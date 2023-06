I capolavori di Andy Warhol in mostra al Casina Vanvitelliana del Fusaro

Oltre 45 straordinarie opere di Andy Warhol, il grande artista statunitense, in mostra nella Casina Vanvitelliana del Parco Borbonico del Fusaro, per la mostra internazionale “Andy Warhol | Pop World”

Lo splendido Parco Borbonico del Fusaro ospiterà fino al 31 luglio 2023, all’interno della Casina Vanvitelliana, una mostra internazionale che consentirà di ammirare oltre 45 opere di Andy Warhol, il grande artista statunitense.

La mostra dal titolo “Andy Warhol | Pop World“, è curata dal critico d’arte Pasquale Lettieri, docente di storia dell’arte presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli e presenta una straordinaria selezione di quarantacinque opere esposte nella bella Casina Vanvitelliana che provengono dalla Galleria Cris Contini Contemporary di Londra.

In mostra tanti capolavori quali le celebri opere su Marilyn, Campbell Soup, Mao, ma anche rari e preziosi pezzi come Andy Warhol’s Velvet Underground Featuring Nico, due ritratti di Warhol raffiguranti Regina Schrecker. La mostra sarà visitabile fino al 31 luglio 2023.

“Andy Warhol | Pop World”: una mostra straordinaria in un luogo straordinario

La mostra al Parco Borbonico del Fusaro di Bacoli è un evento straordinario, una retrospettiva che è una vera rarità, che viene dal ventre della sua Factory, e che mette in scena l’uomo Warhol, come non siamo abituati a ricordarlo dalla nostra sponda europea, allora, molto più di ora, deformata da una chiave politicistica.

La stupenda Casina Vanvitelliana e la sua atmosfera magica diventano lo scrigno ideale, tra le altre, di ben sei Marilyn, simbolo di bellezza provocante, arricchito da una performance olfattiva e custodisce opere uniche anche di Robert Indiana ed un video esclusivo della visita di Warhol a Napoli.

All’inaugurazione presente anche la stilista Regina Schecker che ha fatto sfilare sue creazioni e di cui vengono esposte due ritratti iconici realizzati per lei dallo stesso Warhol.

Pop Tracks al Parco Borbonico del Fusaro: prezzi, orari e date

Quando: dal 9 giugno al 31 luglio 2023

dal 9 giugno al 31 luglio 2023 Dove : Casina Vanvitelliana, Piazza Gioacchino Rossini, 1, Bacoli

: Casina Vanvitelliana, Piazza Gioacchino Rossini, 1, Bacoli Prezzi: Intero 10€, Ridotto 8€ (Under 26, Over 70, dipendenti Leonardo spa e Royal Card), ridotto 9€ gruppi da 15 a 25 persone, Ridotto speciale 7€ (under 18 e residenti a Bacoli), Ridotto scuole 7€ da 15 a 25 persone, Gratuito (insegnanti, under 10 anni, giornalisti con tesserino in corso di validità, 1 insegnante accompagnatore, guide turistiche) – per ricevere la scontistica, bisogna presentare un documento

