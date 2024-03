Cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 21 al 24 marzo 2024

Chiesa dei Cristallini - Rione Sanità - © NDV

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post anche una piccola guida alle mostre da vedere a Napoli

Anche nel weekend dal 21 al 24 marzo 2024 si terranno sempre tanti eventi interessanti e da non perdere Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani.

Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e particolari, Eventi del gusto in città e alla fine le Mostre a Napoli.

Questo weekend da non perdere:

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

Omaggio a Napoli: concerto speciale dedicato alla musica partenopea

sabato 23 Marzo 2024 nella storica Chiesa Anglicana “Omaggio a Napoli”, un emozionante momento dedicato al panorama musicale partenopeo con Greg Rega. “Omaggio a Napoli”

Aperitivo Artistico nella Reggia di Portici: serata speciale

Sabato 23 marzo ritorna nei meravigliosi ambienti della Reggia di Portici l’evento ‘Aperitivo Artistico’ di NOMEA. Previsto aperitivo, visita e performance musicale. Aperitivo Artistico

Tra Cielo e Terra: visita e performance musicale a S. Maria La Nova

Domenica 24 Marzo a S. Maria La Nova l’evento speciale Tra Cielo e Terra, dedicato alla riapertura, dopo 40 anni, del maestoso Coro Soprano della Chiesa. Tra Cielo e Terra

Pietrarsa d’Amare: un viaggio nel Tempo e nella Storia al Museo Ferroviario di Pietrarsa

A Pietrarsa l’evento “Pietrarsa d’Amare” il 23 marzo Una performance itinerante per un viaggio avvincente attraverso il tempo e la storia della ferrovia. Pietrarsa d’Amare

Al Teatro Augusteo di Napoli arriva “Sal Da Vinci Stories”

Uno spettacolo nuovo e diverso tra tanta musica e tanta tecnologia al Teatro Augusteo dal 15 al 24 marzo e poi dal 12 al 14 aprile. il grande show con Sal Da Vinci in “Sal Da Vinci stories”

“La Bellezza contro la Violenza” concerto gratuito a San Giacomo degli Spagnoli

Il 25 Marzo nella Basilica di S. Giacomo degli Spagnoli a Napoli un concerto gratuito da non perdere dedicato a Giovanbattista Cutolo con cento musicisti. “La Bellezza contro la Violenza”

Carlo Buccirosso a Napoli al Teatro Diana con “Il vedovo allegro”

Carlo Buccirosso con il suo “Il vedovo allegro” al Diana fino al 31 marzo. Una nuova commedia che ci mostra una storia drammatica e importante presentata con leggerezza e ironia. “Il vedovo allegro”

Tableaux Vivants a Napoli: le opere di Caravaggio prendono a Donnaregina

Domenica 24 marzo uno spettacolo eccezionale dei Tableaux Vivants nel Complesso Monumentale di Donnaregina, il Museo Diocesano dal vivo. Tableaux Vivants

Napoli Unplugged, musica d’autore, all’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli

Concerti di DADA’, Gnut, Francesco Di Bella, Francesco Forni e Ilaria Graziano dal 26 gennaio al 22 marzo per Napoli Unplugged, la rassegna di musica d’autore Venerdi’ 22 Marzo – Francesco Forni E Ilaria Graziano Napoli Unplugged

Il Teatro cerca Casa: spettacoli teatrali nei salotti delle case napoletane

Ritornano a Napoli gli spettacoli della rassegna Il Teatro Cerca Casa, l’originale evento che propone spettacoli itineranti in case private. Pross 23 e 24 marzo – Il Teatro cerca Casa

I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli

Fino al 4 dicembre 15 concerti della Fondazione F. M. Napolitano nel Circolo Canottieri Napoli al Molosiglio alle ore 20 con tanti eccezionali artisti. Pross. 27 marzo. Concerti al Circolo Canottieri

Celesti Armonie: concerti gratuiti a Napoli nella chiesa di San Giovanni a Carbonara

Il 23 marzo nella splendida chiesa di San Giovanni a Carbonara a Napoli l’Associazione Discantus terrà un concerto gratuiti per festeggiare i suoi quarant’anni di attività. Celesti Armonie

“Sounds of Tomorrow”: concerti gratuiti a Napoli alle Officine del San Carlo

Presso le Officine San Carlo, lo spazio di sperimentazione del Teatro Lirico Napoletano, “Sounds of Tomorrow”, quattro serate gratuite di buona musica. 21 marzo – Tartaglia Aneuro –. Sounds of Tomorrow

