Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna, la festa della Polpetta napoletana a Scisciano

© Foto di Emiliano Vittoriosi su Unsplash

Ritorna per la 7° edizione una festa della tradizione popolare che propone come piatto tipico la polpetta della nonna

A Scisciano, in provincia di Napoli, nei giorni di Venerdì 3, Sabato 4 e domenica 5 Maggio 2024 si svolgerà la 7 edizione della Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna, un bell’evento sempre organizzato dall’Associazione Il Palazzo con il patrocinio morale del Comune di Scisciano.

La sagra si terrà a partire dalle ore 20.00 a Scisciano (NA) in Località Palazzuolo ed è un bell’evento molto atteso nella zona, dove si potranno gustare piatti tipici della tradizione napoletana assieme a buona musica e buon vino della zona.

La polpetta della nonna a Scisciano

Una sagra che già da anni propone come piatto tipico la polpetta della nonna, quella buona della tradizione culinaria napoletana e campana che viene preparato dai soci dell’Associazione con ingredienti semplici ma di grande qualità, con solo carne macinata, pangrattato, uova e formaggio. Non mancheranno anche gli ziti tagliati con il ragù delle polpette.

Il Menù, infatti, prevede solo piatti tipici e buoni, della cucina napoletana:

Ziti tagliati co’ragù e purpette

‘A Purpetta d’a Nonna

‘O Cuopp con: 2 Purpette Fritte, 2 Purpette e Baccalà, 2 Purpette Sasiccia e Vruòccoli, 2 Purpette e mulignane

O’ cuzzetiello cu à purpetta d’a nonna

Per quanto riguarda la musica ci saranno delle belle serate musicali gratuite da non perdere con gruppi della tradizione e dell’intrattenimento popolare. In particolare:

Venerdì 3 Maggio – alle 21 – I Cumpari

Sabato 4 Maggio – alle 21 – A’ Paranza Ro’ Tramuntan

Domenica 5 Maggio – alle 21 –Skizzikea

Maggiori informazioni – Sagra della Polpetta della Nonna Per info 329 6115529

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.