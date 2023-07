Musica sotto le stelle: concerti al tramonto nel giardino di Villa Pignatelli

© Napoli da Vivere

Sette concerti a luglio a Napoli dell’Associazione Alessandro Scarlatti a Villa Pignatelli per la rassegna “Musica sotto le stelle”. La grande musica all’aperto a Napoli

Dal 7 al 28 luglio 2023 si terranno i concerti estivi della Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli nell’incantevole scenario di Villa Pignatelli con la bella rassegna dal titolo “Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli”.

Previsti sette concerti, dedicati alla valorizzazione della giovane creatività con la presenza di ensemble di grande valore tra cui il Quartetto Eos, affiancato dal pianista napoletano Francesco Caramiello. I concerti sono organizzati dall’Associazione Scarlatti, in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e con il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno, con il patrocinio della Fondazione Emiddio Mele.

🎟 Biglietti per la rassegna Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli: Biglietti disponibili online su VivaTicket

Programma e biglietti per “Musica Sotto le Stelle” a Villa Pignatelli 2023 – 7-28 luglio 2023

Venerdì 7 luglio ore 20.30 – Francesco Caramiello, pianoforte – Quartetto Eos – Musiche di Franz Joseph Haydn e Giovanni Sgambati

Francesco Caramiello, pianoforte – Quartetto Eos – Musiche di Franz Joseph Haydn e Giovanni Sgambati Martedì 11 luglio ore 20.30 – Luigi Merone e Alessandro Volpe, pianoforte – Progetto Rachmaninov e dintorni – Musiche di Sergej Rachmaninov, Sergej Prokof’ev, Alexander Skrjabin

Luigi Merone e Alessandro Volpe, pianoforte – Progetto Rachmaninov e dintorni – Musiche di Sergej Rachmaninov, Sergej Prokof’ev, Alexander Skrjabin Venerdì 14 luglio ore 20.30 – Vagues Saxophone Quartet – Musiche di Astor Piazzolla, George Gershwin, Leonard Bernstein

Vagues Saxophone Quartet – Musiche di Astor Piazzolla, George Gershwin, Leonard Bernstein Martedì 18 luglio ore 20.30 – William Pio Cristiano e Gianantonio Frisone, pianoforte – Progetto Rachmaninov e dintorni – Musiche di Sergej Rachmaninov, Sergej Prokof’ev, Alexander Skrjabin

William Pio Cristiano e Gianantonio Frisone, pianoforte – Progetto Rachmaninov e dintorni – Musiche di Sergej Rachmaninov, Sergej Prokof’ev, Alexander Skrjabin Venerdì 21 luglio ore 20.30 – Ensemble di violoncelli del San Pietro a Majella – Luca Signorini – Musiche di: Johann Sebastian Bach, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Antonio Vivaldi, Salvatore Sciarrino, Francois Servais, George Gershwin, Richard Rodgers, Miles Davis.

Ensemble di violoncelli del San Pietro a Majella – Luca Signorini – Musiche di: Johann Sebastian Bach, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Antonio Vivaldi, Salvatore Sciarrino, Francois Servais, George Gershwin, Richard Rodgers, Miles Davis. Martedì 25 luglio ore 20.30 – Federico Cirillo e Lorenzo Villani, pianoforte – Progetto Rachmaninov e dintorni – Musiche di Sergej Rachmaninov, Sergej Prokof’ev, Alexander Skrjabin

Federico Cirillo e Lorenzo Villani, pianoforte – Progetto Rachmaninov e dintorni – Musiche di Sergej Rachmaninov, Sergej Prokof’ev, Alexander Skrjabin Venerdì 28 luglio ore 20.30 – Progetto Rachmaninov e dintorni – Giovanna Basile e Davide Cesarano, pianoforte – Musiche di Sergej Rachmaninov, Sergej Prokof’ev, Alexander Skrjabin

I biglietti per Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli costano €10 per il biglietto intero e €5 per il Ridotto under 30. I biglietti saranno in vendita un’ora prima del concerto presso Villa Pignatelli o online sui principali distributori e VivaTicket.

Maggiori informazioni – Associazione Alessandro Scarlatti – “Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli”

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Link per i biglietti affiliato a VivaTicket