ci sarà un appuntamento con l’evento AperiArt al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Un evento speciale in un luogo particolare, adagiato tra il mare ed il Vesuvio con una spettacolare veduta sul Golfo di Napoli, tra deliziosi cocktail nell’esclusiva Terrazza sul mare AperiArt a Pietrarsa

Tableaux Vivants a Napoli: le opere di Caravaggio prendono vita a Donnaregina

Una sola data al mese a Napoli, per vedere l’eccezionale spettacolo dei Tableaux Vivants tratti dalle opere di Caravaggio. L’evento nello splendido Complesso Monumentale di Donnaregina nel Centro storico della città, Prossimo 9 Luglio 2023 – Tableaux Vivants

La Bohème di Giacomo Puccini al Teatro San Carlo

La Bohème di Giacomo Puccini per la regia di Emma Dante sarà in scena al Teatro San Carlo di Napoli fino al 7 luglio 2023, diretta da Francesco Lanzillotta che sarà alla guida di Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo, La Bohème al Teatro San Carlo

Il Teatro alla Deriva: gli spettacoli teatrali notturni sulla zattera alle Stufe di Nerone

Ritornano a Bacoli, alle Terme Stufe di Nerone dal 2 al 23 Luglio 2023, gli straordinari spettacoli serali del Teatro alla Deriva, rassegna di Colutta e Meola prossimo Domenica 9 Luglio – Virus Teatrali. 10 € Il Teatro alla Deriva

Palcoscenico Amore Mio: rassegna teatrale gratuita e itinerante tra Napoli e Pompei

Si terrà fino al 21 luglio 2023 la rassegna teatrale itinerante e gratuita “PalcoscenicoAmoreMio”, a cura dell’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema che presenterà interessanti spettacoli tra il Teatro Instabile di Napoli e il Teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei. Prossimi 7 e 8 luglio 2023 Teatro Instabile. Palcoscenico Amore Mio

4 preziosi dipinti di Luca Giordano restaurati in mostra al Museo del Tesoro di San Gennaro

4 opere di Luca Giordano, completamente restaurate, si potranno ammirare da vicino fino al 23 luglio 2023 nello straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro in Via Duomo, 149 a Napoli 4 preziosi dipinti di Luca Giordano

La casina del re Lazzarone: spettacolo itinerante notturno alla Casina Vanvitelliana

Sabato 8 luglio 2023, si terrà La Casina di Re Lazzarone, uno spettacolo itinerante unico nel suo genere che ci porterà indietro nel tempo alla suggestiva Casina Vanvitelliana sul Lago Fusaro per una giornata di svago nella vita del Re Ferdinando La casina del re Lazzarone

Aperitivo Artistico nell’Orto Botanico della Reggia di Portici

Una serata speciale con aperitivo, visita e performance musicale sabato 8 luglio 2023 nei meravigliosi scenari dell’Orto Botanico della Reggia di Portici con l’Aperitivo Artistico’ di NOMEA, in versione Summer Edition. Aperitivo Artistico

Eventi e concerti a Napoli per l’estate nella Ex base Nato a Bagnoli

Da giugno a settembre 2023 tantissimi appuntamenti da vivere all’area aperta a Napoli per l’estate nella Ex base Nato al Parco San Laise a Bagnoli. Ogni giorno attività ed eventi per tutte le età Mercoledì, 28 – Napoli incontra il Brasile concerto di Peppe Sannino ed il duo Republica Da Alegria. Previsti stand di artigianato tipico e i cocktail tipici brasiliani- Giovedì 29 Selecta Ex-Base aperitivo al Tramonto – Venerdì, 7 luglio – Marlene Kuntz . Eventi e concerti nella Ex base Nato

A Castel Sant’Elmo a Napoli ritorna “Dignità Autonome di Prostituzione”

Grande successo e proroga fino al 16 luglio 2023 a Castel Sant’Elmo la speciale versione di Dignità Autonome di Prostituzione lo spettacolo ideato da Luciano Melchionna che, dopo il grande successo dello scorso anno, riporterà la sua Casa Chiusa dell’Arte nella splendida location di Castel Sant’Elmo. Dignità Autonome di Prostituzione