23 concerti gratuiti nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Dal 1 marzo al 28 giugno 2024 nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli la rassegna “I concerti del Conservatorio 2024” con interessanti concerti gratuiti- concerti gratuiti nel Conservatorio

“Il mondo fa tappa a Napoli”, sette concerti al Teatro Trianon con gradi artisti internazionali

Fino al 18 maggio 2024 al Teatro Trianon la rassegna musicale “Il mondo fa tappa a Napoli”, con Noa, Vinicio Capossela, Toquinho, Letizia Gambi, Raiz, Pietra Montecorvino, Mariangela D’Abbraccio,Teresa Salgueiro e Enzo Gragnaniello. Il mondo fa tappa a Napoli

La rassegna “Parliamo di Musica” al Conservatorio San Pietro a Majella ad ingresso libero

Fino al 1 giugno 2024 tanti interventi musicali e incontri con gli autori ad ingresso libero al Conservatorio San Pietro a Majella Prossimo 19 marzo Parliamo di Musica

Pignatelli in jazz: concerti jazz la domenica mattina a Villa Pignatelli

Dal 3 al 24 Marzo nella splendida Villa Pignatelli si terrà “Pignatelli in Jazz”, il festival diretto da Emilia Zamuner con grandi nomi del jazz internazionale. Pros. 24 Pignatelli in Jazz”,

I nuovi film del Cineforum Arci Movie Napoli con incontri con registi e attori

Continuano fino al 15 maggio le proiezioni del Cineforum di Arci Movie con tanti eccezionali film a pochi euro e incontri con registi, attori e personaggi dello spettacolo. Le date di film e incontri

Gli spettacoli del Teatro dei Piccoli, per bambini e famiglie, nella Mostra d’Oltremare

Fino al 21 aprile al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare nei weekend tanti spettacoli per i bambini e le loro famiglie. Ingresso 9 euro. Prossimi 23 e 24 marzo. Il Teatro dei Piccoli

Anche Nicola Piovani in concerto a Napoli tra i concerti dell’Associazione Scarlatti

Anche il concerto di Nicola Piovani e poi, fino al 18 aprile grandi concerti nei teatri napoletani per la stagione concertistica dell’Associazione Scarlatti Prossimo 20 marzo I’Associazione Scarlatti

“AstraDoc ,Viaggio nel cinema del reale”: i grandi film a 5 euro. Il programma

Dal 9 febbraio al 3 maggio 2024 ritorna a Napoli la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” con grandi film il venerdì al cinema Astra a soli 5 euro. AstraDoc Viaggio nel cinema

“Cinema Park’ appuntamenti di mattina per bambini e famiglie nei The Space Cinema

Spettacoli la domenica mattina e nei giorni festivi anche a 3,90€ nei cinema della catena The Space dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Il programma “Cinema Park’

Il Cineforum di Arci Movie con grandi film a pochi euro e incontri con registi e attori

lo “storico” Cineforum di Arci Movie (con abbonamento a 50 euro per ben 25 film) e ci sarà anche l’ingresso gratuito alle iniziative dalla rete nazionale Arci Il Cineforum di Arci Movie

‘Da Sud a Nord’ grande concerto dei Negramaro a Napoli nello stadio: in vendita i ticket

I Negramaro tornano negli stadi dopo sei anni e saranno a Napoli il 15 giugno 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona, I biglietti sono già in vendita ‘Da Sud a Nord’

Visite guidate e altri eventi per scoprire le bellezze della città

Giornate di Primavera del FAI 2024: due giorni per scoprire i luoghi più belli di Napoli

A Napoli e nelle vicinanze sabato 23 e domenica 24 marzo le giornate di Primavera del FAI con aperti alle visite tanti luoghi di storia, arte e natura tutti da scoprire Giornate di Primavera

A Napoli un ciclo di incontri gratuiti sulla lingua napoletana

Al MUSAP, il Circolo Artistico Politecnico di Napoli a Piazza Trieste e Trento di terrà un ciclo di 9 incontri gratuiti sulla lingua napoletana.Prossimo 25 marzo – DIALETTO E LA LINGUA CHE È MUSICA Incontri gratuiti al Musap

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Al Mann di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tanti incontri ad ingresso libero. Prossimo 21 -Valeria Sampaolo, una studiosa e una funzionaria d’altri tempi Incontri di Archeologia

