Aperitivo Artistico Summer Edition nell’Orto Botanico della Reggia di Portici

Ritorna, in versione Summer Edition, l‘Aperitivo Artistico di NOMEA, dopo il grande successo delle precedenti serate, stavolta nei meravigliosi scenari dell’Orto Botanico della Reggia di Portici: un evento particolare che farà vivere un’immersione sensoriale con performance artistiche negli esclusivi spazi storici del sito

Sabato 8 luglio 2023, a partire dalle ore 19,30 ritorna nei meravigliosi scenari dell’Orto Botanico della Reggia di Portici, l’evento ‘Aperitivo Artistico’ di NOMEA, in versione Summer Edition. Per la prima volta, grazie all’apertura straordinaria serale sarà possibile vivere un’immersione sensoriale tra i colori e profumi dei meravigliosi ambienti naturali dell’Orto Botanico con una vasta varietà di piante provenienti da tutto il mondo e situate in un contesto storico unico negli esclusivi spazi storici del sito borbonico.

Questo happening creativo sarà caratterizzato da performance artistiche ed uno stuzzicante aperitivo tra alberi secolari a cura di Golden Mile Wine Bistrot.

Un format speciale che regalerà momenti emozionanti

Durante l’evento si alterneranno momenti musicali con cover pop ed inediti di ‘A Smile From Godzilla’, sonorità ambient a cura di ‘Sabi’ con Chitarra Elettrica e loop station che si fonderanno a particolari esibizioni di danza. All’interno dell’evento ci saranno anche delle passeggiate divulgative con introduzioni e cenni storici.

L’evento, organizzato da NOMEA in collaborazione con MUSA Reggia di Portici e Golden Mile Wine Bistrot, prevede gli accessi dalle h. 19.30 alle h. 21.45 con fine evento alle h. 22.30. Disponibile il parcheggio gratuito negli spazi della Reggia fino alle h. 22,45

Aperitivo Artistico nell’Orto Botanico: prezzi, orari e date

Quando : Sabato 8 luglio 3023 dalle 19,30

: Sabato 8 luglio 3023 dalle 19,30 Dove: Orto Botanico Reggia di Portici – Via Università n° 100, Portici (NA)

Orto Botanico Reggia di Portici – Via Università n° 100, Portici (NA) Prezzo biglietto: 20€ adulti (Aperitivo – Visita – Performance Artistiche) – 10€ 6-18 anni (Aperitivo – Visita – Performance Artistiche) – gratis 0-5 anni (Visita – Performance Artistiche – senza consumazione) – Parcheggio gratuito negli spazi della Reggia fino alle h. 22.45

20€ adulti (Aperitivo – Visita – Performance Artistiche) – 10€ 6-18 anni (Aperitivo – Visita – Performance Artistiche) – gratis 0-5 anni (Visita – Performance Artistiche – senza consumazione) – Parcheggio gratuito negli spazi della Reggia fino alle h. 22.45 Contatti e informazioni: Posti limitati, Prenotazione obbligatoria solo con messaggio Whatsapp 375 6139180 o eventinomea@gmail.com – Evento Organizzato da Nomea Maggiori informazioni evento ufficiale

