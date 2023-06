Torna il Pessoa Luna Park gratis nell’ex Ospedale Militare ai Quartieri Spagnoli

ph Facebook Pessoa Luna Park

Tanti eventi gratuiti al Pessoa Luna Park tra laboratori, workshop, giochi, un’area per i bambini e anche tanti concerti live nell’ex Ospedale Militare ai Quartieri Spagnoli

Ritorna a Napoli fino al 6 agosto 2023 il Pessoa Luna Park che proporrà tanti eventi, progetti e concerti gratuiti nell’ex Ospedale Militare ai Quartieri Spagnoli dal giovedì alla domenica.

Il Pessoa Luna Park è progetto culturale itinerante ispirato ai programmi di riuso degli spazi urbani presenti nelle maggiori capitali europee. A Napoli quest’anno fino al 6 agosto sarà negli spazi dell’Ex Ospedale Militare, dove il Pessoa Luna Park proporrà tanti eventi gratuiti tra laboratori, workshop, giochi, un’area per i bambini e anche tanti concerti live.

Cosa c’è al Pessoa Luna Park

Al Pessoa Luna Park quest’anno c’è la collaborazione con l’artista Roxy in The Box, con il ritorno della Biliardina Trans, un calciobalilla in cui al posto degli omini tradizionali ci sono 22 personaggi femminili di rilevanza mondiale come Rita Levi Montalcini, Sofia Loren, Anna Frank e Ricchioners, un tiro al bersaglio contro l’omofobia e due nuove installazioni site specific, Bigotteria e Naturaless, realizzate in collaborazione con Pessoa Luna Park.

Le aree del Luna Park comprendono:

Musica: jam session, live di musica indipendente, party tematici, nuovi format musicali e dj set.

jam session, live di musica indipendente, party tematici, nuovi format musicali e dj set. Playground : giochi da tavolo in formato XXL a cui partecipare da soli o in squadra, con un torneo di giochi notturno ogni settimana con le installazioni artistiche di Roxy in the Box, dissacranti, ironiche e ultra-Pop come l’artista partenopea

: giochi da tavolo in formato XXL a cui partecipare da soli o in squadra, con un torneo di giochi notturno ogni settimana con le installazioni artistiche di Roxy in the Box, dissacranti, ironiche e ultra-Pop come l’artista partenopea Mercato Green & Picnic : ogni domenica, per trascorrere una giornata all’insegna del recupero di oggetti e alimenti che altrimenti andrebbero sprecati

: ogni domenica, per trascorrere una giornata all’insegna del recupero di oggetti e alimenti che altrimenti andrebbero sprecati Area Kids: con attività e laboratori dedicati ai più piccoli

E tanto altro.

I concerti gratuiti al Pessoa Luna Park

Al Pessoa Luna Park, la sezione dedicata alla musica live ha già registrato il grande successo del primo concerto che si è svolto il 16 giugno 2023 con Tartaglia Aneuro in trio + guest Jovine. Da non perdere i prossimi, sempre gratuiti ma con prenotazione obbligatoria:

22 giugno 2023 – Gabriele Esposito

6 luglio 2023 – Aldolachivala

13 luglio 2023 – Dada racconta

30 luglio 2023 – Raiz in duo

I concerti sono gratuiti ma solo riservando l’ingresso sul sito ufficiale. L’ingresso al Pessoa Luna Park è sempre gratuito. La capienza è limitata, quindi la prenotazione è fortemente consigliata al link ufficiale.