“Destinazione donna”: visite guidate gratuite su itinerari al femminile a Napoli

A Napoli dall’8 marzo al 6 giugno Destinazione Donna un bel progetto con 7 itinerari gratuiti e 20 visite guidate in italiano e inglese per valorizzare e diffondere la cultura delle donne Destinazione Donna

Viva la Vite: la mostra mercato dedicata ai vini naturali a Villa Pignatelli a Napoli

Domenica 24 e lunedì 25 marzo 2024 torna a Napoli Viva la Vite la grande mostra mercato dedicata ai vini naturali, con ben 60 vignaioli (dall’Italia e dall’estero) e 9 distributori con i loro banchi d’assaggio e tutti accomunati dalla medesima etica lavorativa. Viva la Vite

Le Frecce Tricolori si esibiranno a Pozzuoli: è il primo volo del 2024

La stagione 2024 delle Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, inizia il 21 marzo in Campania con il sorvolo dell’Accademia Aereonautica a Pozzuoli. Le Frecce Tricolori

Brick Live: il mondo della Lego arriva alla Arena Flegrea

Dal 15 marzo al 14 aprile a Napoli Brick Live, il magico mondo dei mattoncini LEGO. Nella grande Arena Flegrea milioni di mattoncini Lego, e tanto altro, in oltre 4000 metri quadri al coperto per giocare e divertirsi con tutta la famiglia. Brick Live: il mondo della Lego

Sabato della fotografia: Gratis incontri, mostre e workshop sul linguaggio fotografico

Fino al 31 maggio incontri gratuiti per “Il sabato della fotografia” alla Sala Assoli. Proiezioni,incontri, mostre, workshop sul linguaggio fotografico. Pros. 16 marzo “Il sabato della fotografia”

Visite teatralizzate per scoprire il Teatro San Ferdinando di Napoli, il Teatro di Eduardo

Dal 2 marzo al 21 aprile si terranno delle visite teatralizzate per conoscere il Teatro San Ferdinando, Il teatro di Eduardo De Filippo. Prossime: 23-24-25 marzo Visite teatralizzate

Restaurato a Napoli il Sepolcro di Don Pedro di Toledo nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli

Nella splendida Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, in piazza Municipio è stata restaurato, dopo anni di abbandono e degrado, il monumentale sepolcro di Don Pedro di Toledo che dal 1532 al 1553 fu viceré di Napoli il Sepolcro di Don Pedro di Toledo

Visite guidate straordinarie per conoscere il Circolo Artistico Politecnico di Napoli

Un bel Museo nel cuore di Napoli, tra il San Carlo e Palazzo Reale, un sodalizio fondato alla fine dell’800 da illustri artisti napoletani che custodisce ben 520 dipinti, 80 sculture. Prossime 16 e 30 marzo Visite guidate al MUSAP

La “Mostra Mercato dell’Antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina a Napoli la Mostra mercato dell’Antiquariato negli spazi dell’Ippodromo di Agnano. Dalle 07 alle 14, salvo pessime condizioni meteo e/o altre problematiche segnalate sulla pagina facebook ci saranno 200 espositori con tantissimi oggetti di antiquariato, artigianato, collezionismo, giocattoli, libri, modernariato, vinili e abbigliamento Mostra dell’Antiquariato

A Napoli ritorna la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto: arte pubblica a Napoli

Il 6 marzo 2024 è tornata a Napoli in piazza Municipio una nuova e grande versione di Michelangelo Pistoletto, della Venere degli Stracci distrutta da un disastroso incendio il 12 luglio 2023. L’opera rimarrà per 3 mesi e poi sarà spostata altrove, la Venere degli Stracci

Al Parco Archeologico di Ercolano ritornano le visite ai cantieri di restauro

Dal 16 febbraio fino al 22 marzo 2024, tutti i venerdì, nel Parco Archeologico di Ercolano l’iniziativa Close Up Cantieri che permetterà ai visitatori di entrare nelle domus e nei luoghi in cui sono in corso dei restauri. Close Up Cantieri

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato, anche il 24 feb. un nuovo tour guidato che ci porterà alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo verrà ripetuto ogni sabato. Lux In Fundo

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto apre a Napoli, dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità come nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La chiesa ospiterà infatti lo Jago Museum con al suo interno alcune delle opere più sensazionali dello scultore Jago. Apre Jago Museum

Riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales: Luce al Rione Sanità

