Una grande mostra su Artemisia Gentileschi nel Complesso Monumentale di Donnaregina a Napoli

A Napoli ben sedici straordinarie opere di Artemisia Gentileschi, quasi tutte mai esposte e una esposta per la prima volta al pubblico: una grande mostra monografica sulla “pittora”, la più grande artista donna del suo periodo. Una mostra da non perdere al Museo Diocesano di Napoli tra altri capolavori eccezionali del museo napoletano

Fino al 3 luglio 2023 il Museo Diocesano di Napoli, che si trova nel bellissimo Complesso Monumentale di Donnaregina, ospiterà una grande mostra monografica dal titolo “Artemisia Gentileschi tra Roma, Firenze e Napoli”, incentrata sulla vita, la formazione e la carriera della grande artista del ‘600 che visse a Napoli tra il 1630 e il 1654 quando morì in città.

Dopo il grandissimo successo della mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli” che si è tenuta fino a qualche mese fa alle Gallerie d’Italia in via Toledo, a Napoli un’altra mostra su Artemisia Gentileschi, una delle artiste più conosciute al mondo, caravaggesca di riferimento per l’arte meridionale del XVII secolo.

“Artemisia Gentileschi tra Roma, Firenze e Napoli” in collaborazione tra pubblico e privato

Una grande mostra monografica da non perdere al Museo Diocesano di Napoli che ci permetterà di vedere da vicino le straordinarie opere della Gentileschi appartenenti a importanti collezioni private o a prestigiosi Musei come quello di Capodimonte, della Galleria Palatina di Palazzo Pitti e della Galleria degli Uffizi di Firenze.

Nelle quattro sezioni della mostra potremo ammirare le opere della Gentileschi tra Roma, Firenze e Napoli esposte a seconda dei periodi e precisamente: La giovinezza, la formazione con Orazio e i primi successi (1593-1620); Autoritratti, Giuditte e altre eroine; Gli anni della maturità (1620-1654) e Artemisia a Napoli (1630-1654).

La mostra ci presenta anche la storia di Artemisia Gentileschi, raccontata fin dai suoi primi lavori messi in dialogo con alcune opere del padre, il famoso pittore Orazio Lomi Gentileschi che aveva bottega a Roma: li Artemisia dipinge a 17 anni la celebre tela Susanna e i vecchioni, realizzata nel 1610. La visita alla mostra è compresa nel prezzo del biglietto di ingresso al Complesso Monumentale di Donnaregina.

Artemisia Gentileschi tra Roma, Firenze e Napoli: prezzi, orari e date

Quando: 29 aprile – 3 luglio 2023

29 aprile – 3 luglio 2023 Dove: Museo Diocesano di Napoli, Complesso Monumentale di Donnaregina

Lunedì: 9:30 – 16:30 (ultimo ingresso 15:30) – Martedì: Chiuso – Mercoledì e giovedì: 9:30 – 16:30 (ultimo ingresso 15:30) – Venerdì, sabato e domenica: 9:30 – 19:00 (ultimo ingresso 18:15) Il Museo effettua servizio di orario continuato. Prezzo biglietto: 7 euro collezioni permanenti e mostra

euro collezioni permanenti e mostra Contatti e informazioni: Museo Diocesano di Napoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.