I capolavori di Andy Warhol in mostra al Casina Vanvitelliana del Fusaro

Lo splendido Parco Borbonico del Fusaro ospiterà fino al 31 luglio 2023, all’interno della Casina Vanvitelliana, una mostra internazionale che consentirà di ammirare oltre 45 opere di Andy Warhol, il grande artista statunitense. “Andy Warhol | Pop World”

A Napoli il Pessoa Luna Park gratis nell’ex Ospedale Militare ai Quartieri Spagnoli

Ritorna a Napoli fino al 6 agosto 2023 il Pessoa Luna Park che proporrà tanti eventi, progetti e concerti gratuiti nell’ex Ospedale Militare ai Quartieri Spagnoli dal giovedì alla domenica. Il Pessoa Luna Park dove proporrà tanti eventi gratuiti tra laboratori, workshop, giochi, un’area per i bambini e anche tanti concerti live. Pessoa Luna Park

Riparthenope: tante serate di festa a Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli a Napoli

Ogni martedì dal 20 giugno al 25 luglio 2023 nel cuore della Napoli Antica a Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli si terrà a Riparthenope . Riparthenope.

A piazza Municipio la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto: arte pubblica a Napoli

Inizia una grande stagione per l’arte contemporanea a Napoli: da mercoledì 28 marzo 2023 una grande opera di Michelangelo Pistoletto, la Venere degli Stracci, sarà installata in Piazza Municipio. arte pubblica a Napoli

Come prenotare l’ingresso alle Spiagge Libere a Posillipo

Anche quest’anno è disponibile un sistema di prenotazione online per prenotare l’ingresso in alcuni tratti di spiaggia libera di Posillipo a Napoli. Disponibili quest’anno 450 posti sulla spiaggia delle (con accessi dal Bagno Sirena) e 50 posti sulla spiaggia di ‘ (con 25 accessi dal Bagno Elena e 25 dal Bagno Ideal) l’ingresso alle Spiagge Libere a Posillipo

Festa della musica a Monte di Procida con tanti concerti anche gratuiti

A Monte di Procida la rassegna Katharsis, con tanti eventi e concerti di artisti emergenti e poi concerti, con il 7 luglio 2023 il duo Ebbanesis (a pagamento). Festa della Musica

Il Bus del Mare: riparte per l’estate il servizio bus Vomero – Capo Miseno

Dal 10 giugno 2023 il servizio quotidiano di autobus della linea estiva che dal Vomero arriva a Capo Miseno e che rimarrà in funzione per tutto il periodo estivo. Il costo del biglietto per la corsa singola è di 3,00 euro se acquistato a terra o di 4,00 euro se acquistato a bordo e ci saranno 6 corse di mattina dal Vomero e poi altre 6 da Capo Miseno. Il Bus del Mare

Open Air: il Teatro dei Piccoli nella pineta dalla Mostra d’Oltremare di Napoli

Anche quest’anno, nei mesi di giugno e luglio 2023 si terranno gli spettacoli, per tutta la famiglia all’aria aperta, della rassegna “Open Air” al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli. Sabato 8 luglio e Domenica 9 luglio Open Air: il Teatro dei Piccol

Napoli a Parigi: la grande mostra al Louvre con i capolavori di Capodimonte

“Napoli a Parigi. Il Louvre invita il Museo di Capodimonte” è la straordinaria mostra che sarà al Museo Louvre di Parigi fino all’8 gennaio 2024 con quasi 70 straordinarie opere del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli prestate ed esposte in quello di Parigi. Napoli a Parigi

3 installazioni artistiche da non perdere per l’Estate 2023 a Napoli

Arte pubblica a Napoli: scopri le straordinarie opere di Carole A. Feuerman, Milot e Philip Colbert che ci accompagneranno per l’estate 2023. Quest’estate, tre eccezionali iniziative artistiche temporanee si distinguono per la loro originalità e impatto visivo. Tre eventi di Arte Pubblica da vedere assolutamente a Napoli. Dai maestosi nuotatori di Carole A. Feuerman alle imponenti chiavi di Milot, fino alle divertenti e audaci sculture di aragoste di Philip Colbert, 3 installazioni artistiche a Napoli

