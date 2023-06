Riparthenope: tante serate di festa a Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli a Napoli

Completamente trasformata la storica zona della Napoli Antica a Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli ed ora arriva Riparthenope, l’evento gratuito che ogni martedì presenta concerti live, mostre, performance di live painting e tante altre idee e proposte del pubblico

Dal 20 giugno al 25 luglio 2023 nel cuore della Napoli Antica a Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli si terrà a Riparthenope un progetto per festeggiare i dieci anni che hanno contribuito a trasformare profondamente l’antica zona del Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli.

Il Largo si illuminerà, le aiuole diventeranno palcoscenici in occasione del 26esimo compleanno del Kestè, che, insieme all’associazione Artèteka, nelle prossime serate del martedì, da martedì 20 giugno a martedì 25 luglio 2023 organizzeranno una grande una festa in Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli a Napoli per il progetto Riparthenope.

Un luogo splendido della città completamente trasformato

In venti anni Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, da parcheggio abusivo, luogo buio e pericoloso, zona di malavita, luogo spoglio di verde, è divenuto luogo di incontro e cultura, una vera “piazza verde” della città. Il primo martedì è stato attuato un un’azione di rigenerazione urbana del Largo, con pulizia delle aiuole e installazione di altri due fari che andranno a illuminare ulteriormente il Largo. E poi il live set dei Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band, fotografie di Sofia Scuotto e Renata Calzone, sulla processione della “Madonna delle Rose” del 30 maggio, live painting con Emanuele Coppola che farà nascere un’altra “sedia d’artista” per “Live Segg’”, un progetto che trasforma una comune sedia in un’opera d’arte.

Da non perdere le altre serate fino al 25 luglio 2023 di Riparthenope

Il programma di massima delle altre serate di Riparthenope è il seguente:

martedì 27 giugno con il live set di DubMarta

martedì 4 luglio con Gatos Do Mar

martedì 11 luglio con Laura Klain in Shorter In Blue

martedì 18 luglio con i Blue Mood

martedì 25 luglio con Il Tesoro di San Gennaro set.

Inizio eventi ore 20.30 in Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, Napoli. Ad accompagnare i live ci saranno sempre mostre e performance di live painting, unitamente a idee e proposte del pubblico, degli utenti e chiunque vorrà aderire al progetto.

Nel prossimo mese di luglio sarà anche presentato il nuovo disegno urbanistico realizzato in questi anni, nato dal confronto con comitati di quartiere, Associazioni, Università, Amministrazione, Parrocchia e Artisti. Cinque interventi urbanistici che trasformeranno Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, per la fruizione quotidiana del pubblico.

