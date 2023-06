Il Bus del Mare: riparte per l’estate il servizio bus Vomero per le spiagge di Capo Miseno

Ricomincia anche quest’anno ritorna il servizio estivo di autobus dell’EAV che dal Vomero arrivano alle belle spiagge di Bacoli, Miliscola e Capo Miseno

Annunciato dal 10 giugno 2023 il servizio quotidiano di autobus della linea estiva che dal Vomero arriva a Capo Miseno che rimarrà in funzione per tutto il periodo estivo. Il servizio viene effettuato dall’EAV che cura i collegamenti, anche in treno, con la penisola sorrentina, la zona Flegrea e con altre zone della provincia di Napoli. L’EAV gestisce anche le corse della straordinaria Funivia del Faito con ben 18 corse al giorno che consentono il collegamento tra Castellammare e la stazione sul Monte Faito in solo 8 minuti.

I Bus del Mare partiranno a Napoli dall’Arenella, in Piazza Muzii, ed effettueranno 7 fermate tra il Vomero, via Piave e la Loggetta arrivando poi sulle belle spiagge di Miliscola con stazionamento a Capo Miseno. Ci saranno sei partenze giornaliere da Piazza Muzii a Miseno e ritorno.

Il costo del biglietto per la corsa singola è di 3,00 euro se acquistato a terra o di 4,00 euro se acquistato a bordo. Quest’anno 6 corse di mattina dal Vomero e poi altre 6 da Capo Miseno ai seguenti orari:

Andata da piazza Muzii: ore 8:00 – 9:00 – 10:00 – 11:00 – 16:00 – 17:00

Ritorno da Miseno: ore 9:00 – 10:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00

Gli autobus partiranno dall’Arenella, in Piazza Muzii e lungo il percorso effettueranno le seguenti fermate:

P.zza Muzii (capolinea) – Napoli/Vomero Piazza Muzii – Napoli/Vomero Via Altamura – Napoli/Vomero Via Gemito – Napoli Piave – Napoli Loggetta, Bacoli/Miliscola Via Enea – Bacoli/Miliscola Lido Turistico – Bacoli Capolinea Miseno.

Il percorso viene previsto in 1 ora e le corse verranno effettuate tutti i giorni solo per il periodo estivo.