Dopo 40 anni ha riaperto al pubblico la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini piena di pitture murali, e altre opere realizzate ad hoc riapre la Chiesa dei Cristallini

A Pompei visite straordinarie ai cantieri dei nuovi scavi nella Regio IX

Fino al 30 aprile 2024, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 11 su prenotazione, si terranno delle visite straordinarie ai cantieri dei nuovi scavi della Regio IX. Visite guidate Pompei

Un ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone, uno dei luoghi più belli di Napoli

Tra qualche mese, verrà inaugurato l’ascensore che collegherà via Santa Lucia e il Chiatamone con la splendida collina di Pizzofalcone dove c’è uno straordinario Belvedere da Monte Echia e un panorama stupendo sul golfo. L’ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone

A Bacoli ritrovati i resti di una antica villa romana monumentale di epoca imperiale

Ritrovati in questi giorni a Bacoli i resti di una monumentale villa romana di epoca imperiale affacciata sul mare di Miseno, una meraviglia del I sec d.C.. “sepolta” dall’ex Lido Piranha villa romana

Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra

Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale per visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (e le opere di Artemisia Gentileschi) visite guidate Puteoli Sacra

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività del bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

In primavera, la Stazione dell’Arte Linea 7 a Monte Sant’Angelo con la grande opera di Anish Kapoor

Annunciata per la primavera del 2024 la fermata Monte Sant’Angelo della Linea 7 che collegherà le 2 ferrovie della Cumana e della Circumflegrea, passando anche per l’Università. Stazione Linea 7

Fu il Principe Raimondo di Sangro di Sansevero ad inventare il colore blu oltremare

Presentato nello splendido Museo Cappella Sansevero uno studio universitario che prova che il principe Raimondo di Sangro riuscì a riprodurre artificialmente il preziosissimo pigmento blu oltremare ottenuto in natura dal lapislazzuli, 50 anni prima che un chimico francese nel 1828 ne annunciasse la scoperta. Museo Cappella Sansevero

Il maxistore Action apre vicino Napoli: migliaia di prodotti a meno di 1 euro. L’unico al Sud

Apre il Maxi Store Action con migliaia di prodotti a meno di 1 euro e con il prezzo medio di tutti i prodotti inferiore a 2 euro. 6.000 prodotti per 14 categorie merceologiche a prezzi bassi. maxistore Action

Ha aperto a Napoli il nuovo il Parco Urbano dell’ex Gasometro al Vomero

Inaugurato il nuovo Parco agricolo dell’Ex Gasometro in viale Raffaello al Vomero, dopo 20 anni di infiniti lavori. Apre a Napoli il Parco Urbano dell’ex Gasometro

A Napoli arriva il ‘Libro Sospeso’: libri gratuiti per chi non può acquistarli

Napoli sempre più città della solidarietà: al via l’iniziativa del “libro sospeso” che istituisce questa nuova manifestazione solidale destinata ai giovani di Napoli ‘Libro Sospeso’

Gli eventi del gusto e dove mangiare a Napoli

La Sagra del Caciocavallo impiccato e Salsiccia a San Giorgio a Cremano

EVENTO RINVIATO A pochi km da Napoli, a San Giorgio a Cremano il 22, 23 e 24 marzo la bella festa del Caciocavallo impiccato e della Salsiccia con anche tanta buona musica nel parco urbano Liguori Sagra del Caciocavallo impiccato e Salsiccia

Gino Sorbillo apre la Casa della Pizza al Vomero in Piazza Vanvitelli

Ha aperto la nuova pizzeria Casa della Pizza di Gino Sorbillo in piazza Vanvitelli al Vomero, e sarà tutta dedicata alle margherite con 40 pizze disponibili. Casa della Pizza di Sorbillo

Casa Reale di Lino Ranieri a due passi dal San Carlo: la tradizione culinaria napoletana

Da Casa Reale i piatti e le pizze, sono realizzati con prodotti locali e di qualità con vista mozzafiato sui monumenti più belli di Napoli. Vicino al San Carlo Casa Reale a Via San Carlo

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze marzo

Anche per tutto il mese di marzo 2024 in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0 Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

Le 6 migliori pizzerie storiche di Napoli

Tra le centinaia di ottime pizzerie che troverete a Napoli vi segnaliamo quelle che oramai possiamo definire storiche Le 6 migliori pizzerie storiche di Napoli