Nel Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei ritorna Pompeii Theatrum Mundi

Fino al 16 luglio 2023 nel Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei ritorna una nuova edizione di Pompeii Theatrum Mundi la grande rassegna di drammaturgia antica: 15 e 16 luglio – Ulisse, L’ultima Odissea .Pompeii Theatrum Mundi

22 spettacoli del Campania Teatro Festival nella Villa Floridiana al Vomero a 8 euro

Fino al 9 luglio 2023 si terrà la 16^ edizione del Campania Teatro Festival con tanti spettacoli a Napoli e in altri luoghi della Campania. 22 spettacoli anche alla Floridiana a soli 8 euro. Gli spettacoli in Villa Floridiana a Napoli

Il Campania Teatro Festival con tanti spettacoli a Napoli e in Campania

Dal 9 giugno al 9 luglio 2023 si terrà la 16^ edizione del Campania Teatro Festival, con 93 eventi e 116 repliche. E poi 10 sezioni tra cui danza, musica e letteratura, 57 prime assolute, 5 prime nazionali e tanti nomi d’eccezione e spettacoli tutti a un massimo di 8 euro. Campania Teatro Festival

Dove fare il bagno in Campania: quali sono le 19 spiagge Bandiera Blu per l’Estate 2023

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque. Terza in Italia dopo la Liguria e la Puglia con ben 19 località in Campania, della provincia di Salerno e di Napoli, Le spiagge Bandiera Blu

La mostra “Space Art Selfie Museum” a San Domenico Maggiore.

Fino al 30 luglio 2023 a Napoli, presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore ci sarà la particolarissima mostra “Space Art: Dall’autoritratto…al Selfie” che ci farà vivere tutte le emozioni legate all’evoluzione della fotografia nell’era moderna. “Space Art Selfie Museum”

I migliori eventi, gratuiti e non, a Napoli durante la settimana dal 3 al 8 luglio 2023

Anche durante la settimana dal 3 al 8 luglio 2023 si terranno sempre tanti eventi a Napoli, gratuiti e non. Di seguito una selezione di quelli più interessanti Eventi a Napoli durante la settimana

Arte pubblica a Napoli: a San Martino le 4 colorate aragoste giganti di Philip Colbert

Dopo Roma e Venezia una particolarissima mostra di Philip Colbert uno degli artisti più innovatori dello scenario contemporaneo fino al 15 luglio 2023 4 particolarissime opere d’arte saranno liberamente esposte sul piazzale davanti al Museo di San Martino a Napoli. Gli eventi di arte pubblica a Napoli

Arte pubblica – ”Key of Today”: una gigantesca opera dell’artista Milot esposta a Piazza Mercato

Una gigantesca opera dal titolo “Key of Today” dell’artista Italo-albanese Milot è stata installata nella grande e storica Piazza Mercato a Napoli. L’opera, una enorme chiave alta 10 e lunga 20 metri ed è “un invito ad aprire tutte le porte per superare pregiudizi e paure”. ”Key of Today”

A Pompei aperture straordinarie ogni giorno di Domus chiuse al pubblico

Dal 1 aprile 2023 nel Parco archeologico di Pompei apertura straordinaria delle antiche Domus temporaneamente chiuse. Un’apertura straordinaria ogni giorno della settimana di una casa (temporaneamente non aperta Domus aperte

Aperte nei weekend la chiesa di San Giovanni a Carbonara e di San Domenico Maggiore

Saranno aperte a Napoli in tutti i weekend e nei festivi, fino al 25 giugno 2023, la chiesa di San Giovanni a Carbonara e il complesso di San Domenico Maggiore in occasione della mostra “Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” che si tiene nel Museo di Capodimonte Aperte nei weekend

Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra

Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale che offre l’opportunità di visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (con tre opere di Artemisia Gentileschi) con visite guidate o – in alcuni periodi dell’anno, con un piccolo supplemento – con una formula di aperivisita. Puteoli Sacra

I mercatini Agroalimentari di Coldiretti

Anche per tutto il mese in tutti i weekend si terranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano Mercatini Agroalimentari.

