Torna il Campania Teatro Festival con tanti spettacoli anche nella Villa Floridiana al Vomero: il programma

Ph Facebook Campania Teatro Festival

93 eventi e 116 repliche in programmazione nei teatri napoletani e in alcuni spazi di grande fascino della regione, oltre che in uno dei luoghi all’aperto più suggestivi di Napoli come la Villa Floridiana, E poi 10 sezioni tra cui danza, musica e letteratura, 57 prime assolute, 5 prime nazionali e tanti nomi d’eccezione. Inizia il Campania Teatro Festival

Dal 9 giugno al 9 luglio 2023 si terrà la 16^ edizione del Campania Teatro Festival, la settima diretta da Ruggero Cappuccio, con tanti spettacoli all’aperto a Napoli anche nel grande parco della Villa Floridiana al Vomero che ospiterà ben 22 spettacoli. Il Campania Teatro Festival è realizzato sempre con il sostegno della Regione Campania e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, ed è diventato, negli anni, una tra le più imponenti rassegne teatrali italiane.

Quest’anno quasi 100 eventi e 57 prime assolute al Campania Teatro Festival

Sempre tanti spettacoli ed eventi al Campania Teatro Festival che, anche quest’anno presenta ben 9 le Sezioni (Internazionale, Prosa nazionale, Danza, Osservatorio, SportOpera, Musica, Letteratura, Progetti Speciali, Mostre) per un totale di 93 eventi e 116 repliche, con 57 prime assolute e 5 nazionali in 31 giorni di programmazione.

Il Campania Teatro Festival si svolgerà nei teatri napoletani quali il Politeama, Mercadante, Trianon, Nuovo, Sala Assoli e TAN e al Colosseo di Baiano (Av), ma anche, per la prima volta, nel suggestivo scenario della Villa Floridiana di Napoli su due palchi allestiti in maniera permanente. Non mancheranno altri appuntamenti in altri splendidi luoghi della regione, come il Teatro Romano di Benevento, il Duomo di Salerno, Villa Campolieto di Ercolano (Na), la località di Foresta a Tora e Piccilli (Ce), il Tabacchificio di Paestum (Sa), il Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Sa), il Cortile del Museo di Sarno (Sa).

Prezzi sempre popolari al Campania Teatro Festival

Anche quest’anno il Campania Teatro Festival presenterà i suoi 100 eventi a prezzi popolari, con ticket da 8 a 5 euro e ingresso gratuito per le fasce sociali più deboli ed i biglietti per assistere agli spettacoli si potranno acquistare a partire dalle ore 10 del 20 maggio 2023. Un botteghino sarà allestito ogni sera nei luoghi che ospiteranno gli eventi.

Maggiori informazioni – Programma completo Campania Teatro Festival 2023