All’Antico Vinaio ha aperto a Napoli: il paradiso delle schiacciate toscane in città

Ha aperto a Napoli il celebre brand fiorentino, “All’Antico Vinaio”, al Corso Umberto I con le sue favolose schiacciate toscane. . All’Antico Vinaio apre a Napoli

50 Top Pizza World 2023: la classifica delle prime pizzerie al mondo parla Campano

La buona pizza napoletana si mangia oramai non solo a Napoli ma in tutta Italia e in tutto il mondo. le migliori 50 pizzerie dove trovate una ottima pizza napoletana 50 Top Pizza World 2023

Le mostre da vedere e i luoghi da non perdere a Napoli

Interaction Napoli: mostra d’arte contemporanea da Made in Cloister e nei luoghi di Porta Capuana

Dal 16 marzo al 28 settembre 30 artisti internazionali saranno da Made in Cloister nel Chiostro di Santa Caterina a Formiello per Interaction Napoli mostra biennale d’arte contemporanea Interaction Napoli

Tolkien a Palazzo Reale di Napoli. La prima mostra in Italia

Sarà a Palazzo Reale di Napoli dal 16 marzo al 2 luglio la mostra su Tolkien lo scrittore britannico noto nel mondo per i suoi capolavori come Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit ecc. “Tolkien. uomo, professore, autore”.

Caravaggio a Napoli. Per Pasqua 2024 ben 4 opere del celebre artista nel centro di Napoli

A Pasqua 2024 ci sarà la possibilità di ammirare nel centro di Napoli ben quattro straordinarie opere di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Due mostre nel cuore della città e poi altri due capolavori conservati in luoghi splendidi nel centro città. 4 opere di Caravaggio nel centro di Napoli

Un altro capolavoro di Caravaggio a Napoli: “La presa di Cristo” in mostra in città

Fino al 16 giugno 2024 un altro capolavoro di Caravaggio potrà essere ammirato nel centro storico di Napoli. Presso la Fondazione Banco di Napoli di via dei Tribunali ci sarà il dipinto “La presa di Cristo” di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Nuovo Caravaggio a Napoli

il Balloon Museum. Mostra straordinaria alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Ultima proroga fino al 1 aprile per il grande successo a Napoli per il Balloon Museum. Questa straordinaria esposizione, che ha già conquistato cuori e menti in città come New York, Los Angeles, Parigi, Madrid e Roma, fa ora tappa nella splendida cornice della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Al MANN di Napoli la mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano”

Fino al 30 giugno al MANN di Napoli la mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano” con in mostra i bronzi che sono considerati tra i più importanti rinvenimenti archeologi italiani. Gli dei ritornano

“La Flagellazione di Cristo” di Caravaggio esposta al Complesso di Donnaregina

Dal 28 febbraio al 31 maggio 2024 la straordinaria opera di Caravaggio, “La Flagellazione di Cristo” sarà al Complesso Monumentale di Donnaregina, di ritorno dal Louvre. Caravaggio a Donnaregina

“Imago Dei”: al Maschio Angioino i quadri che si trasformano di Francesco Filippelli

Fino al 16 marzo a Napoli la mostra “Imago Dei” con i quadri che si trasformano di Francesco Filippelli pittore e chimico napoletano. I soggetti cambiano espressione, età o addirittura identità:“Imago Dei”

La mostra “Napoli al tempo di Napoleone” a Palazzo Piacentini in via Toledo

Fino al 7 Aprile a Palazzo Piacentini la mostra che permetterà di conoscere l’atmosfera e l’immagine dal 1808 al 1815, periodo di Murat, Napoli al tempo di Napoleone

Napoli Explosion: una mostra gratuita a Capodimonte con il golfo a Capodanno

Fino al 1 aprile nel Cellaio del Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà ospitata la mostra gratuita Napoli Explosion con 37 opere di grandi dimensioni di Mario Amura. Napoli Explosion

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro, una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro che conserva il Tesoro più importante al mondo, con bel 21.610 capolavori. Museo del Tesoro di San Gennaro

Aperto il Museo Caruso, nel Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale aperto il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso, nella grande sala Dorica con animazioni in 3d e multimediali e tanto altro,. il Museo Caruso

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria mostra con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Dopo 40 anni riapre la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, con un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum con le opere più belle Jago Museum

Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, Il “cono di luce”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto nel 1874: è aperto anche nei weekend L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

E infine i post più letti per scoprire Napoli