Le mostre da non perdere in Primavera a Napoli e in Campania

A Primavera 2023 i Musei a Napoli e nelle vicinanze propongono tante grandi mostre: tutti eventi da non perdere che vengono presentati anche in particolari e suggestivi luoghi cittadini come chiese, complessi monumentali e gallerie d’arte Le mostre da non perdere in Primavera

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività nello straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Mostre, musei e luoghi di cultura da visitare a Napoli

La grande mostra “Alessandro Magno e l’Oriente” al MANN

Fino al 28 agosto 2023 un’altra grande mostra al MANN di Napoli dal titolo “Alessandro Magno e l’Oriente” Il racconto del grande Alessandro Magno, il Re dei Re e delle sue conquiste, attraverso 170 opere. “Alessandro Magno e l’Oriente”

Nel Complesso Monumentale di Donnaregina a Napoli una grande mostra su Artemisia Gentileschi

A Napoli ben sedici straordinarie opere di Artemisia Gentileschi, fino al 3 luglio 2023 al Museo Diocesano di Napoli, nel bellissimo Complesso Monumentale di Donnaregina. “Artemisia Gentileschi tra Roma, Firenze e Napoli”

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Sabato 20 maggio 2023 riapre a Napoli, dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità e diventerà un nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La chiesa ospiterà infatti lo Jago Museum con al suo interno alcune delle opere più sensazionali dello scultore Jago. Apre Jago Museum

Picasso e l’antico: una grande mostra al MANN, il Museo Archeologico di Napoli

Fino al 27 agosto al MANN di Napoli si terrà la mostra “Picasso e l’antico” per il cinquantenario della morte di Picasso. Una mostra importante per Napoli perché illustra l’influenza che il MANN e Pompei visitati entrambi da Picasso nel 1917 ebbero sulla sua opera. Picasso e l’antico al MANN

Al Madre di Napoli 2 mostre da non perdere

Tre grandi mostre al Madre il Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli. La prima su Ugo Marano, “Le stanze dell’utopia” con oltre quaranta opere dell’artista campano, poi la prima mostra retrospettiva in Italia dedicata a Jimmie Durham “Humanity is not a completed project” con ben 150 opere alcune delle quali mai esposte Al Madre di Napoli tre mostre da non perdere

Gli Spagnoli a Napoli. La grande mostra al Museo di Capodimonte

Fino al 25 giugno 2023 a Napoli, nel Museo e Real Bosco di Capodimonte, una interessantissima mostra dal titolo “Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” organizzata dal Museo di Capodimonte in partenariato con il Museo del Prado di Madrid. Visibile anche, dopo 400 anni, la Madonna del pesce di Raffaello. Gli Spagnoli a Napoli

Al MANN, la mostra “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano”

Fino al 25 giugno 2023 al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una bella mostra dal titolo “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano” in occasione del suo 80° compleanno. viaggio nel mondo di Lucio Dalla

Van Gogh: The Immersive Experience a Napoli nella chiesa di San Potito

Ritorna a Napoli, in una forma totalmente rinnovata, la grande mostra itinerante dal titolo “Van Gogh: the Immersive Experience” sempre nella seicentesca Chiesa di San Potito fino al 30 maggio 2023. Van Gogh: The Immersive Experience

Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella grande sala monumentale sotterranea della Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, più volte dichiarata tra le migliori Opere al mondo. Il “cono di luce”

Il Presepe del Re: a Palazzo Reale uno presepe con pastori anche di Giuseppe Sanmartino

Tra i presepi più belli e grandi che esistono a Napoli c’è “il presepe del Re” che si trova a Palazzo Reale. In realtà è il Presepe napoletano del Banco di Napoli, un monumentale presepe del’700 napoletano con oltre 210 favolosi pastori di artisti dell’epoca tra cui Giuseppe Sanmartino che ora è stato collocato in una sala riservata di Palazzo Reale in un nuovo allestimento il “Presepe del Re”

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Dal 30 maggio al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria nuova mostra nelle sale degli Affreschi con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli è aperto anche nei weekend è chiuso il lunedì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

