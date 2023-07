4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 6 al 9 luglio 2023

Ph Lapis Museum

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra.

Anche per questo weekend dal 6 al 9 luglio 2023, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Nel centro storico di Napoli il fresco percorso del decumano sotterraneo

Nel suggestivo centro storico di Napoli si nasconde un tesoro che attende di essere scoperto. Il LAPIS Museum e il suo percorso sotterraneo, innovativo e affascinante, offre ai visitatori un’esperienza unica, combinando storia, frescura estiva e tecnologie immersive. Questo itinerario si distingue per la sua originalità. Qui, infatti, i visitatori possono attraversare il Museo dell’Acqua, percorrendo le antiche cisterne greco-romane cui è stata restituita la loro funzione. Un luogo ancora inedito, che svela una nuova prospettiva della città. In questa estate torrida, il percorso sotterraneo è un’oasi di frescura, offrendo un sollievo dalla calura di questi giorni. L’aria fresca e l’atmosfera piacevole rendono questo luogo una destinazione ideale per sfuggire all’afa estiva, per godere di una piacevole esperienza di visita, esplorando le meraviglie storiche di Napoli. L’itinerario di visita è arricchito da tecnologie immersive: da una Luna piena nella Sala della Luna agli ologrammi di Gennaro e Michela, che rievocano la vita negli anni ’40 nella Sala dei racconti, fino alla proiezione immersiva nella Sala dei bombardamenti, che si chiude con un messaggio di speranza e di pace.

È possibile visitare il percorso sotterraneo tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle 20.00 con quattro turni di visite guidate nel weekend: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30 e, dal lunedì al venerdì, due nuovi appuntamenti intermedi aggiuntivi 13.30 e 15.30. La prenotazione è consigliata soprattutto durante ponti, festivi e weekend. Prenotare è facilissimo allo 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00, ma sempre raggiungibile con il servizio di messaggi WhatsApp, oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com indicando il proprio nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza. E per chi preferisce acquistare on-line i propri biglietti, può farlo direttamente sul sito ufficiale senza costi di prevendita

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, i turni di visita accompagnati sono quattro: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. durante i quali è possibile ammirare e scoprire una Napoli inedita e sorprendente. per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni.

Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l'orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Domenica 9 luglio – Dalle Mortelle a Chiaia tra giardini, palazzi e cortili

La zona delle Mortelle, molto cara agli Spagnoli che vivevano a vivere a Napoli, sarà il punto di partenza della nostra particolare passeggiata.Partendo dalla monumentale Chiesa di San Carlo alle Mortelle, andremo alla scoperta di numerosi palazzi nobiliari, attraverseremo scale e passeremo in vicoli che hanno tutto il sapore di quella Napoli cinquecentesca, sembra che il tempo qui si sia fermato. Incontreremo anche ruderi di antichi monasteri e le immancabili edicole votive, fino a sbucare a Via dei Mille dove affianco al liberty di Palazzo Leonetti o del PAN, spiccheranno le forme barocche di Palazzo d’Avalos al Vasto.

L’evento è curato da L’Arte nel tempo cui si potranno chiedere tutte le informazioni sulla visita

Appuntamento : – 9 luglio – ore 10,30 davanti la Stazione di Corso Vittorio Emanuele della Funicolare Centrale, quella che parte da Piazzetta Augusteo.

Contributo : 10 euro a persona

Organizzazione : L'Arte nel tempo – Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi informazioni e prenotazione obbligatoria 340 9543337 oppure scrivere una mail a larteneltempo1@gmail.com

: – Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi informazioni e prenotazione obbligatoria 340 9543337 oppure scrivere una mail a larteneltempo1@gmail.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale L’Arte nel tempo

Sabato 8 luglio – La Chiesa di San Nicola alla Carità e i suoi capolavori

Lungo via Toledo emerge la straordinaria facciata della Chiesa di San Nicola alla Carità ma ancor di più, attraverso l’ingresso, emerge in tutta la sua potenza e in tutto il suo splendore la meravigliosa tela di Paolo De Matteis raffigurante il Transito di San Nicola. Il prossimo appuntamento di Megaride Art si svolgerà qui per ammirare da vicino anche le altre opere, recentemente restaurate, di Francesco Solimena Paolo De Matteis e del De Mura e conoscere la storia dell’ordine per il quale fu edificata la chiesa, l’ordine dei Pii Operai sorto nell’arco del 1600 ad opera di Carlo Carafa per il servizio dei poveri, l’insegnamento del catechismo nelle zone rurali. Una mattinata che consentirà di conoscere e approfondire un’altra parte importante del grande patrimonio artistico della nostra città.

L’evento è curato dal Megaride Art cui si potranno chiedere tutte le informazioni sulla visita

Appuntamento : – ore 10:30 Piazza Carità Lato monumento a Salvo D’Acquisto, nei pressi dell’edicola. inizio attività culturale 10:45 – termine 12,45 circa

Contributo : 12 euro a persona + previsto un contributo libero per la manutenzione della chiesa

Organizzazione : Megaride Art – Prenotazione obbligatoria solo nella pagina dell'evento

: – Prenotazione obbligatoria solo nella pagina dell’evento Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Aperta tutti i giorni – La Chiesa di Santa Luciella ai librai quella del teschio con le orecchie

Santa Luciella è una piccola chiesa nel cuore del centro antico di Napoli, situata nel vicolo di Santa Luciella che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno. La chiesa fu fondata poco prima del 1327 da Bartolomeo di Capua, giureconsulto e consigliere politico di Carlo II d’Angiò e di Roberto I nonché committente di alcuni importanti portali gotici per S. Lorenzo Maggiore e S. Domenico Maggiore e fondatore nel 1314 della chiesa di San Maria di Montevergine. Presa poi in custodia dai pipernieri, antichi artisti che scolpivano le pietre dure con scalpello e martello, e temendo che le schegge, schizzando dalla pietra, potessero conficcarsi negli occhi, iniziarono a venerare Santa Lucia, la protettrice della vista, decidendo, dunque, di dedicarle questo luogo. Nel 18°sec fu oggetto di un sostanziale rimaneggiamento e nel 1748 divenne sede dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione SS. Gioacchino e Carlo Borromeo. Nei sotterranei della Chiesa é conservato il famoso teschio con le orecchie, simbolo del culto delle anime del purgatorio a Napoli. Santa Luciella, abbandonata da più di 30 anni, è stata riaperta grazie alla tenacia ed al lavoro dell’Associazione Respiriamo Arte nel 2019. Dal 28 Aprile Al 4 Giugno visitabile anche la mostra Di Immagini Sacre – Santi, Santini e Anime del PurgatoriO

La visita è a cura dell’Associazione Respiriamo Arte a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : – La chiesa è visitabile tutti i giorni dalle 10:30 alle 18:00 in vico Santa Luciella 5 Napoli (strada che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno.)

Contributo : visita accompagnata 6 euro

Organizzazione : Associazione Respiriamo Arte – Info respiriamoarte@gmail.com / 3314209045

: – Info respiriamoarte@gmail.com / 3314209045 Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale

