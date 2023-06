La Guida Completa agli Eventi Estivi all’Ex Base Nato di Bagnoli: Programma e biglietti

immagine di repertorio

Da giugno a settembre tanti eventi, spettacoli teatrali e concerti dal vivo nel fresco del grande Parco San Laise a Bagnoli nella grande ex Base Nato: previsti con grandi artisti tra i quali Massimo Gallo, Marlene Kuntz, Gianni Fiorellino, Lina Sastri, Rosario Miraggio, Biagio Izzo e tanti altri che si esibiranno nel grande parco di Bagnoli

Da giugno a settembre 2023 tantissimi appuntamenti da vivere all’area aperta a Napoli per l’estate nella Ex base Nato al Parco San Laise a Bagnoli. Un grande parco nel cuore della città, uno spazio enorme dedicato alla musica, al teatro, al cinema, alla moda, alla fotografia e al divertimento allo stato puro.

Ogni giorno tante attività per tutte le età, a cui partecipare da soli o in compagnia, con tante comodità. L’Ex Base – Parco San Laise è dotato di ampio parcheggio a pagamento, area food e drink, spazio ludoteca. Di seguito la maggior parte degli eventi già noti che si si terranno a Bagnoli questa estate.

🎟 Eventi, concerti e spettacoli all’EX Base – Parco Laise: Biglietti disponibili online su TicketOne

Programma Estate 2023 – Ex Base al Parco San Laise – Bagnoli

Lunedì 26 giugno – Li Cunti Non Tornano – Laboratorio Di Teatro – altri incontri Mer, 19 lug, 2023

Mercoledì, 28 giugno ore 19 – Napoli incontra il Brasile concerto di Peppe Sannino ed il duo Republica Da Alegria. Previsti stand di artigianato tipico e i cocktail tipici brasiliani;

Giovedì 29 giugno ore 19:00-02:00Selecta Ex-Base – Summer Edition – aperitivo al Tramonto

Sabato, 1 luglio ore 21 – Massimo Gallo – Stasera, Punto e a Capo;

Mercoledì, 5 luglio ore 21:00 – CoCo, – il rapper e cantautore Corrado Migliaro;

Venerdì, 7 luglio ore 21 – Marlene Kuntz – concerto Karma Clima Tour;

Mercoledì, 12 luglio, ore 21 – I migliori Anni – Concerto D’autore;

Giovedì 13 luglio ore 19:00-02:00Selecta Ex-Base – Summer Edition – aperitivo al Tramonto

Venerdì, 14 luglio, ore 21 – La Famiglia Madrigal, una sorprendente commedia musicale ispirata al nuovo classico Disney, Encanto;

Sabato, 15 luglio, ore 21 – Gianni Fiorellino in un imperdibile concerto sotto le stelle;

Martedì, 18 luglio, ore 21 – Lina Sastri in Concerto Napoletano;

Mercoledì, 19 luglio, ore 21 – Alfa – Tra le Nuvole tour estivo;

Giovedì 20 luglio ore 19:00-02:00 Selecta Ex-Base – Summer Edition – aperitivo al Tramonto

Venerdì, 21 luglio, ore 21 – Rosario Miraggio – Vivo solo di te;

Martedì, 25 luglio, ore 21 – Anima FolkFest- festival identità della Campania – previsti stand di artigianato locale e prodotti agro alimentari;

Giovedì 27 luglio ore 19:00-02:00 Selecta Ex-Base – Summer Edition – aperitivo al Tramonto

Venerdì, 28 luglio, ore 21 – Truppi e Dente- in concerto;

Sabato, 29 luglio, ore 21 – Biagio Izzo – Balcone a 3 piazze;

Giovedì 3 agosto, ore 19:00-02:00 Selecta Ex-Base – Summer Edition – aperitivo al Tramonto

Venerdì, 15 settembre, ore 21 – Natale Galletta in Concerto;

Venerdì, 22 settembre, ore 21 – Casa Addams – spettacolo dedicato all’eccentrica famiglia americana

Biglietti e date per gli eventi all’Ex Base – Parco Laise

Per Agosto e Settembre 2023 sono previsti anche altri eventi che saranno annunciati a breve. In collaborazione con la casa editrice Marotta & Cafiero si terranno anche presentazione di libri per adulti e bambini. Non mancherà uno spazio dedicato a concerti per artisti emergenti e compagnie nazionali di drammaturgia contemporanea.

Quando : da Giugno a Settembre 2023

: da Giugno a Settembre 2023 Dove: L’ex Base si trova nel Parco San Laise in Viale della Liberazione 117, 80125 Napoli

L’ex Base si trova nel Parco San Laise in Viale della Liberazione 117, 80125 Napoli Biglietti : Biglietti disponibili online su TicketOne

: Maggiori informazioni: Sito ufficiale

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Link affiliato a Ticketone